BYD v Evropě uvede první pick-up. Umí být levný i pekelně rychlý
Pick-upy nejsou v Evropě příliš rozšířené, i v Česku se do nich ale silně obuly čínské značky jako Foton nebo JAC. Svou prvotinu v Evropě uvede také BYD a od konkurence se odlišuje plug-in hybridním pohonem.
BYD v Evropě známe především pro osobní vozy, ale v nabídce má také spoustu užitkových modelů. V roce 2024 uvedl také svůj první pick-up Shark, který je na pomezí obou kategorií. Zajímavé na něm bylo mimo jiné i to, že jej automobilka jako první uvedla v Mexiku a v domácí Číně jej dodnes nenabízí. Prodává se ale na spoustě exportních trhů včetně Austrálie.
Nově bylo potvrzeno, že se podívá i do Evropy. Prvním trhem bude Velká Británie, kde příchod pick-upu potvrdilo tamní zastoupení, prozatím bez podrobností nebo cen. Která konkrétní specifikace to bude, jasné také není, na výběr jsou ale jen dvě. Podívat se tak můžeme třeba do australského ceníku.
BYD Shark, někde prodávaný i jako Shark 6, má rámovou konstrukci a s délkou 5457 mm je konkurencí třeba pro Toyotu Hilux nebo Isuzu D-Max. Na rozdíl od nich je dostupný pouze jako plug-in hybrid s pohonem všech kol řešeným pomocí dvou elektromotorů. Baterie má vždy kapacitu 29,58 kWh a dobíjet jde i stejnosměrným proudem výkonem až 55 kW, nechybí ani funkce V2L.
V Austrálii je auto v základní verzi dostupné s přeplňovanou patnáctistovkou o výkonu 135 kW a dvěma elektromotory, kombinovaný výkon systému je 321 kW. S tím je auto schopno tahat 2,5 tuny. Letos se ale objevila také silnější varianta s přeplňovaným dvoulitrem o výkonu 180 kW, který dostal i silnější přední elektromotor. Systémový výkon vyrostl na 350 kW, maximální točivý moment systému z 650 na 700 Nm a tažná kapacita na 3,5 tuny.
S tímto výkonem se auto chlubí zrychlením na stovku za 5,5 sekundy, zatímco slabší na to potřebuje 5,7 sekundy. Nádrž má kapacitu na 60 litrů benzinu a BYD uvádí kombinovaný dojezd 800 km u výkonově slabší verze a 640 km u silnější. Na elektřinu by měly ujet 80 až 100 kilometrů.
Levnější z dvojice se dá v Austrálii pořídit v přepočtu za 850.000 Kč, výkonnější je za 924.000 Kč. V nabídce je také verze s jednodušší korbou se sklopnými bočnicemi, ta je za cenu od 820.000 Kč. BYD s vozem slaví velké úspěchy, v Austrálii jde letos o 14. nejprodávanější model celkově, minulý měsíc se ale dostal už na šestou pozici. Také díky tomu je letos BYD v Austrálii celkově druhou nejregistrovanější značkou za Toyotou.
V Evropě je v segmentu pick-upů plug-in hybridní pohon zatím vzácný. Jediný, kdo jej zde nabízí, je Ford Ranger, v nabídce jej nemá ani blízce příbuzný Volkswagen Amarok. Jiní výrobci jako Toyota, Isuzu nebo KGM se místo toho vrhli rovnou na bateriové verze. Situace na australském trhu ale ukazuje, že plug-in hybridní pohon si mezi pick-upy asi své místo najde.
Tamní trh, kde jsou pick-upy nesmírně oblíbené, totiž zahrnují čínské značky pick-upy s tímto pohonem. Místní si mohou koupit třeba GWM Cannon Alpha PHEV automobilky Great Wall, JAC Hunter PHEV nebo dva plug-in hybridní modely značky LDV, kterou u nás známe jako Maxus. Chery tam navíc letos uvede pick-up Stockman, který je unikátní plug-in hybridním pohonem založeným na 2,5litrovém dieselovém motoru, zatímco veškerá konkurence jezdí na benzin.
Zdroj: BYD, zdroj foto: BYD, zdroj videa: BYD