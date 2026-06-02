BYD spustil zajímavou akci. Pokud jeho auto nabourá, automobilka zaplatí škodu
U funkce autonomní jízdy zatím automobilky dělají vše pro to, ať se zbaví zodpovědnosti. Naopak na to jde BYD, které i na nižší úrovni zaplatí škody vzniklé chybou softwaru. Zajímavá akce má ale samozřejmě své háčky.
Jednou z ne zcela vyřešených otázek v souvislosti s autonomní jízdou je zodpovědnost za případné škody či úrazy. Základní rozdělení je ale dnes v podstatě dané. Při úrovni 2 auto sice samo zatáčí a brzdí, ale legislativa ho bere jako pouhého asistenta. Řidič musí neustále sledovat cestu a mít ruce na volantu, nebo být připraven okamžitě zasáhnout. Za jakoukoli nehodu stoprocentně odpovídá řidič.
Od úrovně 3 nahoru už ale systém oficiálně přebírá kontrolu nad vozidlem a řidič pozornost držet nemusí. V tuto chvíli je tedy za problémy zodpovědná automobilka. Mercedes-Benz byl první na světě, kdo certifikoval systém úrovně 3, a spolu s tím udělal revoluční prohlášení: „Pokud je náš systém aktivní a dojde k nehodě, bereme právní odpovědnost na sebe.“
Systém funguje jen na vybraných dálnicích, za dne, za dobrého počasí a do rychlosti 60 km/h. Jakmile auto vyhodnotí, že situaci nezvládá, pípne a vyzve řidiče: „Převezměte řízení.“ Řidič ma obvykle kolem 10 sekund na to, aby chytil volant. Pokud to neudělá, odpovědnost padá okamžitě zpět na něj.
Automobilky situaci s odpovědností řeší také tím, že své pokročilé systémy nazývají úrovní 2, i když technicky zvládají mnohem více. Mnohdy se dá setkat také s názvem 2+ a podobně. Platí to třeba pro teslácké FSD nebo systém od Huawei, který přitom dokáže projet celé město zcela bez zásahu řidiče.
Se zajímavou marketingovou akcí teď přišel BYD, který pro svou funkci městského autonomního řízení nabízí plné krytí škod. Navazuje tím na své předchozí krytí pro inteligentní parkování, přičemž společnost uvedla, že je „první automobilkou na světě, která pro své pokročilé asistenční systémy řidiče nabízí takovéto dvojí krytí“.
Má to však jeden velký háček, neboť „roční záruka plného krytí škod platí pro nové kupující a stávající majitele na čínském trhu, kteří upgradují na systém God’s Eye 5.0“. Jeden rok krytí sice není mnoho, ale „podmínky uvádějí, že pokud dojde k nehodě s právní odpovědností v době, kdy uživatel provozuje funkci Urban NOA v souladu s předpisy, BYD přímo uhradí veškeré vzniklé ekonomické ztráty“.
Čínské předpisy pro testování a provoz NOA (Navigate on Autopilot) striktně vyžadují, aby řidič neustále sledoval situaci a měl ruce připravené na volantu. Pokud černá skříňka vozu odhalí, že řidič před nehodou 3 sekundy koukal do telefonu nebo ignoroval vizuální varování auta, BYD neplatí nic.
BYD každopádně tvrdí, že si tento krok může bez obav dovolit, protože má na silnicích flotilu více než 3,15 milionu inteligentních vozidel, která každý den najezdí přes 200 milionů kilometrů. To jim poskytuje obrovské množství dat z reálného světa a také bohatství informací pro „algoritmické učení a zdokonalování“. V Evropě se zatím ničeho takového od BYD nedočkáme, ostatně jeho lokální vozy nemají zdaleka tak pokročilé autonomní funkce jako na domovském trhu.
V Evropě se spíše než marketingové akce jednotlivých automobilek chystá plošné legislativní řešení. Britská a německá vláda upravily zákony o autonomních vozidlech tak, že pokud schválené autonomní auto nabourá, pojišťovna řidiče škodu poškozenému vyplatí okamžitě. Pojišťovna následně dostane zákonné právo vymáhat tyto peníze přímo po automobilce, pokud černá skříňka dokáže, že selhal software.
Zdroj: BYD, zdroj foto: BYD