BYD vyvíjí auto pro Evropu. Hatchback Dolphin G bude nejlevnější PHEV
Čínské automobilky slibovaly revoluci s elektromobily, což se ale zatím nepovedlo. Místo toho se jim ale daří snižovat cenu plug-in hybridů a novou metu asi pokoří BYD Dolphin G, který byl vyvinut specificky pro evropský trh.
Když v roce 2022 zahájil BYD ofenzivu na evropském trhu, přivezl sem několik elektrických modelů včetně hatchbacku Dolphin. Ten byl nejlevnějším BYD v lokální nabídce a objevil se i na našich cestách. Ostatně právě Dolphin byl prvním vozem BYD, který jsme zde testovali.
Nijak zásadní úspěch to nebyl, ale třeba loni evropské prodeje narostly o 6 % na 12.069 kusů, skoro stejně jako Škoda Enyaq Coupé nebo Volkswagen ID.5. Na českém trhu ale Dolphin ani nebyl nikdy uveden, zde máme pouze jeho menšího sourozence Dolphin Surf.
Už pár měsíců se ovšem ví, že BYD chystá novou variantu Dolphinu jako první auto vyvinuté přímo pro evropský trh. Pro lokální potřeby už sice nějaké modely upravené byly, tento má ale být první, který se ani nebude prodávat v Číně. To je pro BYD stále nový koncept, který poprvé vyzkoušel s japonským kei car BYD Racco.
Dolphin G je v podstatě novou generací a už ze vzhledu je jasné, že nejde jen o facelift stávající verze. Každý panel karoserie je jiný, stejně jako linie oken nebo profil. Design se změnil zásadně a z kontroverzně tvarovaného předchůdce se stalo celkem fešné auto, navazující na zbytek modelové řady BYD.
Interiér se zatím neukázal, vidět ale je velký displej uprostřed a loga G na hlavových opěrkách. Rozměrově se proti předchůdci trochu zmenšil, globální verze Dolphinu má totiž 4290 mm, zatímco nový Dolphin G měří 4160 mm. Ponechal si ale velmi krátkou kapotu, takže prostornost by měla být zachována.
Důležité je, že novinka změnila způsob pohonu a bude k dispozici pouze jako plug-in hybrid. Konkrétní techniku BYD neprozradil, ale že využije stejný systém jako nedávno uvedené Atto 2 DM-i, je v podstatě jistota. Atto 2 má atmosférickou patnáctistovku o výkonu 72 kW a elektromotor o výkonu 145 kW, poháněna jsou přední kola. Na výběr jsou baterie o kapacitě 7,8 nebo 18 kWh a kombinovaný dojezd je až 1000 km. Takový zmiňuje i tisková zpráva vydaná s fotkami Dolphinu G.
„Evropský segment B je jednou z nejdůležitějších částí trhu a s modelem Dolphin G DM-i chceme redefinovat to, co mohou zákazníci od kompaktního vozu v éře elektromobility očekávat. Tím, že přinášíme dlouhý elektrický dojezd, inteligentní hybridní technologii a pokročilé digitální funkce do cenově dostupného kompaktního vozidla, děláme udržitelnou mobilitu chytřejší, praktičtější a dostupnější pro mnohem více lidí po celé Evropě,“ říká výkonná viceprezidentka společnosti BYD Stella Li.
Dolphin G DM-i vstoupí do prodeje na evropských trzích v nadcházejících týdnech, přičemž první dodávky zákazníkům se očekávají do konce léta. Pravděpodobně půjde o nejlevnější plug-in hybrid v Evropě. Dnes tento titul patří BYD Atto 2 DM-i za 689.000 Kč. Že se Dolphin G objeví i v Česku, už máme potvrzené i od českého zastoupení.
Zdroj: BYD, zdroj foto: BYD a auto.cz, zdroj videa: BYD