BYD Seal 08 ujede 400 km za pět minut. Co se ukrývá pod označením DiSus-A
Kromě nového obřího SUV Sealion 08 ukázal BYD před domácím publikem také nový elektrický sedan Seal 08. Chlubí se superrychlým nabíjením i sličnými tvary.
Seal 08 je novou vlajkovou lodí značky BYD, tedy spolu se Sealionem 08. Oba modely využívají podobnou techniku v čele se superrychlým nabíjením. BYD uvádí, že k tomu, abyste získali dojezd 400 km, stačí mít auto připojené na rychlonabíječku pouhých pět minut. Je to i zásluhou zatím nejmodernější trakční baterie Blade 2.0 druhé generace.
Novinka se vyznačuje velmi sofistikovaným podvozkem. Nabídne aktivní řízení zadními koly, podobně jako Sealion 08. K tomu ale také techniku inteligentního ovládání karoserie DiSus-A. Jeho základem jsou pokročilé pneumatické jednotky suplující roli vinutých pružin. Společnost BYD vyvinula tento systém interně během pěti let, čímž se stala prvním čínským výrobcem automobilů s vlastním inteligentním systémem řízení karoserie.
Atraktivní design nízkého sedanu vychází z myšlenek uplatněných u konceptu Ocean-S. Zvláštně tvarovaná je horní část předních světlometů, které vytvářejí jakoby dvě vlnky. Osvětlení doplňuje spodní část umístěná v nárazníku.
Systémy aktivní bezpečnosti a supermoderní jízdní asistenty se opírají o data z kamery v kombinaci se dvěma optickými radary (LiDARy). Ty jsou součástí pokročilého bezpečnostního systému God's Eye B (DiPilot 300), vyvinutého BYDem. Novinka bude jezdit na 19palcových lehkých kolech s pneumatikami 245/45.
BYD Seal 08 se vyznačuje délkou 5150 mm, šířkou 1999 mm a výškou 1505 mm a také předlouhým rozvorem 3030 mm. Uvedené jej řadí do nejvyšší automobilové třídy po bok BMW řady 7 či Mercedesu třídy S. Uvedené hodnoty také slibují prostorný interiér. Elektrická architektura pracuje s napětím 800 voltů. Právě to je jeden z klíčů k nezvykle rychlému nabíjení. BYD slibuje dojezd kolem 1000 km na jedno nabití.
V nabídce bude také verze s pohonem všech kol, a tedy se dvěma elektromotory. Nejvyšší systémový výkon je vyšší než 480 kW. To mimo jiné znamená zrychlení z 0 na 100 km/h za pět sekund.
Společnost BYD oznámila, že se nový model na čínském trhu začne prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku. Kdy se dostane do Evropy a potažmo do Česka, zatím není známo.
