Budoucnost supersportů je spalovací, tvrdí tvůrce nejrychlejšího elektromobilu Rimac
Automobily postupně přecházejí na elektrický pohon, člověk, který si na tomto založil živobytí, ale vidí budoucnost ve spalování. Jen nepůjde o běžná auta pro každodenní ježdění do práce, ale o ta, která naopak většinu času prostojí v garáži.
Příběh Mateho Rimaca je jedním z těch nejzajímavějších v automobilovém světě v tomto století. Mladý Chorvat v roce 2009 založil firmu Rimac se záměrem ukázat, že elektromobily mohou být rychlejší a zábavnější než tradiční supersporty. Jako první ukázku toho na elektromobil přestavěl své staré BMW E30, se kterým pak překonal několik světových rekordů v akceleraci.
Tím přitáhl pozornost investorů a postupně z vlastní firmy udělal seriózní automobilku, která v roce 2013 začala vyrábět elektrický hypersport Rimac Concept One. Nejrychleji akcelerující auto světa sice vzniklo jen v pár kusech, ale z Rimacu udělalo známou firmu nabízející služby zavedeným automobilkám.
Těžištěm celého byznysu je totiž divize Rimac Technology, která funguje jako vývojový partner třeba pro Aston Martin, Koenigsegg, Porsche, BMW nebo Hyundai. Vyvíjí také vlastní autonomní robotaxíky, které bude provozovat pod názvem Verne. Vlastní hypersport Rimac Nevera, vyráběný od roku 2022, tak slouží spíše jako technologický demonstrátor.
Spalováky pro smetánku
Od roku 2021 pod Rimac spadá také značka Bugatti. Ačkoliv se fanoušci původně obávali, že spojení s firmou známou pro elektromobily bude znamenat konec spalovacích bugatek, nestalo se tak. Naopak, pod Rimacem vznikl nový model Tourbillon, který dostává atmosférický vidlicový šestnáctiválec vyvinutý u britského Cosworthu.
Člověk, který si živobytí založil na vylepšování techniky elektromobilů, přiznává, že budoucnost drahých sportovních vozů je převážně se spalovacími motory. V rozhovoru pro americké CNBC řekl, že zatímco běžné vozy postupně přejdou na elektrický pohon, ty nejdražší segmenty budou stále stavět na klasické mechanice. Přirovnává to ke světu hodinek, kde jsou tuny levných digitálních přístrojů, ale bohatí kupci s radostí utrácejí miliony za komplikované mechanické strojky.
„U běžných aut pro běžné lidi bude drtivá většina elektrická,“ řekl Rimac pro CNBC. „Vyšší segment, jako jsou sportovní auta a všechno nad nimi, zůstane u spalovacích motorů ještě velmi dlouho – přesně jako náramkové hodinky. Bohatým kupcům ani nemusí vadit, že levnější elektrické vozy nabídnou lepší akceleraci či vyšší rychlost.“
Auto skvělé, zájem horší
Elektrický hypersport Rimac Nevera sice porazí v akceleraci naprostou většinu i dražších hypersportů, nikoho to ale moc nezajímá. Rimac plánoval vyrobit jen 150 kusů nevery, zájem je ale tak minimální, že se zatím nepodařilo ani to. „Neveru jsme začali vyvíjet v letech 2016/2017, kdy byla elektrifikace cool,“ řekl Rimac na konferenci. „Ale dnes pozorujeme, že jak se z elektrifikace stává masový trend, lidé na samotném vrcholu tohoto segmentu se chtějí odlišit.“
Dokazují to ostatně prodeje Bugatti, které se vyrábějí ve vyšších počtech než rimacy a s prodeji problém nemají. Jen Chironu se prodalo prvních 200 kusů dříve, než se ten první vůbec dostal na silnice. Stejně tak Tourbillon už získal zájemce o všech 250 plánovaných kusů. Rimac dokonce plánuje jít ještě dále do minulosti a budoucí bugatti možná dostanou manuální převodovku.
Nejde jen o to, u Bugatti Rimac odmítá také třeba digitální přístrojový štít. Místo něj sází na propracovanou mechanickou přístrojovou desku, jež vypadá výjimečně, i když auto zrovna není nastartované. A především ani za pár dekád nebude připomínat zastaralou spotřební elektroniku. A to je něco, co budoucí sběratelé u vozů za desítky až stovky milionů rozhodně ocení.
Zdroj: CNBC, zdroj foto: Rimac, zdroj videa: Rimac