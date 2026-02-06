BYD založil novou levnou značku. Má mu zlepšit renomé
Spojení konkrétních modelů aut s taxi službami nemusí některé automobilky nést zrovna dobře. Platí to třeba pro čínský BYD, který se chce doma zbavit pověsti laciné značky a součástí toho je i přerušení asociace s taxikáři.
Stát se oblíbeným vozem taxikářů má určité výhody. Jednak poptávka samotná, ale také je auto v ulicích více vidět. Jenže spojení s taxikáři mohou někteří lidé vnímat také negativně, a to nejen kvůli obecně špatné pověsti taxikářů samotných.
Své o tom ví třeba škodovka, jejíž modely se díky dobrému poměru ceny a prostornosti staly velmi oblíbenými mezi taxikáři v Británii. Taková auta jsou pak viděna jako pracovní nástroj a kdo s nimi jezdí, je skoro automaticky brán za drožkáře. O to více dnes, kdy jsou velmi rozšířeny alternativní taxislužby, které mnohdy jezdí v neoznačených vozech.
S podobným problémem bojuje i BYD, jehož levnější modely jsou dnes základem taxi flotil po celé Číně. Dnes nejprodávanější značka z této země se ale snaží o zlepšení pověsti a spojení s taxi službami jí v tom rozhodně nepomáhá. Rozhodla se proto udělat krok, který je pro Čínu charakteristický. Pro podobné služby prostě založila novou značku, která bude nabízet levné základní modely.
K BYD, Denze, Fangchengbao a Yangwangu se tedy přidává Linghui. Nová značka má své logo, distribuci i vlastní strategii a marketing. Nemá však zcela vlastní modely, alespoň tedy do začátku. BYD místo toho vybral vozy, které jsou dnes mezi taxikáři populární, a přidělil je nové značce. Z počátku jde o čtyři vozy, prodej je mířen na flotily taxi služeb i alternativních převozních společností, ale také na vládní flotily.
Základem nabídky je Linghui e5, u BYD známý jako Qin Plus. Sedan dlouhý 4,8 metru má elektrický pohon o výkonu 100 kW. Nad ním stojí o pár mm kratší sedan e7, který má na výběr mezi elektromotory o výkonu 100 kW nebo 130 kW, a vrcholem elektrické nabídky je sedan e9 dlouhý pět metrů s elektromotory o výkonu 135 kW nebo 150 kW. V nabídce je také plug-in hybridní MPV Linghui M9, které se pod stejným názvem prodávalo i jako model BYD. Auto dlouhé 5,2 metru má čtyřválcovou patnáctistovku a kombinovaný výkon 200 kW.
BYD má s taxi službami dlouhou historii a už jeho vůbec první elektromobil e6 vznikl primárně pro ně. Už v roce 2010 se tak mohli cestující ve městě Shenzhen, kde BYD sídlí, svézt v prvním elektrickém MPV na světě. Ve výrobě vydrželo až do roku 2021, mezitím se ale objevila i civilní verze.
BYD také pro toto použití vytvořil samostatnou modelovou řadu e, jejíž součástí byla i druhá generace MPV e6, hatchback e3 nebo sedan e7. Ve spolupráci s firmou DiDi, což je lokální obdoba Uberu, BYD také vyvinul malé elektrické MPV BYD D1, které si mohli koupit pouze řidiči jezdící pro DiDi.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Carnewschina, zdroj videa: Marek Bednář/Auto.cz