BYD Formula S a S GT dostaly magnetoreologické tlumiče. Tlumicí sílu mění za milisekundu
Magnetoreologické tlumiče známé především z výkonných automobilů míří v Číně do cenové třídy v přepočtu kolem šesti až sedmi set tisíc korun. BYD navíc zákazníkům nabízí za stejnou částku alternativu v podobě vzduchového podvozku. Jedna možnost upřednostňuje rychlé řízení tlumení, druhá proměnnou světlou výšku.
Značka Fang Cheng Bao patřící čínské automobilce BYD vstupuje do nového segmentu, v němž chce konkurovat například vozům Xiaomi SU7 nebo Tesla Model 3. Vedle dosavadních SUV uvedla pětidveřový liftback Formula S a odvozený shooting brake Formula S GT. Oba elektromobily se už začaly prodávat na domácím trhu.
Formula S stojí podle provedení od 189.900 jüanů (přibližně 597.000 Kč) do 229.900 jüanů (asi 723.000 Kč). Za praktičtěji pojatý S GT zákazníci zaplatí 219.900 až 239.900 jüanů, tedy přibližně 691.000 až 754.000 Kč. Jde o ceny pro čínský trh bez nákladů, cel a daní spojených s případným dovozem.
Kapalinu ovládá magnetické pole
Technicky nejzajímavější novinkou je podvozek DiSus-M s magnetoreologickými tlumiči. Kapalina uvnitř tlumiče obsahuje drobné magneticky ovlivnitelné částice. Elektronika prostřednictvím elektromagnetického pole mění jejich uspořádání, a tím také odpor kapaliny proti proudění.
Tlumič tak může při klidné jízdě pracovat měkčeji, zatímco při prudkém brzdění, akceleraci nebo průjezdu zatáčkou během okamžiku „ztvrdne“ – zvýší tlumicí sílu.
Podle výrobce reaguje systém přibližně za jednu milisekundu a tlumení dokáže regulovat v rozsahu od 100 do 10.000 N. Spolupracuje také s funkcí sledující povrch před vozem – pokud snímače zaznamenají výmol nebo jinou nerovnost, elektronika upraví tlumení ještě předtím, než na ni kolo najede.
DiSus-M je přesnější označovat za poloaktivní systém. Mění tlumicí sílu, ale sám nedokáže upravovat světlou výšku ani tuhost pružin. Magnetoreologický princip přitom není novým vynálezem BYD. V automobilovém průmyslu se používá přes dvě desetiletí, dosud se s ním však zákazníci setkávali především u výkonnějších a dražších modelů.
Tři různé podvozky
Magnetoreologické tlumiče navíc nemají všechny verze vozu. Základní Formula S 730 používá systém DiSus-C s elektronicky řízenými tlumiči.
Od provedení Formula S 900 výše pak lze vybírat mezi systémy DiSus-A a DiSus-M. Verze A kombinuje dvoukomorové vzduchové pružiny s elektronicky regulovanými tlumiči CDC. Umožňuje měnit světlou výšku, takže je zaměřena spíše na komfort a přizpůsobení různým povrchům. DiSus-M používá rychleji reagující magnetoreologické tlumiče a více se zaměřuje na jízdní vlastnosti. Obě varianty přitom přijdou na tytéž peníze.
Až 490 kW a dvě velikosti baterie
Základní variantu Formula S pohání zadní elektromotor o výkonu 245 kW. Silnější zadokolky mají 300 kW, zatímco provedení s pohonem všech kol přidává přední elektromotor s výkonem 190 kW. Celkový výkon soustavy tak dosahuje 490 kW.
Automobilka používá lithium-železo-fosfátové akumulátory. Základní Formula S 730 má podle údajů zveřejněných v čínském katalogu baterii s celkovou kapacitou 76,7kWh. Ostatní uvedená provedení dostala větší akumulátor s kapacitou 92 kWh.
Formula S nabízí podle verze dojezd 730, 750 nebo 900 kilometrů. Zadokolka S GT má zvládnout 850 a čtyřkolka 730 kilometrů. Všechny hodnoty vycházejí z čínského cyklu CLTC, který zpravidla uvádí příznivější výsledky než evropská metodika WLTP.
Velmi ambiciózně znějí také údaje o nabíjení. BYD uvádí doplnění baterie z deseti na sedmdesát procent během pěti minut a z deseti na 97 procent za devět minut. Nejvyšší nabíjecí výkon, průběh nabíjecí křivky ani přesné podmínky měření ale automobilka nezveřejnila.
Liftback je delší než shooting brake
Formula S měří na délku 5060 mm, zatímco Formula S GT je s 5025 mm o něco kratší. Obě karoserie jsou široké 1967 mm a mají shodný rozvor 2960 mm. Výrobce uvádí součinitel odporu vzduchu 0,22 pro liftback a 0,25 pro shooting brake.
Oba modely disponují frunkem o objemu 151 litrů. Překvapivě větší základní zavazadelník nabízí podle údajů výrobce Formula S: pojme 600 litrů, zatímco u praktičtěji vyhlížejícího S GT je to 537 litrů.
Formula S a S GT tak přinášejí nejen vysoké výkony a výrobcem deklarované mimořádně rychlé nabíjení, ale také neobvyklou možnost zvolit si charakter podvozku. Teprve nezávislé jízdní zkoušky ukážou, zda se milisekundová reakce DiSus-M promítne také do přesvědčivého naladění celého automobilu.
Zdroj: CarNewsChina, IT Home