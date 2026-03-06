Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Caterpillar ukázal vlastní pick-up. Ke vzniku jej inspirovala umělá inteligence

Cat Truck
Cat Truck
Cat Truck
Cat Truck
8 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (0)

Americký trh s pick-upy je obrovský a dělí se o něj jen pár značek. Známý výrobce stavebních strojů Caterpillar ukázal vlastní představu toho, jak by mohl vypadat jeho pokus o ukousnutí prodejního koláče.

Americký trh s pick-upy je obrovský a dělí se o něj jen pár značek. Známý výrobce stavebních strojů Caterpillar ukázal vlastní představu toho, jak by mohl vypadat jeho pokus o ukousnutí prodejního koláče.

Před 101 lety založená firma Caterpillar je světově největším výrobcem stavební a podobné specializované techniky. Ve svých továrnách společnost z Texasu vyrábí také dieselové motory, jak pro stavební stroje, tak třeba i pro americké vojenské ponorky. Mnozí ji ale znají také díky oblečení s typickým logem CAT, které ale nevyrábí firma sama, pouze pro něj licencuje svou značku.

Už delší dobu se spekulovalo, že se Caterpillar pustí také do výroby pick-upů. To je ostatně v Americe obrovský trh, a mnohé z nich mají dieselové motory. Na sítích se šířil nespočet obrázků vygenerovaných umělou inteligencí s představami, jak by takový pick-up Caterpillar mohl vypadat.

Všechny spekulace utnula samotná firma, která na stavebním veletrhu v Las Vegas opravdu ukázala koncept pick-upu. Vůz nazvaný Cat Truck je typický americký pick-up se zdvojenými koly vzadu a velikou čtyřdveřovou kabinou. Na masivní přídi samozřejmě nesmí chybět logo CAT.

Podle tiskové zprávy ke stavbě firmu opravdu inspirovaly ony pofiderní obrázky umělé inteligence: „Koncem roku 2024 se stalo něco nečekaného. Internetem začaly kolovat fámy o tom, že společnost Caterpillar staví pick-up. AI generované obrázky pick-upu značky Cat nadchly úplně každého. Nikdo od toho nemohl odtrhnout oči – a my také ne. Zaplavily nás tisíce dotazů od zákazníků, dodavatelů a majitelů techniky s jedinou prostou otázkou: Jaký by takový náklaďák od Catu ve skutečnosti byl?"

Video placeholder
Cat Truck • Caterpillar

Pokud vám linie vozu přijdou povědomé, bude to tím, že si Caterpillar usnadnil práci. Auto není ve skutečnosti postavené od základu, jde jen o upravený Ford F-450 Super Duty. Ostatně to dokazuje i oficiální video, kde se právě jeden takový ford náhle promění na vůz s logem CAT na přídi.

Pod přední kapotou tak pracuje 6,7litrový dieselový osmiválec Ford Powerstroke o výkonu až 372 kW. Caterpillar přitom dříve vyráběl i dieselové motory pro použití v silničních vozech a byl v tomto odvětví dokonce lídrem. Jenže v roce 2010 kvůli problémům s dosažením emisních norem jejich výrobu zcela opustil.

O co ve skutečnosti pravděpodobně jde, ukazuje další část videa. Cat Truck má totiž podle něj systém nazvaný Integrated Display Hub. Jde o displej ve stylu multimediálního systému se zabudovaným AI asistentem, programem pro sledování produktivity a kamerovým systémem, který detekuje, když se pracovníci příliš přiblíží k nebezpečnému vybavení. Vůz je navíc vybaven systémem sledování únavy řidiče a vestavěnou platformou pro vypouštění dronů. Než dojede stavbyvedoucí na stavbu samotnou, vestavěný AI asistent mu dodá všechny informace o aktuální situaci.

K tomu všemu výrobce přidává informaci: „Nyní můžete touto stejnou technologií Cat vybavit i svůj vlastní vůz, což vám umožní mít kompletní přehled a kontrolu nad celým staveništěm přímo na dosah ruky.“ Místo vstupu na trh s pick-upy se tak výrobce připravuje spíše na nabídku AI asistenčního systému pro staveniště.

Potvrzuje to i zpráva, kterou od firmy dostal web Autopian. „Caterpillar představuje unikátní koncepční vozidlo, které přenáší designovou DNA a technologie Cat ze stavenišť do podoby známého pick-upu. Nejedná se o komerční produkt a tento projekt není spojen s žádnou spoluprací s Fordem – je to prostě vizionářský kousek, který má podnítit úvahy o tom, jak by se pracovní náklaďáky mohly v budoucnu proměnit v mobilní velitelská centra.“

Zdroj: The Autopian, zdroj foto: CAT, zdroj videa: CAT

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů