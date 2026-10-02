BYD uvádí druhou generaci Dolphinu Surf. Přichází s nevídanou technikou
V Evropě se teprve první elektromobily dostávají pod cenu půl milionu korun, v Číně jde o rozsáhlou část trhu zasahující několik segmentů. Malý čtyřmetrový hatchback Dolphin Surf se tam nově dočkává nástupce, který mezi velmi levné modely přináší zajímavou techniku.
BYD loni uvedl na český trh malý elektromobil Dolphin Surf, který patří mezi ty vůbec nejlevnější na našem trhu. Startuje na částce 499.900 Kč, což je srovnatelné s o třídu menšími vozy, jako je Renault Twingo. V Číně se právě na trh dostává druhá generace, která by se měla pravděpodobně časem dostat i k nám.
Současný Dolphin Surf, v Číně známý jako Seagull, je na svou čtyřmetrovou délku překvapivě dospělým vozem. Technika ale odpovídá nízké cenovce a ničím extra zajímavým nezaujme. Novinka to mění a do třídy přináší několik nevídaných novinek. Sama se ale také posouvá o velikost výše, protože z necelých čtyř metrů vyrostla na 4.205 mm, což už je více než současná fabia.
Design se nijak zásadně nezměnil a stále vzdáleně připomíná pokus o Lamborghini. Stojí za ním ostatně německý designér Wolfgang Egger, který právě italské supersporty s býkem ve znaku dříve kreslil. Kabina je o kus modernější, což znamená ještě méně tlačítek a zmizel i přístrojový štít. Ten nahrazuje větší displej uprostřed, jehož levá část je po vzoru automobilky Tesla vyhrazena pro údaje o jízdě.
Nový Seagull má elektricky nastavitelná přední sedadla, to od řidiče navíc podporuje masážní funkci. Také je tu vícebarevné ambientní osvětlení a pod sedadly ve druhé řadě se nacházejí dva úložné prostory. Pro auto jsou k dispozici také magnetická tlačítka od BYD, která se mohou nalepit libovolně v interiéru a přiřadit jim některé z funkčních voleb v infotainmentu.
Zatímco dosavadní Seagull, a také většina menších vozů BYD, byl předokolkou, druhá generace mění koncepci. Auto nově dostává 95kW elektromotor na zadní nápravě, díky čemuž také nabídne přední kufr o objemu 94 litrů. Na výběr jsou dvě LFP baterie, kapacitu mají 30 nebo 39,2 kWh, což je podobné současné verzi. Nový Seagull ale podle čínských médií dostane 800V architekturu a ultrarychlé nabíjení, které dostane baterii z 10 do 97 % za 9 minut. Tedy rychlost v tomto segmentu naprosto nevídanou.
V Číně navíc auto dostane i nějakou formu autonomního řízení s lidarem nad čelním oknem. To už s modernizací dostal i současný Seagull a lidary se po něm začaly šířit i do jiných malých elektromobilů. Nabízí jej například i Leapmotor v modelu, který je u nás známý jako B03X. Ten ani Seagull ale v Evropě podobnou funkci vůbec nenabízí.
Za kolik novinka v Číně bude, se zatím neví, ale neměla by asi být výrazně dražší než ten současný, který stojí v základní verzi v přepočtu kolem 180.000 Kč. BYD chce s novou verzí zaútočit na podobně velké Geely Xingyuan, které se loni stalo nejprodávanějším vozem Číny, zatímco dříve veleúspěšný Seagull se začal prodejně propadat.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: BYD, zdroj videa: auto.cz