BYD Dolphin G DM-i jako kladivo na fabii? Ujede přes 1000 km a má funkce, o jakých se vám nesnilo
Dolphin Surf je nejmenším modelem čínské automobilky BYD. Nyní se k němu přidává větší „delfín“ G DM-i. V nabídce českého dovozce jsou dvě motorizace a čtyři výbavy. Ceny startují těsně pod 600.000 korun.
Nový Dolphin G DM-i se sice jmenuje částečně stejně jako nejmenší model značky na tuzemském trhu (Dolphin), avšak nemá s ním kromě jména a výrobce nic společného. Dolphin Surf je nízké malé elektrické auto, zatímco popisovaný Dolphin G DM-i je poháněn výhradně plug-in hybridem.
To ale není jediný rozdíl. Dolphin G je coby zástupce segmentu B na jeho horní hranici větší, přičemž technicky vzato je sourozencem modelu Atto 2, případně vozu Yuan Pro DM-i. V porovnání s modelem Atto 2 DM-i je však novinka s délkou 4160 mm o 170 mm kratší. Zároveň se ale vůz chlubí nečekaně dlouhým rozvorem 2610 mm. Zároveň se jedná o jediný plug-in hybrid segmentu B.
Výroba modelu byla zahájena na jaře letošního roku, čili se skutečně jedná o horkou novinku. Firma BYD jej uvádí jako kompaktní vůz pro zákazníky, kteří preferují jízdu na elektřinu, ale zároveň se nechtějí vzdát jistoty, kterou poskytuje spalovací motor, zejména pokud jde o cestování na delší vzdálenosti.
Jednou z předností novinky je dlouhý dojezd, který v hybridním režimu dosahuje vzdálenosti 1020 km u méně výkonné verze, respektive 1040 km u silnější motorizace. Je to zásluhou solidně velké palivové nádrže o objemu 42 litrů v kombinaci s trakční baterií typu BYD Blade Battery (LFP).
U výkonově slabší varianty není její kapacita 7,42 kWh nikterak oslnivá a dle WLTP umožňuje elektrický dojezd v kombinaci pouhých 40 km, u výkonnější je tomu přesně naopak. Ta se chlubí baterkou s kapacitou 18,3 kWh, což stačí na čistý dojezd dle WLTP 105 km. V dané třídě se jedná o špičkovou hodnotu. Celkový dojezd dle WLTP v hybridním režimu činí u této verze 1040 km, čemuž odpovídá kombinovaná spotřeba paliva 4,5 l na 100 km. Spotřebu elektřiny výrobce neudává.
Na příplatky zapomeňte
Čínská novinka se na českém trhu, na který vstoupila 29. června tohoto roku, bude nabízet ve čtyřech výbavách. Základní Active vyjde na 637.000 korun, ovšem v současné době je v rámci akce Tech bonus, která je časově omezená, k mání za 599.900 korun. Od vyšších úrovní se neliší pouze výbavou, ale také technikou. Jako jediná je totiž vybavena menší baterií 7,42 kWh, a tedy i nižším systémovým výkonem pohonu 129 kW. Ve výbavě nabízí látkové čalounění sedadel, 10,1palcový dotykový displej infotainmentu a také 16palcová kola z lehkých slitin.
Už vyšší výbava Boost za standardní cenu 714.000 korun, v rámci akce ale za 664 900 korun, disponuje větší baterií (18,3 kWh) a také výkonnější hnací jednotkou s výkonem 156 kW. Ve výbavě má navíc třeba vyhřívaná přední sedadla nebo volant čalouněný umělou kůží.
S větší baterií se pojí také možnost rychlého nabíjení stejnosměrným proudem, které z 10 na 80 procent zabere 26 minut, a dále funkce V2L s výkonem až 3,3 kW. Vyzkoušeli jsme si, že jí lze bez problémů napájet třeba kávovar a zároveň příklepovou vrtačku. V kabině nabídne také větší 12,8palcovou dotykovou obrazovku spolu s bezdrátovým nabíjením telefonu o výkonu 1 × 15 W.
|Vybrané technické údaje BYD Dolphin G DM-i
|Pohon
|řadový čtyřválec 1.5 Xiaoyun + trakční elektromotor + generátor
|Zdvihový objem [cm3]
|1500
|Výkon spalovacího motoru [kW/min]
|70/neuvedeno
|Systémový výkon hybridní soustavy [kW]
|129/156
|Točivý moment spalovacího motoru [N.m/min]
|120/neuvedeno
|Točivý moment hybridní soustavy [N.m]
|210
|Kapacita trakční baterie [kWh]
|7,42/18,3
|Převodovka
|samočinná jednostupňová e-CVT
|Max. rychlost [km/h]
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,3
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|4,3/4,5
|Vnější rozměry [mm]
|4160 x 1825 x 1575
|Rozvor [mm]
|2610
|Zavazadlový prostor [l]
|425
Ještě lepší výbavu nabízí verze Comfort za 739.000 korun (v akci za 694.900 korun). V kabině kombinuje čalounění látkou a umělou kůží a dále elektricky ovládané sedadlo řidiče v šesti směrech se stavitelnou bederní opěrkou. V nabídce má také průhledový displej (HUD) či panoramatickou střechu. Comfort jezdí na 18palcových lehkých kolech.
