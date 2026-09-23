CATL spustil v Maďarsku zkušební výrobu článků. Obří závod má mít kapacitu 100 GWh
Jedna z největších plánovaných bateriových továren ve střední Evropě se přiblížila sériové výrobě. CATL v Debrecínu rozjel první dvě linky na články, zatím ve zkušebním režimu.
CATL v nové továrně pro výrobu bateriových článků spustil zkušební provoz prvních dvou linek. Závod tedy už články skutečně vyrábí, současná fáze však slouží především k odladění technologie a ověření, že zařízení zvládne požadované parametry a stabilitu výroby. Firma nyní neuvedla, kdy přejde k sériové produkci.
Náběh článkové výroby se zároveň proti dřívějším plánům posunul. Evropský šéf CATL Matt Shen v září 2025 agentuře Reuters řekl, že firma počítá se zahájením výroby na konci roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Zkušební provoz se tedy nakonec rozběhl až letos v září.
Před jeho zahájením musel CATL dokončit také povolovací proces. Firma uvádí, že splnila všechny podmínky integrovaného ekologického povolení IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, Integrovaná prevence a omezování znečištění) a v srpnu získala povolení k užívání první části továrny.
Před jeho vydáním prováděl maďarský úřad v závodě opakované kontroly. V srpnu byla práce ve třech provozech dočasně zastavena poté, co bylo u devíti zaměstnanců zjištěno zvýšené zatížení niklem a kontrola odhalila nedostatky v ochranných pracovních prostředcích. Úřad následně uvedl, že CATL zjištěné nedostatky odstranil. Druhá část továrny tehdy povolení nedostala kvůli nesrovnalosti v dokumentaci. Z dostupných informací ale nelze dovozovat, že právě tyto problémy způsobily posun výrobního harmonogramu.
Moduly vznikají už od roku 2024
Debrecín přitom není úplně novým výrobním místem. CATL zde už od podzimu 2024 vyrábí bateriové moduly a podle aktuálních údajů jich dokončil přibližně 537 tisíc. Teprve nyní ale začíná lokální výroba samotných článků, tedy klíčové části baterie.
Celý projekt má podstatně větší měřítko. Firma závod ohlásila v roce 2022 jako svou druhou evropskou bateriovou továrnu po německém závodě v Durynsku. Do Debrecínu plánuje investovat 7,34 miliardy eur (179 miliard korun). Výstavba první haly pro články začala v létě 2023 a po dokončení všech částí má areál dosáhnout roční výrobní kapacity 100 GWh. Podle CATL se tím stane jeho největší výrobní základnou mimo Čínu.
Tato hodnota přitom nepopisuje současný výkon dvou zkušebních linek, ale cílovou kapacitu kompletně dokončeného areálu. První dvě fáze projektu mají podle dřívějších materiálů CATL dohromady nabídnout 72 GWh ročně.
Výroba blíž evropským automobilkám
Právě velikost projektu dává Debrecínu význam i pro okolní země. CATL při oznámení investice zdůrazňoval polohu poblíž závodů svých zákazníků, mezi nimiž figurují Mercedes-Benz, BMW, Stellantis a Volkswagen. To samo o sobě ještě neznamená, že všechny budou přímo odebírat články právě z Debrecínu.
Pro střední Evropu je podstatná jiná věc: přibližování výroby baterií k automobilkám. Takto velký závod může zkrátit dodavatelské řetězce a posílit region jako jedno z evropských center elektromobility. Přestože výhled do budoucnosti to může být optimistický, současný milník je stále jen zkušebním provozem. O termínu sériové výroby ani o využití plánované kapacity 100 GWh zatím další podrobnosti neznáme.
Zdroj: CATL, CNEVPost, Reuters