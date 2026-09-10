Celoroční pneumatiky 2026: Test prémiovek a levných propadáků odhalil, že šetřit se nevyplácí
O celoroční pneumatiky je obrovský zájem. Nejnovější německé testy ale ukazují, že správný výběr je zásadní. A zatímco obutí pro moderní elektromobily posouvá hranice možného, majitelé malých aut se často stávají oběťmi zastaralých směsí. Zde je přehled toho nejlepšího i nejhoršího, co současný trh nabízí.
Když srovnáme nejnovější testy autoklubu ADAC a Auto Bildu, vykrystalizuje elitní skupina pneumatik. Nezávisle na tom, zda obouváte malý městský hatchback, těžké SUV nebo výkonný elektromobil, trhu momentálně dominují čtyři silná jména:
Absolutním univerzálem letošní sezóny je pneumatika Continental AllSeasonContact 2, která ovládla testy mezi malými vozy i SUV. Bodovala bezpečnými vlastnostmi za každého počasí. Těsně druhá se umístila Pirelli Cinturato All Season SF 3, dražší premiant s fantastickou trakcí na sněhu a přesným vedením stopy. Třetím do vítězné party je ověřený fenomén Michelin CrossClimate 2, jenž si nadále drží špičkovou úroveň napříč kategoriemi od běžných kompaktů až po těžké obytné vozy. Čtveřici nejlepších uzavírá Vredestein Quatrac, který se ukázal jako neporazitelný mezi vozy střední třídy a crossovery. Pokud sáhnete po jednom z těchto čtyř modelů, kupujete to nejlepší z dnešních dostupných technologií.
Elektromobily znamenají vývoj
Moderní elektromobily představují pro vývojáře obutí výzvu. Kvůli těžkým bateriím vyžadují pláště s vyšší nosností, u Auto Bildem testovaného rozměru 215/55 R18 šlo o bezmála osm set kilogramů na jedno kolo. Pneumatika musí zároveň udržet na uzdě valivý odpor, aby neubírala cenné kilometry z dojezdu. Prestižní magazín proto podrobil osm kandidátů extrémně náročným zkouškám.
Prověrka na suchém a mokrém asfaltu probíhala na špičkovém okruhu Hankook Technoring v jihokorejském Taeanu, který je se svými třinácti dráhami aktuálně největším testovacím areálem pro pneumatiky v celé Asii. Tady pláště trápily elektrické vozy Kia EV3.
Pro klíčové zimní disciplíny a testy na sněhu se pak komisaři přesunuli za polární kruh na zkušební tratě ve finském Ivalu, kde jako testovací muly posloužily modely Cupra Born.
Test ukázal smysl specializovaného vývoje. Zvítězil model Hankook iON FlexClimate, jediný plášť testu navržený primárně pro elektromobily. Korejská pneumatika naprosto dominovala na mokré vozovce a nabídla bezkonkurenčně nejvyšší kilometrový nájezd z celého startovního pole. Počáteční investici sahající k hranici patnácti tisíc korun za sadu tak hravě vykompenzuje dlouhou životností.
Tradiční leadeři Continental a Pirelli se umístili hned za ním a dokázali, že i špičkové standardní modely zvládnou brutální zátěž moderních elektromobilů s absolutní grácií.
Přehlížená malá auta
Úplně jiný a mnohem varovnější obrázek nabízí segment malých vozů. Zde se letošní zkoušky ADAC v oblíbeném rozměru 185/65 R15 proměnily v ukázku kompromisů. Z šestnácti testovaných modelů dosáhl na celkové hodnocení „dobrý“ pouze vítězný Continental AllSeasonContact 2. Zavedené prémiové značky totiž své nejnovější technologie do malých rozměrů často vůbec nenasazují, nebo zde prodávají starší generace plášťů.
Vyloženě děsivý je ovšem pohled na chvost tabulky, kde skončily pasti v podobě levných budgetových pneumatik. Modely jako Norauto 4 Seasons 2, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 či Tomason Allseason si odnesly kritické hodnocení „nedostatečný“. Důvodem je jejich absolutní selhání na zasněžené vozovce. Pro posádku představují na zimních silnicích bezpečnostní riziko, které nelze omluvit ani velmi příznivou pořizovací cenou.
