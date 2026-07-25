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Budoucnost řemesla a automechaniků: Dnes už čistá práce, navíc za zajímavé peníze!

Žákovský projekt Škoda

Žákovský projekt Škoda Zdroj: Škoda

V Mladé Boleslavi si žáci staví a navrhují vlastní auto
Budoucnost řemesla a automechaniků
Na Profesních dnech Porsche si budoucí automechanici okusí, jak vypadá školicí středisko pro mechaniky opravující koncernová auta
Na Profesních dnech Porsche si budoucí automechanici okusí, jak vypadá školicí středisko pro mechaniky opravující koncernová auta
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Martin Karlík
Martin Karlík
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Vyučit se automechanikem dnes není jen o tom, ležet umaštěný od oleje pod autem. Je to často docela čistá, a navíc už během školy zajímavě placená práce.

I když se na to v posledních letech možná trochu zapomnělo, tak řemeslo má stále zlaté dno. Až stroje a umělá inteligence připraví část zaměstnanců o práci, řemeslníci mohou být v klidu. Instalatér, elektrikář, zedník, ale ani automechanik se bát nemusí.

I do dílen a autoservisů pronikají počítače, umělá inteligence, virtuální realita a další věci. Ale ne proto, aby vzaly práci mechanikům, ale aby jim ji zjednodušily. Podívali jsme se proto, jak se dnes připravují automechanici na výkon svého povolání, a zjišťovali, zda je atraktivní jít na obor spojený s auty, jako je mechanik, lakýrník, karosář nebo autoelektrikář.

Autor tohoto textu byl dítkem školou povinným od roku 1990. V porevoluční euforii, kdy o přijetí na gymnázium a vysokou školu už nerozhodovala politika, se rozšířil názor, že učiliště či střední odborné školy jsou jen pro ty hloupé. Rodiče běžně své děti za špatné známky kárali slovy: „Když se nebudeš učit, skončíš na učňáku.“ Aby potomek šel dělat řemeslo, bylo tehdy, a bohužel pro některé rodiče dodnes, potupou a životní prohrou. Ale je to tak doopravdy?

Automechanik dnes nemá problém najít práci. Když jsme do vyhledávače zadali „práce automechanika“ a otevřeli pár inzerátů, tak jsme v kolonce „nabízený plat“ viděli rozpětí 40 až 70 tisíc korun. Šlo o práci na plný úvazek. Na pěkné peníze si přitom můžou přijít už i žáci během praxí při škole.

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