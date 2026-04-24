BYD Sealion 08 je novou vlajkovou lodí. Na jeden zátah dojede až do Chorvatska
Jednou z mnoha novinek na autosalonu v Pekingu je nová generace „lachtana“ firmy BYD. Technicky velmi sofistikované auto se bude prodávat také v Česku.
Sealion 08 je nová generace velkého elektrického SUV čínské firmy BYD. Auto na první pohled působí velmi mohutně a ono vlastně mohutné je. Dokazují to zatím zveřejněné rozměry. Na délku vůz měří 5115 mm, široký je 1999 mm a vysoký 1800 mm. Rozvor náprav dosahuje značných 3030 mm. Jak tohle dostaneme do podzemní garáže? S tím si Číňané hlavu nelámou.
Design novinky využívá charakteristický designový jazyk Marine Aesthetic s prodlouženými světlomety a hladkými liniemi karoserie. Na první pohled vůz trochu připomíná Range Rover, ale také třeba Mercedes-Benz GLS.
V nabídce budou dvě varianty uspořádání interiéru. Vůz by měl být buď pětimístný, nebo šestimístný. Druhá jmenovaná verze patrně počítá se třemi řadami sedadel. Technika má být velmi moderní, částečně převzatá z u nás neznámého crossoveru BYD Great Tang. Podvozek bude využívat vylepšené pneumatické odpružení se dvěma komorami a také aktivní řízení zadními koly. Díky němu by měla být manévrovatelnou s obřím autem o něco snazší.
Sealion se bude chlubit technikou superrychlého (bleskového) nabíjení, jehož součástí je supermoderní trakční baterie Blade druhé generace. Výrobce slibuje, že z 10 procent na 97 procent stavu nabití se lze dostat za pouhých 9 minut.
Vůz nabídne také pohon všech kol, přičemž zadní nápravu bude pohánět vlastní elektromotor. Ty tak budou ve voze dva, přičemž jejich systémový výkon činí 480 kW. To katapultuje obří auto z klidu na rychlost 100 km/h za pouhých 5 sekund. Tedy v čase, který je běžný u opravdových sportovních vozů.
Kapacita baterie by měla být stejná jako u již zmíněného modelu Great Tang, tedy typu LFP o kapacitě 130,5 kWh. Co naopak uvádí, je dojezd na jedno nabití až 900 kilometrů, dle metodik WLPT to však jistě bude méně.
Na čínském trhu se nový Sealion 08 objeví už v letošním roce a cenově se bude pohybovat v segmentu 300.000 juanů, tedy kolem jednoho milionu korun. Pokud by byla cena u nás skutečně taková, neměl by vůz takřka konkurenci.
Zdroj: CarNewsChina, Car Expert, Wikipedie