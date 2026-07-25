Budoucnost řemesla a automechaniků: Dnes už čistá práce, navíc za zajímavé peníze!
Vyučit se automechanikem dnes není jen o tom, ležet umaštěný od oleje pod autem. Je to často docela čistá, a navíc už během školy zajímavě placená práce.
I když se na to v posledních letech možná trochu zapomnělo, tak řemeslo má stále zlaté dno. Až stroje a umělá inteligence připraví část zaměstnanců o práci, řemeslníci mohou být v klidu. Instalatér, elektrikář, zedník, ale ani automechanik se bát nemusí.
I do dílen a autoservisů pronikají počítače, umělá inteligence, virtuální realita a další věci. Ale ne proto, aby vzaly práci mechanikům, ale aby jim ji zjednodušily. Podívali jsme se proto, jak se dnes připravují automechanici na výkon svého povolání, a zjišťovali, zda je atraktivní jít na obor spojený s auty, jako je mechanik, lakýrník, karosář nebo autoelektrikář.
Autor tohoto textu byl dítkem školou povinným od roku 1990. V porevoluční euforii, kdy o přijetí na gymnázium a vysokou školu už nerozhodovala politika, se rozšířil názor, že učiliště či střední odborné školy jsou jen pro ty hloupé. Rodiče běžně své děti za špatné známky kárali slovy: „Když se nebudeš učit, skončíš na učňáku.“ Aby potomek šel dělat řemeslo, bylo tehdy, a bohužel pro některé rodiče dodnes, potupou a životní prohrou. Ale je to tak doopravdy?
Automechanik dnes nemá problém najít práci. Když jsme do vyhledávače zadali „práce automechanika“ a otevřeli pár inzerátů, tak jsme v kolonce „nabízený plat“ viděli rozpětí 40 až 70 tisíc korun. Šlo o práci na plný úvazek. Na pěkné peníze si přitom můžou přijít už i žáci během praxí při škole.