Falešná finanční úspora
Nezávislé testy i v roce 2026 potvrdily, že nákupem levných neznačkových pneumatik řidič ve výsledku neušetří. Například u propadáku Goodtrip BlueGuard AS bylo odhaleno, že jeho životnost je poloviční oproti vítěznému Hankooku. Dvě sady této pochybné gumy vás ve výsledku vyjdou výrazně dráž než jedna prémiová. K tomu musíte pochopitelně připočítat dvojí náklady na služby pneuservisu a ekologickou likvidaci ojeté sady.
Pouhou iluzi dlouhověkosti potom předvedl propadák Norauto z kategorie pneumatik malých vozů. Podle testů na válcích sice slibuje extrémní nájezd šestačtyřicet tisíc kilometrů, ale tato tvrdá směs nefunguje co se týče jízdních vlastností. K čemu je vám odolná pneumatika, když vás v krizové situaci nedokáže včas zastavit před překážkou?
Závěry jsou poměrně jasné. Špičkové celoroční pneumatiky dospěly do fáze, kdy naprosto spolehlivě a bezpečně obslouží drtivou většinu řidičů, od majitelů malých aut až po řidiče silných elektromobilů. Zlaté pravidlo však zní, že úspora několika stokorun při nákupu neznačkových derivátů se nevyhnutelně projeví buď v tragických jízdních vlastnostech, nebo v rychlém opotřebení, které vaši peněženku nakonec dožene.
|Přehled výsledků: Celoroční pneumatiky v roce 2026
|Kategorie / Pořadí
|Model pneumatiky
|Známka
|Hlavní poznatek / Nájezd
|TEST Pneu různých tříd, vítězové (AUTO BILD)
|Sportovní kompakty (18")
|Pirelli Cinturato All Season SF 3
|1,1
|Ideální pro sportovní modely, špičkový handling
|Velká SUV (18")
|Continental AllSeasonContact 2
|1,2
|Stabilní pro těžké vozy, nízký valivý odpor
|SUV a 4x4 (17")
|Vredestein Quatrac
|1,2
|Skvělé a vyvážené jízdní vlastnosti
|Střední třída (17")
|Vredestein Quatrac
|1,3
|Krátké brzdné dráhy, přesné řízení
|Běžné kompakty (17")
|Michelin CrossClimate 2
|1,2
|Špička na sněhu, výborná výdrž
|Obytné vozy (17")
|Michelin CrossClimate 2
|1,3
|Obrovské rezervy proti aquaplaningu
|Levný tip pro crossovery
|Ceat 4 SeasonDrive X5
|Tip
|Vítěz poměru cena/výkon, spolehlivá na sněhu
|TEST Pneu pro malé vozy, 185/65 R15 (ADAC 2026)
|1. místo
|Continental AllSeasonContact 2
|2,3
|Výborně vyvážená (nájezd 41 300 km)
|2. místo
|Pirelli Cinturato All Season SF 3
|2,6
|Skvělá trakce a bezpečí (nájezd 43 100 km)
|3. místo
|Michelin CrossClimate 2
|2,6
|Vysoce spolehlivá (nájezd 43 600 km)
|4. místo
|Vredestein Quatrac
|2,9
|Slušná volba (nájezd 43 600 km)
|5. místo
|Hankook Kinergy 4S 2
|3,0
|Dobrá odolnost (nájezd 44 500 km)
|Propadáky testu
|Bridgestone, Mastersteel, Roadhog, Tomason
|5,3 – 5,5
|Bezpečnostní riziko, fatální selhání na sněhu
|TEST Pneu pro elektromobily, 215/55 R18 (AUTO BILD 2026)
|1. místo
|Hankook ION FlexClimate
|1,2
|Speciálka pro EV, top na mokru, nejvyšší nájezd
|2. místo
|Continental AllSeasonContact 2
|1,4
|Zimní expert s obřími bezpečnostními rezervami
|3. místo
|Pirelli Cinturato All Season SF 3
|1,6
|Nejsilnější na sněhu, odolná proti aquaplaningu
|4. místo
|Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
|1,7
|Sázka na jistotu, stabilní výkony po celý rok
|5. místo
|Kleber Quadraxer
|2,0
|Jistota na sněhu za příznivější cenu
|6. místo
|Bridgestone Turanza All Season 6
|2,1
|Nejnižší valivý odpor (šetří energii)
|7. místo
|Maxxis AP3 Premitra All Season
|2,8
|Horší ovladatelnost na sněhu, vyšší opotřebení
|8. místo
|Goodtrip BlueGuard AS
|3,0
|Rychle se sjede, tragická na mokru – nebrat
Zdroje: ADAC, Auto Bild