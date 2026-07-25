Bugatti Tourbillon se učí jezdit dřív než vyjede na silnici
Vývoj hypersportu dnes nezačíná až na trati. Bugatti používá vlastní jízdní simulátor i velký pohyblivý trenažér, který rychle střídá okruhy Nardò a Nürburgring.
U auta s nejvyšší rychlostí 445 km/h nestačí spoléhat jen na zkušební trať a odvahu testovacího jezdce. Bugatti proto ladí tourbillon dávno předtím, než se fyzický prototyp naplno rozjede po asfaltu. Nejdřív v počítači, potom ve vlastním jízdním simulátoru, a nakonec také ve velkém pohyblivém simulátoru společnosti VI-grade v Itálii.
Funguje to tak, že do virtuálního modelu tourbillonu se vkládají data z motorové zkušebny, kinematiky zavěšení a měření poddajnosti podvozkových částí. Jakmile vznikne reálný prototyp, jeho chování se porovnává s digitálním modelem. Data pak proudí oběma směry.
Výhoda je hlavně v čase a opakovatelnosti. V simulátoru lze během krátké chvíle měnit nastavení, zkoušet různé reakce auta a získávat srovnatelná data bez vlivu počasí, obsazené trati nebo opotřebení pneumatik. Hlavní testovací a vývojový jezdec Bugatti Rimac Miroslav Zrnčević k tomu říká, že tým se v simulátoru dokáže během několika minut přesunout z německého Nürburgringu do italského Nardò.
Virtuální vývoj ale nenahrazuje skutečné testy. Po prvním ladění Bugatti vyráží do Nardò, kde sbírá experimentální data z reálného auta. Ta následně slouží ke korelaci modelu, tedy k ověření, jestli se digitální tourbillon chová stejně jako fyzický prototyp. Čím přesnější model je, tím lépe dokáže připravit další kroky vývoje.
U tourbillonu se neřeší jen rychlost na rovince. Bugatti v simulacích ladí stabilitu na dálnici, reakce při změně pruhu, chování na okresce, práci tlumičů, rozdělování točivého momentu, řízení i ABS. Dále se sleduje práce vozu při různých rychlostech, na nerovnostech s důrazem na zatížení podvozku a v limitních situacích. Na Nordschleife se pak všechno spojí dohromady.
Na pohyblivém simulátoru VI-grade se tým zaměřuje i na detaily, které by se na skutečné trati opakovaly složitěji a s větším rizikem. Sleduje například vliv pružnosti kinematiky a silentbloků při nájezdu do zatáčky nebo reakci auta ve chvíli, kdy ho uprostřed oblouku rozhodí nerovnost. Cílem není jen rychlost, ale hlavně klidné a čitelné chování.
Šéf vývoje jízdní dynamiky Tomislav Šimunić připomíná, že Bugatti vyrábí extrémně drahá auta a drahé jsou i samotné prototypy. Čas strávený s reálným vozem je proto omezený a je potřeba ho využít co nejefektivněji. Simulace vývoj nezlevňuje jen kvůli menšímu počtu testovacích kilometrů. Hlavně pomáhá přijet na trať s jasnější představou, co se má ověřit.
Každé virtuální prostředí má vlastní úkol. Okresky slouží k ladění agility a komfortu, dálnice k ověření stability ve vysokých rychlostech a Nordschleife k prověření všeho najednou. Právě tam se ukáže, jestli auto zůstává čitelné, když se všechny vlivy zapojí najednou.
Zdroj: Bugatti I Video: Bugatti