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BYD představil elektrický náklaďák pro Evropu. Nabíjet se chce nejrychleji

BYD ETT 44

BYD ETT 44 Zdroj: BYD

BYD ETT 44
BYD ETT 44
BYD ETT 44
BYD ETT 44
BYD ETT 44
BYD ETT 44
BYD ETT 44
BYD ETT 44
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Evropským elektrickým tahačům přibývá čínský konkurent BYD ETT 44. Číslo označuje nejvyšší hmotnost soupravy v tunách, skutečně nejlepší má však novinka být v nabíjení – alespoň prozatím. Slibovaných 1,5 MW však nechce nabíjet skrz síť BYD Flash Charging.

Čínská značka BYD u nás prodává hlavně osobní auta, ve své domovské zemi však je silná i na poli autobusů a nákladních aut. Jedno takové, a rovnou elektrické, představila na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru. Jmenuje se ETT 44 a má benefitovat ze sítě ultrarychlých nabíječek, kterou automobilka slibuje v Evropě vybudovat.

Model ETT 44 je klasickým dvounápravovým tahačem návěsů s trambusovou, patrně i odpruženou kabinou, jaké jsou v Evropě naprosto běžné. Má však elektrický pohon o nejvyšším výkonu 1020 koní (750 kW) a lithium-železofosfátové baterie typu Blade. K mání mají být ve dvou kapacitách, 434 a 651 kWh.

Taková zásoba energie má stačit na 400, resp. 600 km dojezdu naložené soupravy, což nejsou nerealistická čísla – neslibují totiž spotřebu pod 100 kWh/100 km. Navíc se má ETT 44 nabíjet výkonem až 950 kW v případě verze s menší kapacitou baterií a až 1,5 MW, nejrychleji z elektrických náklaďáků dostupných v Evropě, u kusů s větší kapacitou.

BYD už nějakou dobu slibuje, že tímto výkonem zvládne nabíjet i osobní auta skrz masově rozšířený konektor CCS2 na svých nabíječkách Flash. V tomto případě však 1,5 MW má proudit skrz konektor MCS, vyvinutý speciálně pro takovéto nabíjecí výkony u kamionů. ETT 44 má i zásuvku na CCS2, to ovšem zvládne přijmout „jen“ 420 kW nabíjecího výkonu. Při nabíjení 1,5 MW má být doba nabíjení z 20 na 80 % v ideálním případě 20 minut, při použití konektoru CCS2 je to trojnásobek.

Tahač samotný je dlouhý 6,4 metru a má rozvor náprav 3,8 metru, výška kabiny je 3,82 metru. Jeho hmotnost je v závislosti na výbavě 10.950–11.140 kg a nejvyšší hmotnost soupravy je podle výrobce ve skutečnosti 65 tun. Papírově však bude maximum 44 tun v souladu s evropskými předpisy. Pro srovnání, Tesla Semi má nejvyšší hmotnost soupravy rovných 40 tun.

BYD zatím neoznámil, kdy bude tahač dostupný k prodeji v jednotlivých zemích, ani jestli bude existovat i verze tzv. sólo. Uvedl jen, že standardní záruka na baterie bude 10 let nebo 1,2 milionu kilometrů.

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zdroj: BYD | video: Marek Bednář/Auto.cz

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