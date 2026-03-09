BYD nabije baterii za 9 minut. Rovnou ji nasadil do deseti produkčních modelů
Automobilka BYD se zatím v Evropě s rychlostí nabíjení moc nepředvedla. Úplně jiná situace je v Číně, kde BYD právě uvedl deset nových modelů schopných se nabít rychleji než jakékoli jiné produkční vozy na světě.
Přesně před rokem se BYD pochlubil svou 1000V architekturou se schopností nabíjet baterie výkonem až 1 MW. Spolu s tím uvedl vlastní dobíjecí stojany s výkonem 1,2 MW a začal výstavbu dobíjecí sítě. Nová technika se mezitím dostala do několika modelů mířících do vyšších sfér trhu. Jen po roce přichází BYD s inovovanou technikou a především novou generací baterie Blade s chemií LFP.
BYD se u ní podařilo zvýšit energetickou hustotu na úroveň 190 až 210 Wh/kg na úrovni článků, což je oproti původním 140 Wh/kg u první generace z roku 2020 slušný skok. Pro kontext, Tesla se svými články 4680 sice pořád vede v hrubé hustotě díky drahému niklu a kobaltu, ale BYD to válcuje efektivitou uspořádání a hlavně cenou, která má být o dalších patnáct procent nižší.
Tím marketingově nejzajímavějším údajem je ale rychlost nabíjení. Z 10 do 70 % se mají novinky dostat za 5 minut, do 97 % za 9 minut. Zajímavý je zejména druhý údaj, protože nic podobného se zatím na produkční baterii nikde neukázalo. Vše by navíc mělo fungovat i při velmi nízkých teplotách a při -30 °C se baterie dostane na 97 % za 12 minut.
Vozy využívající novou generaci baterie musí přejít na 1000V architekturu a zde samozřejmě přichází otázka infrastruktury. BYD proto představil také novou generaci stojanu, který je schopný dávat výkon až 1,5 MW. Stojan má přitom také napětí jen 1000 V a místo jeho zvýšení se vývojáři zaměřili na extrémní ampérové zatížení.
Zatímco standardní rychlonabíječky končí u proudu kolem 500 A, tento systém jím protlačí až 1500 A. Aby se kabel a konektor neroztavily, využívá systém masivní kapalinové chlazení, které protéká přímo vnitřkem nabíjecího vedení až ke kontaktům. Systém také zahrnuje 200–300 kWh energetické kapacity na každý stojan, aby se minimalizovalo zatížení rozvodné sítě.
Do prosince 2026 plánuje BYD uvést v Číně do provozu 20.000 takových nabíjecích stanic. Z toho 18.000 by jich mělo být ve městech a okolí a zbývajících 2000 lokalit bude vyhrazeno pro dálniční stanice.
K 5. březnu 2026 BYD dokončil 4239 stanic. Prvních 1000 dálničních lokalit má být zprovozněno před 1. květnem 2026. Pro nás je podstatnější, že ještě letos začne výstavba i v Evropě. Stát se má koncem roku a prioritu prý dostanou země, kde už má BYD továrny. V Evropě to znamená Maďarsko.
Podobných slibů s úchvatnými bateriemi jsme už četli hodně, BYD ale rovnou uvedl deset produkčních modelů i s cenami. A nejde rozhodně jen o drahé vozy, baterii Blade 2.0 o kapacitě 69 kWh dostává třeba sedan BYD Seal 07 s cenou začínající v přepočtu na 350.000 Kč. I ten slibuje stejné minutové údaje, jaké jsme napsali výše. BYD na prezentaci rovnou ukázal i časy jednotlivých modelů:
|Model
|Rychlost dobití 10–70 %
|Rychlost dobití 10–97 %
|Yangwang U7
|4m 54s
|9m 23s
|Denza N9
|4m 58s
|9m 03s
|Fang Cheng Bao 3
|4m 59s
|8m 45s
|BYD Seal 07
|5m 01s
|8m 47s
|BYD Great Tang
|5m 02s
|9m 24s
|BYD Sealion 06
|5m 02s
|8m 47s
|BYD Song Ultra
|5m 03s
|8m 47s
|Fang Cheng Bao Ti7
|5m 09s
|9m 05s
|Denza Z9GT
|5m 11s
|9m 08s
|Yangwang U8L
|5m 11s
|9m 07s
Na opačném konci modelové řady Seal je nový sedan Seal 08, který s baterií Blade 2.0 slibuje dojezd přes 1000 kilometrů. Kapacitu BYD neudal, Yangwang U7 s dojezdem 1006 km ale využívá baterii o kapacitě 150 kWh, stejná se tedy dá očekávat i zde. Zajímavé je, že podle BYD má Seal 08 napětí jen 800 V, i tak má zvládat stejné rychlosti. Dojezd 1036 km slibuje také Denza Z9 s novým akumulátorem, ve všech případech jde ale o cyklus CLTC, realita bude asi o 30 % horší.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: BYD, zdroj videa: BYD