BYD vydělává více na exportu než doma. Prodeje nových aut v Číně konstatně padají
Růst automobilky BYD byl rychlý a v posledních letech opanovala tamní prodejní žebříčky. Jenže poslední měsíce se jí až tak nedaří a od letoška vydělává více peněz z exportu než z domácího trhu.
BYD je dnes jasně nejprodávanější automobilkou v Číně, kde má v nabídce pět samostatných značek. Vedle hlavního BYD je to také prémiová Denza a Fangchengbao, luxusní Yangwang a na taxislužby zaměřený Linghui. Za první polovinu roku 2026 ale BYD vydělal více z exportních trhů než z toho domácího.
Automobilka z jihočínského Shenzhenu vygenerovala za prvních šest měsíců roku v zahraničí tržby ve výši 181,3 miliardy jüanů (přibližně 567 miliard Kč), což je meziroční nárůst o 34 % a tvoří to 53 % jejích celkových příjmů. Tržby z čínského trhu meziročně klesly o 31 %, jak vyplývá z pololetních hospodářských výsledků společnosti BYD zveřejněných 28. srpna.
Hlavní značka BYD zaregistrovala v Číně v prvním pololetí roku 2026 celkem 795.169 vozidel, což představuje meziroční pokles o 45,9 %. Ostatní značky koncernu BYD Group si vedou lépe: například Fang Cheng Bao zaregistrovala za stejnou dobu celkem 131.000 vozů, tedy meziročně o 115 % více.
Podle oficiálních výkazů společnosti prodala společnost BYD v prvním pololetí mimo Čínu 792.256 aut, což je o 70,6 % více než ve stejném období loňského roku. Tento trend dále zrychluje, neboť v srpnu BYD v zahraničí prodala rekordních 190.000 vozů, což představuje meziroční nárůst o 134 %. Tyto údaje představují celý koncern BYD včetně všech jeho řad a značek, jako jsou Denza, Fang Cheng Bao a Yangwang.
Propad na čínském trhu mají na svědomí hlavně plug-in hybridní modely. BYD v roce 2025 prodal 2.288.709 vozů s tímto pohonem, což představuje pokles o 7,9 % oproti roku 2024. V roce 2026 tento trend pokračoval, od ledna do srpna společnost prodala 1.265.017 plug-in hybridů, což je o 11,2 % méně než ve stejném období loňského roku.
Důvodů je pro to několik. Dřívější monopol a technologický náskok BYD v segmentu hybridů narušili rivalové jako Geely, Chery, Changan nebo Leapmotor. Ti přišli s vlastními cenově dostupnými PHEV a EREV modely, což vedlo k výraznému rozmělnění tržního podílu BYD.
Zákazníci navíc odkládají nákup stávajících PHEV modelů a čekají na plný náběh nových technologií BYD. Například na druhou generaci baterií Blade, podporu ultrarychlého nabíjení a pokročilejší hybridní pohony DM 5.0. S masivním budováním sítě ultrarychlého nabíjení v Číně také ztrácejí hybridy pro řadu městských řidičů smysl. Čínští zákazníci stále častěji volí čistokrevné elektromobily, jejichž nabití dnes trvá jen několik minut.
BYD kromě toho přesouvá výrobní kapacity i obchodní fokus na zahraniční trhy, kde po PHEV zůstává vysoká poptávka a kde dosahuje podstatně vyšších marží než na vysoce konkurenčním domácím trhu. Na domácím trhu je totiž vlivem konkurenčního boje a cenové války, kterou BYD pomohl vyvolat, marže stažená na absolutní minimum.
V Evropě poslední dobou uvádí BYD hlavně PHEV modely, na které se nevztahují dodatečná cla. Například na modelu BYD Seal U vydělá značka v Číně v přepočtu pouhých okolo 29.000 Kč na jednom voze. V Evropě se stejný vůz prodává za téměř dvojnásobek čínské ceny a podle analýzy Rhodium Group dosahuje zisk BYD na modelu Seal U v Evropě přes 320.000 Kč.
Čínská vláda i regulační orgány začaly v posledních měsících vyvíjet tlak na automobilky, aby přestaly prodávat vozy pod výrobními náklady a zastavily likvidační cenovou válku. V kombinaci s omezením některých státních úlev na nákup to automobilce znemožnilo neomezeně zlevňovat starší generace PHEV.
Celkové tržby společnosti BYD v prvním pololetí roku 2026 meziročně klesly o 7,1 % na 344,8 miliardy jüanů (přibližně 1,07 bilionu Kč). Čistý zisk připadající akcionářům klesl o 20,5 % na 12,3 miliardy jüanů (přibližně 38 miliard Kč).
Tento problém se ale netýká jenom BYD, prodeje osobních automobilů v Číně v červenci meziročně klesly o 21,1 %, což představuje již desátý měsíční pokles v řadě, uvádí Čínské sdružení osobních automobilů. Od začátku roku totiž skončilo plné osvobození od nákupní daně pro elektrifikovaná vozidla.
Prodeje čistě benzinových vozů se meziročně propadly o více než 40 %, k čemuž přispěly i rostoucí ceny paliv v Číně. Přestože tržní podíl elektromobilů a hybridů překročil 60 %, jejich růst nestačí plně vykompenzovat rychlý ústup klasických spalovacích aut. Vývoz osobních vozidel z Číny mezitím vzrostl o 88,2 %.
Situace na čínském trhu je extrémně náročná už kvůli množství automobilek, které zde působí. Vedle těch západních je to až 63 automobilek a pod ně spadajících 114 značek osobních vozů. Ročně je zde uvedeno výrazně více vozů než ve zbytku světa. Podíl na tom má i BYD, který jen za první půlrok uvedl 45 nových modelů.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz