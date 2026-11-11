BYD postavil konkurenci pro Rolls-Royce. Altior umí plavat a točit se na místě, byli jsme na premiéře
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S úspěchem roste chuť a dobře to ukazuje automobilka BYD. Ta po skromných začátcích míří do nejvyšších pater automobilismu a ukazuje to novým luxusním sedanem Altior, který se představil v Abú Dhabí.
BYD má poslední dobou hodně vysoké ambice. A nejde jen o to, že se chce stát největší automobilkou světa. Automobilka, která svou pouť začala teprve před 21 roky laciným hatchbackem s technikou Suzuki, dnes míří do nejvyšších pater automobilismu. Minulý týden tak kromě překonání světového rychlostního rekordu pro produkční automobil představila také luxusní sedan.
Jmenuje se Altior, světu se ukázal v Abú Dhabí a BYD nás pozval na jeho odhalení. Jeho jméno a některé detaily designu už Číňané zveřejnili v týdnech předcházejících oficiálnímu odhalení. Strhnutí plachty z vystaveného kousku ale přesto bylo pro mnohé překvapením. Auto vzniklé pod vedením šéfdesignéra BYD Wolfganga Eggera totiž nese zjevnou inspiraci z Británie.
Němec Egger, který dříve vedl design u Alfy Romeo, Audi nebo Lamborghini, při svém projevu zmínil inspiraci u čínské historie a umění. O tom dlouze mluvila také viceprezidentka BYD Stella Li. Centrálním prvkem je čínský znak 鼎 (Ding), který lze vysledovat třeba v designu předních světel. Znázorňuje starověkou rituální bronzovou nádobu na třech nožkách, která se v dynastiích Šang a Čou používala při obětních obřadech předkům. Postupem staletí se stala nejvyšším symbolem imperiální legitimity, moci a stability říše. A nese jej i model Altior, jehož čínské jméno je Dingyao.
Na světla ale navazuje veliká maska trochu připomínající Lincoln a 5,6 metru dlouhá karoserie, která nese jasnou inspiraci Rolls-Roycem. Než vrcholný model Phantom připomíná menší model Ghost, kterému více odpovídá také délkou. A nejde jen o profil karoserie nebo tvary přední kapoty, ale také linii oken, detaily na předních blatnících nebo dveře otvírané proti sobě s velmi podobnými klikami.
Na to, jestli bral inspiraci u rollsu, se po odhalení Eggera zeptal jeden přítomný novinář. Zatímco Stella Li ihned vykřikla, že ani trochu, Egger vysvětloval něco o přirozeném tvaru luxusních limuzín. Je zjevné, že toto přirovnání není lidem z BYD příjemné. Inspirace se navíc dá vysledovat i z interiéru.
Do toho nás na prezentaci BYD nepustil, ihned po odhalení totiž ochranka postavila kolem vozu zábrany. Pár novinářů s kamerami se pokusilo dostat blíže ještě předtím, než zábrany obtočily celé auto, ale došlo jen na dost nevybíravé vyhození ochrankou z pódia.
Video interiéru na obrazovkách proběhlo několikrát a vypadá rozhodně impozantně. Palubní deska nezapře inspiraci rollsem, na rozdíl od toho ale dává mnohem větší důraz na software. Je zde totiž vskutku obrovský displej, dobře zakomponovaný do palubky a zasahující až ke dveřím spolujezdce. Stejně jako v jiných čínských vozech zde vládne naprostý minimalismus a rozložením se příliš neliší od běžného moderního BYD.
Ten zásadní rozdíl přichází na zadních sedačkách, kde jsou jen dvě obrovská křesla z kůže nappa, oddělená středovým tunelem. Ve výbavě je vše, co byste očekávali, včetně masážní funkce, lednice, velkých displejů nebo výsuvné rolety schopné zcela oddělit zadní pasažéry od přední řady. Zvuk zajišťuje 39 reproduktorů, včetně těch vestavěných do hlavových opěrek. V interiéru jsou také ručně dělané prvky odkazující na čínské umění.
K technice Yangwang moc neřekl, takže ani nevíme, jestli bude existovat jen elektrická verze, nebo také sériový hybrid. Nějaké jistoty ale o technické stránce vozu máme. Stejně jako jiné modely značky Yangwang bude model Altior stát na platformě e4 a dostane čtyři elektromotory. Celkový výkon se bude pohybovat kolem 960 kW. Baterie známá není, nejspíše bude mít kapacitu přes 135 kWh, dojezd přes 1000 km v cyklu CLTC, a díky 1000V architektuře se bude nabíjet výkonem kolem 1 MW.
Na rozdíl od běžných vzduchových nebo hydraulických adaptivních podvozků využívá nová generace DiSus-Z lineární elektromotory v tlumičích. Tento systém dokáže upravovat tuhost a světlou výšku během milisekund. Potvrzené je natáčení zadní nápravy až o desítky stupňů, což zlepšuje manévrování gigantického vozu. Díky čtyřem elektromotorům je možné také otočení kolem vlastní osy na nezpevněném povrchu.
Potvrzena je také nouzová funkce plavání, stejně jako to má SUV Yangwang U8. Plavat na hladině zvládne až půl hodiny a k pohybu používá kola. Vzhledem k přítomnosti lidarů a dalších čidel je jistotou také autonomní řízení schopné dovézt vůz bez zásahu z bodu A do bodu B.
Jak dokazuje už výběr Abú Dhabí jako místa uvedení, Yangwang má s altiorem exportní ambice. Jeho další modely se ostatně už dnes nabízejí i mimo domovinu. S Evropou se v dohledné době nepočítá, příchod sem ale není vyloučen. Na kolik altior vyjde, na prezentaci nezaznělo, úvodní limitovaná edice Shanhe Dingyun by v Číně měla podle tamních médií začínat na ceně v přepočtu 6,7 milionu korun.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto: BYD, zdroj videa: BYD