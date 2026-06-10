BYD Dolphin G DM-i chce zamíchat trhem kompaktů. Už v základu ujede přes tisíc kilometrů
Čínská automobilka BYD nabízí řešení pro zákazníky malého kompaktního vozu, který umožňuje jízdu čistě na elektřinu, ale díky spalovacímu motoru pod kapotou dojede k moři na jednu nádrž.
Mezi konkurencí se nový model automobilky BYD bude vyjímat minimálně tím, že využívá vlastní systém Super Hybrid s technologií DM, a je tedy plug-in hybridem. A to s délkou pouze 4160 mm nikdo jiný na evropském trhu nenabízí, protože vozy jako Volkswagen Golf, Peugeot 308 a další jsou přibližně o 10 až 15 centimetrů delší.
Že kompaktní kategorie patří v Evropě k těm nejdůležitějším segmentům trhu, zmiňuje také Stella Li, výkonná viceprezidentka společnosti BYD. „S modelem Dolphin G DM-i chceme změnit očekávání zákazníků od kompaktního vozu v éře elektrifikace,“ dodává. „(…) přinášíme udržitelnou mobilitu, která je chytřejší, praktičtější a dostupnější (…)“
Nový model byl navržen pouze pro Evropu, což se kromě kompaktních rozměrů podepsalo také na designu. Oproti trochu kontroverznímu čistě elektrickému modelu Dolphin, který zůstane v prodeji po boku nového Dolphinu G DM-i, totiž design inspirovaný oceánem značně přiostřil hrany.
Jeho celkové proporce a design přední části již pár dní známe – ničím neurazí a vypadá vlastně zcela normálně, bez zbytečných kudrlinek. Tu zadní dnes spatřujeme poprvé a projevuje se na ní stále výraznější identita značky BYD.
Stejně jako Dolphin Surf s výrazně hranatým designem i Dolphin G DM-i využívá velmi ostrého zlomu na jinak černém C-sloupku, i když v tomto případě na jiném místě. Zbytek zadní části se ale drží oblin a vln, zadní světla pro změnu připomínají prémiový model Sealion 7. Výsledný design je i díky nim překvapivě líbivý.
|Rozměry (d × š × v)
|4160 × 1825 × 1575 mm
|Rozvor
|2610 mm
|Objem zavazadelníku
|425/1225 l
|Pohotovostní hmotnost
|1440 - 1555 kg (Active - Boost/Comfort/Sport)
|Objem palivové nádrže
|42 l
Malý zvenku, velký uvnitř
Přes své kompaktní rozměry nabízí delší rozvor (2610 mm) než konkurence se spalovacím motorem a solidní je také objem zavazadelníku – objem 425 litrů atakuje i elektrické ID.Polo (441 litrů), a dokonce překonává o třídu větší golf (381 litrů). Komu by to nestačilo, po sklopení zadních sedadel v poměru 40:60 objem naroste na 1225 litrů.
BYD slibuje prostorný interiér také pěti pasažérům. Měl by být jednoduchý a jeho ovládání intuitivní a z dostupných fotografií opravdu jeho rozložení vypadá tak, jak jsme v Evropě zvyklí. Palubní deska je navržena horizontálně a uprostřed se pyšní velký centrální displej, podle výbavy s úhlopříčkou 10,1" nebo 12,8". I do nativního infotainmentu jsou integrovány služby Google, ale k dispozici je také Apple CarPlay nebo Android Auto.
Přístrojový štít je také digitální, navíc je s úhlopříčkou 8,8" hezky začleněn do kapličky přístrojů. Mimoevropský origin tak v interiéru připomíná jen výrazně tvarovaný volant, který se do něj vůbec nehodí. Volič převodovky se přesunul na sloupek pod ním, čímž na středovém tunelu vzniklo místo pro dvojúrovňový odkládací prostor.
Zahrnuje kromě různých přihrádek a nápojových držáků také bezdrátovou nabíječku (neplatí u všech verzí). Pod výdechy klimatizace uprostřed, které nápadně připomínají nedávno představený interiér modelu Hyundai Ioniq 3, určitě potěší řada fyzických tlačítek pro ovládání klíčových funkcí. Mezi ně BYD řadí odmlžování čelního skla nebo volbu jízdních režimů.
Super Hybrid a DM-i
V režimu EV auto pracuje jako čistý elektromobil. V závislosti na verzi dokáže čistě na elektřinu ujet až 100 km, i když základní variantě Active se o takové hodnotě v reálném provozu může jen zdát. Při nízkém stavu baterie se aktivuje hybridní režim provozu, ve kterém přebírá řízení inteligentní systém pohonu a automaticky volí mezi nejvhodnější z pěti provozních konfigurací.
Pod kapotou najdeme benzinový motor Xiaoyun o objemu 1,5 litru a dva elektromotory. Ten trakční dosahuje výkonu 120 kW (163 k) a točivého momentu 210 Nm, díky čemuž BYD Dolphin G DM-i zrychlí z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy. Druhý elektromotor funguje jako generátor a dobíjet může baterii Blade Battery o dvou různých kapacitách.
Verze Active si musí vystačit s kapacitou 7,42 kWh, která by měla stačit na normovaný dojezd 40 km a pomoci tak autu dosáhnout celkového dojezdu 1020 km. Verze Boost, Comfort a Sport dostanou větší kapacitu 18,3 kWh, díky níž už čistě na elektřinu ujedou slušných 105 km (dle WLTP). Celkový kombinovaný dojezd ale není vyšší o 65 km, ale o jen dvacet. Zřejmě je to z důvodu o 115 kg vyšší hmotnosti a o necelých 30 kW vyššího výkonu. Ten dosahuje kombinovaných 156 kW (212 k), hodnota zrychlení však zůstává stejná.
Větší baterii navíc střídavě nabijete dvojnásobným výkonem (6,6 kW) a umožňuje stejnosměrné nabití výkonem až 39 kW. Žádná hitparáda, ale na cestách se to může hodit. Větší baterie umožňuje také funkci V2L o zpětném výkonu až 3,3 kW.
Prodej všech variant startuje letos v létě v šesti různých barvách exteriéru, s několika variantami interiéru (v závislosti na výbavě) a odpovídající velikostí baterie. Dodávky očekává BYD již na podzim, na české ceny si však ještě musíme počkat. To, jak nový BYD Dolphin G DM-i jezdí, vám prozradíme už brzy.
|Výbava
|Active
Boost/Comfort/Sport
|Pohon
|PHEV (1,5l + 2x elektromotor), FWD
|Max. systémový výkon
|129 kW (176 k)
|156 kW (212 k)
|Max. systémový točivý moment
|210 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|8,3 s
|Maximální rychlost
|180 km/h
|Kapacita baterie
|7,42 kWh (LFP)
|18,3 kWh (LFP)
|Elektrický/celkový dojezd (WLTP)
|40/1020 km
|105/1040 km
|Spotřeba paliva (kombinovaná - vážená kombinovaná)
|4,3 - 2,6 l/100 km
|4,5 - 1,4 l/100 km
|Nabíjecí výkon AC
|3,3 kW
|6,6 kW
|Nabíjecí výkon DC
|-
|39 kW
Zdroj: BYD