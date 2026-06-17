Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Celníci mohou zabavit vaše auto. Stačí dlužit 1000 Kč

Celní správa

Celní správa Zdroj: Celní správa

Celní správa
Celní správa
Celní správa
Celní správa
11 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

Pravomoci na českých silnicích se od začátku roku zásadně proměnily a systém vymáhání dluhů je nekompromisní. Celní správa od ledna 2026 disponuje novou zbraní a kvůli neuhrazené dani nebo nezaplacení pokutě vám celníci bez milosti odvezou celé auto do vlastního areálu.

Český právní řád přísně rozlišuje dva zásadní pojmy: znehybnění vozidla na místě a jeho skutečné fyzické zadržení. První jmenovanou pravomoc drží státní policisté i Celní správa společně. Pokud při lustraci v digitálním registru zjistí pravomocný nedoplatek za staré dopravní přestupky a dlužník odmítne nebo nemůže částku na fleku uhradit, hlídka bez okolků sáhne k radikálnímu kroku. Zabaví registrační značky či nasadí botičku.

Zákon zde záměrně nestanovuje žádnou minimální finanční hranici v korunách, znehybnit auto tak technicky lze i pro stokorunový nedoplatek. Tedy pokud tomu nebrání vážné humánní důvody, jako je například převoz pacienta do nemocnice.

Policista v terénu z legislativního pohledu – alespoň prozatím – není exekutorem a jeho pravomoc končí právě u zamezení v jízdě. V praxi sice může bezprostředně dojít k nucenému odtažení vozidla na záchytné parkoviště, například pokud znehybněné auto zůstane stát v místech, kde tvoří překážku silničního provozu, avšak z právního hlediska se o exekuční zabavení vozidla nejedná.

Celnící teď mohou víc

Zcela jiná situace ovšem nastává, pokud řidiče stopne hlídka Celní správy. Celníci v tuzemském systému nevystupují pouze jako řadoví kontroloři, ale jako generální vymahači státních pohledávek a správci daní. A od letošního ledna mohou podle zákona o Celní správě ČR přistoupit k mnohem invazivnějšímu zásahu do práv řidiče, kterým je předběžné zadržení celého vozidla jakožto movité věci pro účely úhrady dluhu.

Na rozdíl od policistů navíc celníci u tohoto kroku neřeší pouze staré pokuty z dopravy, ale mohou takto zajistit auto za jakýkoliv pravomocný nedoplatek evidovaný u Celní nebo Finanční správy, tedy například i za nezaplacenou daň z příjmů.

Aby však celníci mohli k takto tvrdému zajištění auta přímo na silnici legálně přistoupit, musí být bezpodmínečně splněno pět základních předpokladů:

  • Minimální výše dluhu: Souhrnná výše všech nedoplatků dlužníka u celní nebo finanční správy nesmí být nižší než 1 000 Kč. Pokud dlužíte méně, celníci situaci z důvodu přiměřenosti vyřeší pouze mírnějším prostředkem, tedy botičkou nebo sebráním značek.

  • Předchozí vyrozumění: Dlužník musel být o existenci svých nedoplatků a následcích jejich neuhrazení v minulosti prokazatelně vyrozuměn podle daňového řádu.

  • Jasné vlastnictví: Zadržet lze pouze majetek, který prokazatelně patří dlužníkovi. Pokud se ukáže, že vozidlo vlastní leasingová společnost, autopůjčovna, zaměstnavatel nebo příbuzný, celníci ho jako celek zabavit nesmí.

  • Vyloučení z exekuce: Vůz nesmí patřit mezi věci zcela zjevně nepodléhající daňové exekuci. Sem spadají speciálně upravená auta pro invalidy, zdravotnické potřeby, domácí mazlíčci nebo věci nezbytně nutné k podnikání, jako jsou registry ověřené notebooky či tablety.

  • Absence zvláštního zřetele: Nesmí jít o specifické humanitární případy hodné zvláštního zřetele. Celníci od zadržení upustí například tehdy, pokud by tím bezprostředně ohrozili zdraví či bezpečnost osádky.

Video placeholder
Policie ČR - dálniční kontroly • Policie ČR

Velmi zajímavým detailem, který vnáší světlo do běžné praxe, je přítomnost samotného dlužníka. Pokud je dlužníkem běžná fyzická osoba, celníci smí auto zadržet pouze tehdy, je-li dotyčný na místě osobně přítomen a dostane přímou možnost dluh ihned uhradit. Výjimkou jsou jen extrémní případy s dluhem nad půl milionu korun nebo riziko, že dlužník trvale žijící v cizině zemi okamžitě opustí.

U právnických osob naopak celníci na přítomnost šéfa firmy nečekají a auto zadrží bez ohledu na jeho nepřítomnost, byť možnost platby na místě řidiči samozřejmě nabídnou také.

Ideálním a nejrychlejším řešením celé situace je samozřejmě zaplatit zjištěný nedoplatek okamžitě na místě přímo před hlídkou, k čemuž celníci dlužníkovi dají příležitost, pokud to konkrétní rest umožňuje.

Parking na náklady dlužníka

Jakmile celníci auto na silnici zadrží, odpovědnost za případnou škodu na voze okamžitě přechází na stát a vozidlo je na náklady dlužníka fyzicky odtaženo do zabezpečených prostor Celní správy. Tyto náklady na odtah a skladování je majitel povinen uhradit, ledaže by se prokázalo, že zadržení bylo nezákonné.

Celý proces má však záměrně velmi přísné časové omezení a funguje pod obrovským tlakem na rychlost úředníků. Pokud příslušný úřad nevydá oficiální exekuční příkaz k prodeji auta do prvního pracovního dne následujícího po dni zadržení, celníci musí auto majiteli okamžitě vrátit.

V praxi mohou nastat bizarní situace. Exekutoři se nemusí stihnout vyjádřit, či mohou potvrdit, že auto prodávat nebudou a musí se vrátit. Například proto, že by byl prodej kvůli nákladům na odtah a dražbu ekonomický nesmysl, případně protože by byl exekuční prodej luxusního vozu kvůli zanedbatelnému dluhu v hrubém nepoměru, což daňový řád výslovně zakazuje.

Jenže řidič má v registrech stále ještě neuhrazený onen rest. V takový moment celníci sice auto formálně vrátí, ale okamžitě z něj při předávání klíčků odmontují registrační značky. Výsledkem je, že řidič sice dostane své auto zpět, ale bez značek s ním stejně neodjede a náklady za nucený odtah a parkování musí zaplatit tak jako tak.

Specifická pravomoc, která celníkům umožňuje fyzicky zadržet celé vozidlo pro jakýkoliv daňový či správní nedoplatek, je úplnou novinkou v české legislativě. Přinesl ji takzvaný celnický balíček (zákon č. 218/2025 Sb.). Samotný prováděcí předpis, tedy Metodická informace Generálního ředitelství cel č. 206/2025, byl oficiálně schválen 29. prosince 2025 a ostrá účinnost těchto přísných pravidel na silnicích nastala od 1. ledna 2026. V terénu se tak jedná o zcela čerstvý a velmi silný nástroj, který celníci pro vymáhání dluhů využívají.

Spoléhat tedy na to, že nad drobným dluhem kontroly či úřady mávnou rukou, se v digitálně propojené době rovná jistotě, že člověk dříve či později domů pojede hromadnou dopravou.

Zdroje: Daňový řád, Metodická informace Generálního ředitelství cel č. 206/2025, Občanský soudní řád, Zákon o Celní správě České republiky, Zákon o Policii České republiky, Zákon o pozemních komunikacích, Zákon o silničním provozu

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů