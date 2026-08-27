BYD opět komplikuje svou nabídku. Dolphin Surf dostane většího sourozence
Do nejzmatenější modelové řady světa přibude další model. V Česku prodávaný malý elektromobil BYD Dolphin Surf dostane většího sourozence, který jistě přidá další zmatky do pojmenování čínských vozů.
Není dnes na světě automobilka, která by měla méně přehlednou modelovou řadu než BYD. Nejde jen o to, že dnes nabízí přes 70 modelů pod pěti značkami, ale také o jejich pojmenování. Jen pod názvem Seal existuje osm různých modelů, přičemž některé mají za názvem čísla a jiné písmena.
Existují zde například dva modely nazvané BYD Song L, jenže elektrická verze je nízké SUV kupé a hybridní klasicky tvarované vysoké SUV, postavené na úplně jiném základě. Pod řadu Qin spadají čtyři sedany s přídomky L, Max a Plus, ale opět se od sebe odlišují elektrická a hybridní verze.
Aby to nebylo tak snadné, BYD dává svým vozům odlišné názvy pro zahraniční trhy a ani zde se rozhodně nedrží u jediného pojmenování. Vůz prodávaný v Číně se v zahraničí jmenuje Seal 6. Jde ale o jiný vůz než seal 6, který se prodává v Číně. Tam jsou mimochodem hned tři modely, které se jmenují Seal 6, ale opět je každý úplně jiný.
Že zmatkům rozhodně není konec, ukazuje i nový model, který BYD potvrdil prozatím pro čínský trh. Nejmenší elektromobil značky, který se v Číně jmenuje Seagull a u nás Dolphin Surf, se totiž dočká většího sourozence. Na fotkách z čínského ministerstva průmyslu je vidět auto, které působí jako nová evoluce seagullu, jen je o poznání delší. S délkou 4,2 metru už se může rovnat třeba Škodě Fabii.
Jde ale o nový model, který doplní nabídku. Vedle seagullu se bude prodávat i Great Seagull neboli Velký Racek. V Evropě se vůz řadí do série Dolphin, která už teď má tři modely. Kromě Surfu, který je někde znám i jako Dolphin Mini, už zde máme elektrický hatchback Dolphin a plug-in hybridní hatchback Dolphin G.
Počítat se dá s uvedením na exportní trhy a zde bude BYD řešit, jaký přídomek dá dolphinu tentokrát. Vzhledem k dosavadním úspěchům s pojmenováním je ale zjevné, že moc času přemýšlením BYD nepromarní.
Nový Velký Seagull je o 425 mm delší než ten standardní čínský a o 2.015 mm delší než ten evropský. Pohání jej vepředu umístěný elektromotor o výkonu 95 kW a na výběr jsou dvě LFP baterie. Základ dostane 30 kWh, vyšší varianty 39,2 kWh, dojezd má být až 420 kilometrů v cyklu CLTC. Nafocené prototypy mají nad oknem bouli s lidarem, nabídne tedy i nějakou formu autonomního řízení. To má mimochodem i čínská verze seagullu, jakožto nejmenší auto na světě s lidarem.
Zdroj: BYD, zdroj foto: BYD, MIIT, zdroj videa: BYD