Vrcholem je výbava Sport za 765.000 korun, v akci za 719.900 korun. Nabízí čalounění sedadel v kombinaci umělého semiše v oranžové nebo modré barvě, přední sedadla se sportovním logem a také 18palcová lehká kola. Vůz je nabízen v šesti barevných odstínech a zvolit můžete buď světlé, nebo tmavé čalounění kabiny. Vše na přání, ale bez příplatku.
Standardní barvou je perleťový odstín Sunset Orange. Všechny ostatní barevné odstíny jsou k dispozici na přání, a tedy za příplatek 19.000 korun.
Jediný svého druhu
Nový BYD Dolphin G DM-i je poháněn výhradně plug-in hybridem, který se ukrývá pod označením DM-i. Jedná se o zkratku Dual Mode Intelligence (inteligentní duální režim). Pohon propojuje spalovací motor v podobě čtyřválce 1,5 litru s výkonem 70 kW a maximem točivého momentu 120 N.m se dvěma elektrickými stroji – s generátorem, který je se spalovacím motorem spojený napevno, a trakčním motorem, který rekuperuje brzdnou energii, jenž je se čtyřválcem spojený třecí spojkou a lze jej tudíž od spalovacího agregátu oddělit. Koncepčně se jedná o řešení, které známe z hybridů i jiných čínských značek. Například pod označením převodovky DHT (značky Chery, Omoda, Jaecoo, Baic).
Pohon pracuje ve dvou základních režimech, v čistě elektrickém EV nebo v hybridním HEV. Kromě toho je zde ještě několik podrežimů. Například sériový hybrid či paralelní hybrid. Řidič může zvolit buď EV, nebo HEV, režim EV je ovšem dostupný pouze v případě, že je trakční baterie dostatečně nabitá.
Systém je navíc chytrý, takže pokud vyhodnotí, že benzinový motor produkuje více energie, než je aktuálně potřeba, může část výkonu využít k pohonu kol a zbytek energie prostřednictvím elektromotoru vracet do trakční baterie.
|BYD Dolphin G DM-i ceník
|Výbava
|Cena (cena při uplatnění Tech Bonusu)
|Active
|637.000 (599.900) Kč
|Boost
|714.000 (664.900) Kč
|Comfort
|739.000 (694.900) Kč
|Sport
|765.000 (719.900) Kč
S čínskou novinkou jsme absolvovali několik desítek kilometrů, ovšem pouze v pražských ulicích. Tam vynikla skvělá manévrovatelnost a dynamika, ovšem zhodnotit jízdní vlastnosti zvolená trasa neumožnila. V rámci svezení jsme vyzkoušeli druhou základní výbavu Boost. Auto nás velmi potěšilo vnitřní prostorností, kdy zejména vzadu je více místa než v mnoha větších vozech. Vzhledem k již zmíněnému dlouhému rozvoru je to ale očekávatelné.
Naopak se nám moc nelíbilo látkové čalounění a obecně přední sedadla. Ta byla plochá a potah vypadal na první pohled trochu obyčejně. Tohle obzvláště vyniklo ve vztahu k sytě oranžové barvě karoserie. Potěšilo nás ale dílenské zpracování, již méně ergonomie. Dolphin G nenabízí známý otočný displej jako větší modely. Některá nastavení v něm bylo třeba trochu hledat, nicméně jistě jde o zvyk.
A co konkurence
Čínská novinka je jediným plug-in hybridem ve svém segmentu (B). Při hledání konkurenčních vozů se tak musíme zaměřit na klasické hybridy. A ani těch není v segmentu B zrovna mnoho.
Renault Clio full hybrid E-Tech 160
Pokud se oprostíte od toho, že Renault Clio nenabízí hybrid, který lze nabíjet ze zásuvky, pak coby přímá konkurence BYD Dolphin G DM-i francouzský zástupce segmentu B plně obstojí.
Na českém trhu se nové clio nabízí ve třech úrovních výbavy. Základní Evolution ale není dostupná s hybridním pohonem, který je tak k dispozici pouze v kombinaci se dvěma vyššími úrovněmi Techno, která vyjde na 629.000 korun, respektive Esprit Alpine za 679.000 korun.
K pohonu hybridního clia slouží kombinace čtyřválce 1,8 litru s přímým vstřikováním benzinu a dvou elektromotorů v rámci vlastní samočinné takzvané multimódové převodovky. Systémový výkon 116 kW je nižší než u Dolphinu G DM-i.
MG3 Hybrid+
Kdo pokukuje po novém BYD Dolphin G DM-i, může mu v hledáčku uvíznout také zástupce čínské značky MG3 Hybrid+. Model MG3 se nabízí v pěti výbavách, ovšem s hybridem se pojí pouze tři nejvyšší.
Cenově trojka svého čínského soupeře předčí, když v základu vyjde na 489.990 korun, po cenovém zvýhodnění ve výši 50.000 korun dokonce na 439.990 korun. Vyšší výbava Emotion stojí 529.990 korun (po slevě 479.990 korun) a konečně vrcholná verze Exclusive je za 569.990 korun, po zvýhodnění pak za 519.990 korun.
Pohon hybridního MG3 kombinuje čtyřválec 1,5 litru s elektromotorem a nabízí systémový výkon 143 kW. To je více, než kolik má základní verze Dolphinu G DM-i, ale zároveň méně, než kolika disponuje výkonnější varianta čínské novinky.
Zdroj: tisková zpráva BYD, prezentace modelu, Wikipedie