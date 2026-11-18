BYD ukázal nabíječku s robotickou rukou. Auto zaparkuje a připojí se samo
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Čínský výrobce v Abú Zabí předvedl nabíjecí stanici, u níž se řidič nemusí dotknout kabelu. Auto samo zajede na místo a robotické rameno otevře nabíjecí port, připojí konektor a po skončení jej zase odpojí. Zatím jde především o ukázku technologie.
Automobilka spojila v poušti u Abú Zabí několik technologií, které dosud většinou fungují odděleně. Demonstrátor kombinuje fotovoltaiku, stacionární bateriové úložiště, ultrarychlé FLASH Charging a robotické připojení vozu.
Robot navazuje na funkci Automated Valet Parking. Řidič může z auta vystoupit, zamknout jej a odejít, zatímco vůz sám vyhledá vyhrazené nabíjecí místo a zaparkuje. Poté nastoupí robotické rameno: pomocí obrazového navádění a silové zpětné vazby lokalizuje nabíjecí port, otevře jeho kryt a zasune konektor.
Nejde přitom jen o efektní automatizaci. U nabíjení s velmi vysokými výkony bývají kabely a konektory robustní a manipulace s nimi může být nepohodlná. Robotické připojení tak může dávat praktický smysl nejen kvůli komfortu, ale také u budoucích aut, která budou schopna sama zaparkovat, dobít se a pokračovat v jízdě bez zásahu člověka.
Až 1500 kW, ale ne nutně v Abú Zabí
BYD celý systém spojuje se svou technologií FLASH Charging. Ta ve specifikaci pro čínský trh dokáže přes jediný konektor dodat výkon až 1500 kW. S druhou generací baterie Blade Battery výrobce uvádí nabití z deseti na sedmdesát procent za pět minut a z deseti na 97 procent za devět minut.
To jsou ovšem údaje výrobce a vztahují se na kompatibilní vůz a příslušnou konfiguraci nabíjecího systému. BYD navíc v tiskové zprávě k instalaci v Abú Zabí konkrétní maximální výkon tohoto demonstrátoru neuvádí.
Fotovoltaika současně neznamená, že by vůz dostával megawatty přímo ze solárních panelů. Systém Solar-Storage-Charging ukládá vyrobenou energii do stacionární baterie a podle potřeby ji zpřístupňuje pro nabíjení. BYD uvádí, že taková kombinace může fungovat i nezávisle na distribuční síti, kapacitu úložiště ani výkon solární části v Abú Zabí ale nezveřejnilo.
Automobilka plánuje do konce roku 2027 vybudovat celosvětově šest tisíc stanic FLASH Charging. Z aktuálního oznámení však nevyplývá, že by všechny – nebo jakkoli významná část z nich – měly dostat robotické rameno. BYD zatím nezveřejnilo harmonogram komerčního nasazení robotického nabíjení, cenu systému ani plán pro Evropu či český trh.
Čili: zatím je řešení z Abú Zabí hlavně názornou ukázkou toho, jak by plně automatizovaný nabíjecí proces mohl vypadat. Rychlé nabíjení řeší, jak dostat energii do baterie během několika minut. Robotická ruka pak řeší mnohem přízemnější otázku: kdo bude manipulovat s kabelem.
Zdroj: BYD, Top Gear, Electrek