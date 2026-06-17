Celníci mohou zabavit vaše auto. Stačí dlužit 1000 Kč
Pravomoci na českých silnicích se od začátku roku zásadně proměnily a systém vymáhání dluhů je nekompromisní. Celní správa od ledna 2026 disponuje novou zbraní a kvůli neuhrazené dani nebo nezaplacení pokutě vám celníci bez milosti odvezou celé auto do vlastního areálu.
Český právní řád přísně rozlišuje dva zásadní pojmy: znehybnění vozidla na místě a jeho skutečné fyzické zadržení. První jmenovanou pravomoc drží státní policisté i Celní správa společně. Pokud při lustraci v digitálním registru zjistí pravomocný nedoplatek za staré dopravní přestupky a dlužník odmítne nebo nemůže částku na fleku uhradit, hlídka bez okolků sáhne k radikálnímu kroku. Zabaví registrační značky či nasadí botičku.
Zákon zde záměrně nestanovuje žádnou minimální finanční hranici v korunách, znehybnit auto tak technicky lze i pro stokorunový nedoplatek. Tedy pokud tomu nebrání vážné humánní důvody, jako je například převoz pacienta do nemocnice.
Policista v terénu z legislativního pohledu – alespoň prozatím – není exekutorem a jeho pravomoc končí právě u zamezení v jízdě. V praxi sice může bezprostředně dojít k nucenému odtažení vozidla na záchytné parkoviště, například pokud znehybněné auto zůstane stát v místech, kde tvoří překážku silničního provozu, avšak z právního hlediska se o exekuční zabavení vozidla nejedná.
Celnící teď mohou víc
Zcela jiná situace ovšem nastává, pokud řidiče stopne hlídka Celní správy. Celníci v tuzemském systému nevystupují pouze jako řadoví kontroloři, ale jako generální vymahači státních pohledávek a správci daní. A od letošního ledna mohou podle zákona o Celní správě ČR přistoupit k mnohem invazivnějšímu zásahu do práv řidiče, kterým je předběžné zadržení celého vozidla jakožto movité věci pro účely úhrady dluhu.
Na rozdíl od policistů navíc celníci u tohoto kroku neřeší pouze staré pokuty z dopravy, ale mohou takto zajistit auto za jakýkoliv pravomocný nedoplatek evidovaný u Celní nebo Finanční správy, tedy například i za nezaplacenou daň z příjmů.
Aby však celníci mohli k takto tvrdému zajištění auta přímo na silnici legálně přistoupit, musí být bezpodmínečně splněno pět základních předpokladů:
Minimální výše dluhu: Souhrnná výše všech nedoplatků dlužníka u celní nebo finanční správy nesmí být nižší než 1 000 Kč. Pokud dlužíte méně, celníci situaci z důvodu přiměřenosti vyřeší pouze mírnějším prostředkem, tedy botičkou nebo sebráním značek.
Předchozí vyrozumění: Dlužník musel být o existenci svých nedoplatků a následcích jejich neuhrazení v minulosti prokazatelně vyrozuměn podle daňového řádu.
Jasné vlastnictví: Zadržet lze pouze majetek, který prokazatelně patří dlužníkovi. Pokud se ukáže, že vozidlo vlastní leasingová společnost, autopůjčovna, zaměstnavatel nebo příbuzný, celníci ho jako celek zabavit nesmí.
Vyloučení z exekuce: Vůz nesmí patřit mezi věci zcela zjevně nepodléhající daňové exekuci. Sem spadají speciálně upravená auta pro invalidy, zdravotnické potřeby, domácí mazlíčci nebo věci nezbytně nutné k podnikání, jako jsou registry ověřené notebooky či tablety.
Absence zvláštního zřetele: Nesmí jít o specifické humanitární případy hodné zvláštního zřetele. Celníci od zadržení upustí například tehdy, pokud by tím bezprostředně ohrozili zdraví či bezpečnost osádky.
Velmi zajímavým detailem, který vnáší světlo do běžné praxe, je přítomnost samotného dlužníka. Pokud je dlužníkem běžná fyzická osoba, celníci smí auto zadržet pouze tehdy, je-li dotyčný na místě osobně přítomen a dostane přímou možnost dluh ihned uhradit. Výjimkou jsou jen extrémní případy s dluhem nad půl milionu korun nebo riziko, že dlužník trvale žijící v cizině zemi okamžitě opustí.
U právnických osob naopak celníci na přítomnost šéfa firmy nečekají a auto zadrží bez ohledu na jeho nepřítomnost, byť možnost platby na místě řidiči samozřejmě nabídnou také.
Ideálním a nejrychlejším řešením celé situace je samozřejmě zaplatit zjištěný nedoplatek okamžitě na místě přímo před hlídkou, k čemuž celníci dlužníkovi dají příležitost, pokud to konkrétní rest umožňuje.
Parking na náklady dlužníka
Jakmile celníci auto na silnici zadrží, odpovědnost za případnou škodu na voze okamžitě přechází na stát a vozidlo je na náklady dlužníka fyzicky odtaženo do zabezpečených prostor Celní správy. Tyto náklady na odtah a skladování je majitel povinen uhradit, ledaže by se prokázalo, že zadržení bylo nezákonné.
Celý proces má však záměrně velmi přísné časové omezení a funguje pod obrovským tlakem na rychlost úředníků. Pokud příslušný úřad nevydá oficiální exekuční příkaz k prodeji auta do prvního pracovního dne následujícího po dni zadržení, celníci musí auto majiteli okamžitě vrátit.
V praxi mohou nastat bizarní situace. Exekutoři se nemusí stihnout vyjádřit, či mohou potvrdit, že auto prodávat nebudou a musí se vrátit. Například proto, že by byl prodej kvůli nákladům na odtah a dražbu ekonomický nesmysl, případně protože by byl exekuční prodej luxusního vozu kvůli zanedbatelnému dluhu v hrubém nepoměru, což daňový řád výslovně zakazuje.
Jenže řidič má v registrech stále ještě neuhrazený onen rest. V takový moment celníci sice auto formálně vrátí, ale okamžitě z něj při předávání klíčků odmontují registrační značky. Výsledkem je, že řidič sice dostane své auto zpět, ale bez značek s ním stejně neodjede a náklady za nucený odtah a parkování musí zaplatit tak jako tak.
|Specifická pravomoc, která celníkům umožňuje fyzicky zadržet celé vozidlo pro jakýkoliv daňový či správní nedoplatek, je úplnou novinkou v české legislativě. Přinesl ji takzvaný celnický balíček (zákon č. 218/2025 Sb.). Samotný prováděcí předpis, tedy Metodická informace Generálního ředitelství cel č. 206/2025, byl oficiálně schválen 29. prosince 2025 a ostrá účinnost těchto přísných pravidel na silnicích nastala od 1. ledna 2026. V terénu se tak jedná o zcela čerstvý a velmi silný nástroj, který celníci pro vymáhání dluhů využívají.
Spoléhat tedy na to, že nad drobným dluhem kontroly či úřady mávnou rukou, se v digitálně propojené době rovná jistotě, že člověk dříve či později domů pojede hromadnou dopravou.
Zdroje: Daňový řád, Metodická informace Generálního ředitelství cel č. 206/2025, Občanský soudní řád, Zákon o Celní správě České republiky, Zákon o Policii České republiky, Zákon o pozemních komunikacích, Zákon o silničním provozu