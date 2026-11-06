BYD překonal rychlostní rekord. K 503 km/h pomohla izolepa a čínské pneumatiky
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Rychlostní rekord pro produkční vozidlo byl dlouho záležitostí značek, jejichž plakáty si malí kluci lepí na zdi pokojů. Teď tam možná zamíří čínské auto, protože automobilce BYD se podařilo s vozem Yangwang U9 Xtreme překonat 500 km/h.
Pokus o vytvoření rychlostního rekordu pro produkční automobil byl poslední dekády přetahovačkou mezi několika známými jmény. Na jedné straně stál koncernový gigant Volkswagen s neomezeným rozpočtem pro znovuzrozenou značku Bugatti, na straně druhé ambiciózní butikové dílny z Texasu, Washingtonu a švédského Ängelholmu.
Moderní honbu za rychlostí odstartovalo v roce 2005 Bugatti Veyron pokořením hranice 400 km/h na německém okruhu Ehra-Lessien. Trůn mu však dlouho nevydržel. O dva roky později jej překonala americká manufaktura Shelby SuperCars (SSC), jejíž dvakrát přeplňovaný speciál Ultimate Aero TT uzavřel veřejnou silnici ve Washingtonu a zapsal obousměrný průměr 412 km/h.
V Molsheimu to vyvolalo poplach. Koncern odpověděl brutálním Bugatti Veyron Super Sport o výkonu 1200 koní, které v roce 2010 posunulo laťku na 431 km/h. Do hry se navíc vložil texaský ladič John Hennessey s monstrem Venom GT. Přestože na floridské ranveji NASA vytáhl svůj vůz na 435 km/h, Guinnessova kniha rekordů ho odmítla. NASA nepovolila jízdu v obou směrech a Hennessey nevyrobil dostatečný počet kusů pro statut sériového vozu.
Základním kamenem toho nejžádanějšího rekordu je právě obousměrná jízda: vůz musí absolvovat měřený úsek tam a zpět v časovém okně jedné hodiny. Výsledná hodnota se vypočítá jako aritmetický průměr obou jízd, což spolehlivě eliminuje výhodu větru v zádech i případné klesání trati. No a pak samozřejmě ona sériová produkce, což by mělo znamenat minimálně 30 vyrobených kusů ve stejné specifikaci.
Obojí splnil v roce 2017 Christian von Koenigsegg. Švédská značka si pronajala osmnáctikilometrový úsek běžné dálnice v Nevadě a s plně homologovaným modelem Agera RS na běžných silničních pneumatikách Michelin předvedla mistrovský kousek. Tovární jezdec Niklas Lilja dosáhl v jednom směru téměř 458 km/h a stanovil oficiální obousměrný rekord 447,2 km/h.
Odpověď Bugatti přišla v srpnu 2019, kdy Andy Wallace s prototypem Chiron Super Sport 300+ jako první člověk v silničním autě prolomil magickou třístovku v mílích – dosáhl 490,48 km/h. Úspěch však nebyl absolutní, jízda proběhla pouze v jednom směru kvůli obavám z opotřebení povrchu trati v protisměru. Bugatti sice slavilo technické vítězství a vyrobilo slíbenou sérii třiceti aut, ale zároveň oznámilo definitivní odchod ze závodů o maximální rychlost.
Následné prázdné místo na trůnu se pokusilo zaplnit SSC s novým modelem Tuatara, což vedlo ke známému skandálu. Zveřejněné video z roku 2020, které tvrdilo překonání rychlosti 532 km/h, rozebrala internetová komunita záběr po záběru a odhalila manipulaci s telemetrií. SSC muselo s hanbou přiznat chybu, reputaci zachraňovalo o rok později na Floridě ověřeným průměrem 455,3 km/h a válka tím neskončila.
Do hry se totiž vložili Číňané. BYD založil svoji nejdražší značku Yangwang a vytvořil pro ni elektrický hypersport u9 s výkonem 990 kW. To by ale samozřejmě nestačilo, a tak vznikla limitovaná edice Xtreme, která výkon posouvá až na šílených 2.200 kW, což z ní také dělá nejsilnější produkční auto historie. Loni s ním německý pilot Marc Basseng na testovacím okruhu Papenburg v Německu dosáhl rychlosti 496,22 km/h.
Ani to ale nestačilo a na začátku listopadu proběhl další pokus. Papenburg už nestačil, a tak si BYD nechal uzavřít asi 15 km dlouhou rovnou silnici v Abú Dhabí. Stejný pilot tam s produkční verzí Yangwang U9 Xtreme dosáhl rychlosti 503,17 km/h. Opět ale jde pouze o jeden směr, pro což je v regulacích FIA samostatná kategorie, a BYD tedy nepřekonal ten nejžádanější. Rekord je ale každopádně ověřený FIA, tentokrát by snad nemělo dojít na fiasko jako s SSC. A kromě rekordu pro produkční auto je z toho samozřejmě i separátní rekord pro elektrické vozidlo.
BYD nás dokonce pozval do Abú Dhabí, nevzal nás však na samotnou rekordní jízdu. Není divu, jen před pár dny BYD zveřejnil video havárie tohoto vozu při testování v rychlosti 450 km/h. Pilot vyvázl bez zranění, kdyby se něco podobného stalo před novináři, asi by to nebyla ideální publicita. Auta nám tak ukázali alespoň staticky ve městě.
V jinak produkčním voze je vestavěný rám a sportovní sedačka, což není problém pro schválení FIA. Izolepou jsou zalepeny některé spáry, třeba kolem světel, kvůli aerodynamice. Auto mimochodem obouvá semislicky nesoucí značku Yangwang. BYD si je musel vyvinout sám, protože pneu schopná podobných rychlostí dnes není zrovna běžné zboží.
Yangwang U9 Xtreme má čtyři elektrické motory, schopné otáček až 30.000 min-1, a kombinovaný výkon 2200 kW (3018 koní). Auto má 1.200V baterii o kapacitě 80 kWh, megawattové nabíjení a váží asi 2500 kg. Podvozek je aktivní hydraulicko-pneumatický DiSus-X, díky čemuž auto dokáže přeskakovat výmoly, což v Abú Dhabí naštěstí není potřeba. Limitované edice Xtreme vznikne jen 30 kusů, s cenou začínající někde kolem 65 milionů korun.
Zdroj: BYD, zdroj foto: Autor, BYD, zdroj videa: BYD