Celá hala pro jednu firmu a streamerky s neskutečnou kadencí. I takový byl největší autosalon na světě
Bezmála patnáct stovek aut na jednom výstavišti, to bylo Auto China 2026. Zajímavá však na něm nebyla jen auta.
Letošní autosalon v Pekingu, oficiálně zvaný Auto China 2026, skončil s minulým týdnem. V celkem šestnácti halách dvou sousedících výstavišť v Šun-i na severovýchodě čínského hlavního města se ukázalo 1451 aut, z nichž 181 byly světové premiéry. Pokud jste tedy měli v posledních dnech dojem, že všichni píšou jen o čínských autech, bylo to právě proto.
Většina z nich ale má význam zejména pro Čínu, nikoliv pro celý svět. Volkswagen tam představil koncepty, které mají obrodit značku Jetta, levnější odnož VW určenou pro čínský trh. Hyundai zase přišel s produkčním elektromobilem Ioniq V, opět jen domácím. A takových premiér byla spousta.
Peugeot však odhalil vozy s názvem Concept 6 a Concept 8, které mají v produkčních verzích sdílet techniku s Dongfengem a kromě čínského trhu u nich není vyloučeno, že se budou prodávat globálně. A Denza, luxusní a exportně orientovaná značka automobilky BYD, představila roadster Z s plánem prodávat ho všude tam, kam bude vyvážet modely jako D9 či Z9GT – tedy včetně Česka.
Aut tu byla taková spousta na tak obrovské ploše, že projít a pořádně zmapovat celý autosalon v podstatě nebylo možné během jednoho novinářského dne. A to třebaže některé haly byly věnované jedné automobilce nebo části jednoho koncernu, takže stánky byly opravdu velké.
Plno nejen novinářů
To však neznamená, že by na nich bylo prostoru k rozdávání. Zcela s ohledem na lidnatost Číny byl lidnatý také novinářský den na autosalonu, a to zcela po vzoru třeba toho ženevského v době jeho největší slávy, tedy před covidem. O novinky měla permanentní zájem taková spousta novinářů, influencerů a streamerů, že aby se člověk k nějakému pořádně dostal, musel si počkat.
V souvislosti s tím zcela nepochopitelně některé automobilky uzamkly některá svá auta. To byl případ iCauru V27, většího sourozence již loni představeného modelu V23. Na stánku byly dva kusy, což je běžné – ale ve chvíli, kdy jsem na něj měl čas, byl jeden obsazen štábem, kterému jsem pochopitelně nemohl lézt do natáčení, a druhý byl zamčený. Pořádně podívat jsem se tak mohl jen zvenčí.
Řada aut, jako např. faceliftované BMW řady 7 nebo čerstvě představené modely Fanchengbao Formula, zase byly za páskou. Člověk se tak nemohl posadit dovnitř, ani se na auta podívat skutečně zblízka ze všech stran. Na druhou stranu, nestalo se, že by mu při natáčení pořád někdo lezl do záběru, a obrázky takových aut jsou tedy čistší…
…pokud se nestalo to, co u již zmíněné Denzy Z. Kolem ní totiž stáli čtyři pánové v černých oblecích snad s úkolem, aby nám ztěžovali práci. Překáželi totiž ve výhledu i při focení a natáčení.
Největší divočina? Streamerky
Nejvíce fascinujícím členem však byli streameři – tedy, ve většině případů streamerky. Jsou poznat tak, že stojí před autem, klidně v počtu tří či čtyř, jeden mobil na stativu používají ke streamování a z druhého čtou, příp. do záběru toho prvního ukazují informace o daném autě.
Babylonská rybka (pro neznalé Stopařova průvodce – AI audio překladač v reálném čase, překládající do sluchátka v uchu) v uchu jednoho z kolegů, kteří byli na autosalonu se mnou, odhalila, že některé z těchto streamerek pracují pro samotnou automobilku a buď na svém kanále, nebo na kanále dané automobilky odhalují vůz svým sledujícím. Pořád dokola hovoří o autě před sebou, o jeho specifikacích a významných detailech, které přináší.
Šanghajský autosalon, který jsem navštívil loni, na tom byl se streamerkami, účastí i počtem novinek zhruba podobně. „Jen“ byl o něco menší – nebyl roztahaný po dvou výstavištích, a tak projít ho celý aspoň zběžně bylo přeci jen o trochu snazší. O malou trochu.
Vystavená auta ovšem byla skladbou podobná – supermoderní stroje, které se jeden od druhého zas tak moc neliší. Samozřejmě s výjimkami – zmíněný Hyundai Ioniq V je skutečně výrazný, stejně jako třeba modely značky BAIC, které jsou kopiemi tu Land Roveru Defender, támhle Mercedesu-Benz třídy G.
Tyhle dvě evropské stálice navíc nebyly jedinými auty, které se Číňani rozhodli okopírovat. Víc než inspirací byl pro zdejší designéry také Range Rover nebo Porsche Taycan či Panamera. A třeba crossover Xiaomi YU7 GT vypadá víc než podobný Ferrari Purosangue.
A co byl největší bizár letošního autosalonu? Pro každého asi něco jiného, ovšem mě snad nejvíc zaujala věc, která je v titulní fotce – růžový chlupatý BYD, upravený takto v inspiraci animovaným seriálem My Little Pony. Úpravy v tomto stylu dostal i interiér a samozřejmě nesmí chybět modrofialový ocas.
Pekingský autosalon tedy ani v nejmenším nezklamal – viděli jsme tu jak kopie evropských aut, tak i originální čínský design, byť to trochu překvapivě v míře poněkud menší než na loňském autosalonu v Šanghaji.
Dal ten pekingský odpověď na to, jestli Čína ovládne automobilový svět i v Evropě? Upřímně, pořád mám dojem, že v řadě ohledů se stále snaží Evropu dohnat. Ale aby to nebylo tolik vidět, maskuje to superlativy typu extrémních výkonů elektromotorů či nabíjení baterie.
zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz