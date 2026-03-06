Caterpillar ukázal vlastní pick-up. Ke vzniku jej inspirovala umělá inteligence
Americký trh s pick-upy je obrovský a dělí se o něj jen pár značek. Známý výrobce stavebních strojů Caterpillar ukázal vlastní představu toho, jak by mohl vypadat jeho pokus o ukousnutí prodejního koláče.
Před 101 lety založená firma Caterpillar je světově největším výrobcem stavební a podobné specializované techniky. Ve svých továrnách společnost z Texasu vyrábí také dieselové motory, jak pro stavební stroje, tak třeba i pro americké vojenské ponorky. Mnozí ji ale znají také díky oblečení s typickým logem CAT, které ale nevyrábí firma sama, pouze pro něj licencuje svou značku.
Už delší dobu se spekulovalo, že se Caterpillar pustí také do výroby pick-upů. To je ostatně v Americe obrovský trh, a mnohé z nich mají dieselové motory. Na sítích se šířil nespočet obrázků vygenerovaných umělou inteligencí s představami, jak by takový pick-up Caterpillar mohl vypadat.
Všechny spekulace utnula samotná firma, která na stavebním veletrhu v Las Vegas opravdu ukázala koncept pick-upu. Vůz nazvaný Cat Truck je typický americký pick-up se zdvojenými koly vzadu a velikou čtyřdveřovou kabinou. Na masivní přídi samozřejmě nesmí chybět logo CAT.
Podle tiskové zprávy ke stavbě firmu opravdu inspirovaly ony pofiderní obrázky umělé inteligence: „Koncem roku 2024 se stalo něco nečekaného. Internetem začaly kolovat fámy o tom, že společnost Caterpillar staví pick-up. AI generované obrázky pick-upu značky Cat nadchly úplně každého. Nikdo od toho nemohl odtrhnout oči – a my také ne. Zaplavily nás tisíce dotazů od zákazníků, dodavatelů a majitelů techniky s jedinou prostou otázkou: Jaký by takový náklaďák od Catu ve skutečnosti byl?"
Pokud vám linie vozu přijdou povědomé, bude to tím, že si Caterpillar usnadnil práci. Auto není ve skutečnosti postavené od základu, jde jen o upravený Ford F-450 Super Duty. Ostatně to dokazuje i oficiální video, kde se právě jeden takový ford náhle promění na vůz s logem CAT na přídi.
Pod přední kapotou tak pracuje 6,7litrový dieselový osmiválec Ford Powerstroke o výkonu až 372 kW. Caterpillar přitom dříve vyráběl i dieselové motory pro použití v silničních vozech a byl v tomto odvětví dokonce lídrem. Jenže v roce 2010 kvůli problémům s dosažením emisních norem jejich výrobu zcela opustil.
O co ve skutečnosti pravděpodobně jde, ukazuje další část videa. Cat Truck má totiž podle něj systém nazvaný Integrated Display Hub. Jde o displej ve stylu multimediálního systému se zabudovaným AI asistentem, programem pro sledování produktivity a kamerovým systémem, který detekuje, když se pracovníci příliš přiblíží k nebezpečnému vybavení. Vůz je navíc vybaven systémem sledování únavy řidiče a vestavěnou platformou pro vypouštění dronů. Než dojede stavbyvedoucí na stavbu samotnou, vestavěný AI asistent mu dodá všechny informace o aktuální situaci.
K tomu všemu výrobce přidává informaci: „Nyní můžete touto stejnou technologií Cat vybavit i svůj vlastní vůz, což vám umožní mít kompletní přehled a kontrolu nad celým staveništěm přímo na dosah ruky.“ Místo vstupu na trh s pick-upy se tak výrobce připravuje spíše na nabídku AI asistenčního systému pro staveniště.
Potvrzuje to i zpráva, kterou od firmy dostal web Autopian. „Caterpillar představuje unikátní koncepční vozidlo, které přenáší designovou DNA a technologie Cat ze stavenišť do podoby známého pick-upu. Nejedná se o komerční produkt a tento projekt není spojen s žádnou spoluprací s Fordem – je to prostě vizionářský kousek, který má podnítit úvahy o tom, jak by se pracovní náklaďáky mohly v budoucnu proměnit v mobilní velitelská centra.“
Zdroj: The Autopian, zdroj foto: CAT, zdroj videa: CAT