BYD má první produkční auto se zásuvným volantem. Má jiný účel, než byste čekali
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Některé automobilky aktivně pracují na tom, aby auta zbavila volantu. Nejdále je v tom Tesla, ale snaží se i Číňané. Jako třeba BYD, které právě představilo první auto se zásuvným volantem. Má pro to ale hodně odlišný důvod než Tesla.
Někdy počátkem roku oznámil americký startup Tensor, že jeho autonomní vůz Robocar je prvním produkčním vozem se zásuvným volantem. Ačkoliv totiž auto, mimochodem vyráběné vietnamským VinFastem, slibuje autonomii na úrovni 4, stále má i možnost běžného řízení volantem. Jak to tak ale bývá, v té produkční části jej nakonec předehnali Číňané.
BYD totiž právě představilo vůz Fangchengbao Ti 9, který má zásuvný volant v sériové verzi. Jeho použití je ale zásadně jiné než u Tensoru. Zatímco v robocaru se volant schová při jízdě v autonomním režimu, Ti 9 toto vůbec neumožňuje. Autonomii sice má také a doveze vás z bodu A do bodu B, legálně jde ale stále jen o úroveň 2, kdy musí řidič stále dohlížet nad vozidlem. Volant se dá proto do palubní desky složit jen při stání, čímž se zvětší prostor v kabině.
Že jde o přípravu na budoucí schválení vyšších úrovní autonomie, je asi jasné, ale i současné použití může dávat smysl. Číňané se u velkých SUV čím dál více soustřeďují na komfort i při stání, Ti 9 je proto také velmi bohatě vybaven. Je tu přední 30“ obrazovka, zadní 24“ výklopná obrazovka, 11,5litrová lednice, veliká křesla s masáží, stolky a spousta dalšího.
Po zaparkování dokáže motorizovaný pant volant sklopit o 180 stupňů a zasunout jej do roviny s palubní deskou, tak že zůstane trčet jen kryt airbagu. Před řidičem tak vznikne prostor pro malý stolek, který BYD dodává také. Pokud si chce řidič pospat, může opěradlo sedadla sklopit do úhlu 165 stupňů zhruba za 20 sekund. Podle BYD volant zmizí během 10 sekund a uvolní před sedadlem řidiče 25 cm prostoru pro nohy.
Vlajková loď nedávno založené značky Fangchengbao má téměř 5,3 metru na délku a dostupná je jako plug-in hybrid. Stojí na nové platformě „DMS Super Hybrid All-Round Platform“ a kombinuje přeplňovaný motor 1.5T s dvojicí elektromotorů. Dohromady poskytuje celkový výkon 400 kW. Díky tomu obrovská bestie zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy.
Platforma umožňuje technologie jako vektorování točivého momentu na zadní nápravě, uzávěrky diferenciálu, elektronický samosvorný diferenciál a odpojování pohonu jednotlivých kol. V kombinaci s řízením zadních kol a funkcí „Leopard Turn“ dosahuje ti 9 poloměru otáčení pouhých 3,5 metru.
Vůz je vybaven LFP baterií Blade 2.0 o kapacitě 66,48 kWh, díky čemuž nabízí čistě elektrický dojezd 400 km, podle nepřesného čínského cyklu CLTC, a kombinovaný dojezd 1 630 km, přičemž spotřeba paliva s vybitou baterií činí 6,4 l/100 km. Baterii lze dobít z 10 % na 97 % za devět minut. V Číně se základní verze ti 9 prodává v přepočtu za 960.000 Kč, vrchol je za asi 1,13 milionu Kč.
Design je tentokrát o trochu originálnější než u menšího Tai 7, který BYD dostal do sporu s britským JLR. Za přílišnou podobu s Land Roverem Defender poslali Britové BYD k soudu a Číňané momentálně nemohou prodávat Tai 7 na některých evropských trzích, paradoxně v Británii jej BYD nabízet může i nadále.
Zdroj: Autohome, zdroj foto a video: BYD