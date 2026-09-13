Celoroční vs zimní pneumatiky: Testy ukázaly, že záleží na použití a teplotě
Přezouvat dvakrát do roka, řešit fronty v pneuservisech a platit za uskladnění kol, nebo prostě obout jednu sadu a mít na pár let klid? Otázka celoročních pneumatik rozděluje řidiče na dva nesmířitelné tábory. Poslední nezávislé testy naštěstí ukázaly premianty i propadáky.
Porovnat reálné schopnosti celoročních a zimních pneumatik vyžaduje pohled na data. Německý AutoBild na to jde přímočaře: do svého velkého testu celoročních plášťů nasazuje přímo na trať referenční zimní a letní pneumatiku, díky čemuž měří rozdíly v brzdné dráze i ovladatelnosti na metry a sekundy za naprosto identických podmínek.
Aby testovací komisaři Auto Bildu zjistili přesný rozdíl mezi oběma světy, vzali na zimní polygon Wanaka na Novém Zélandu celoroční pláště společně s referenční čistokrevnou zimní pneumatikou.
Autoklub ADAC zase vychází ze své dlouholeté a mimořádně detailní metodiky. Celoroční pneumatiky podrobuje samostatným zkouškám a jejich výsledky následně porovnává s přísně nastavenými bezpečnostními benchmarky pro ryzí zimní obutí.
Výsledky? Celoroční modely jako Pirelli Cinturato All Season SF3 nebo Continental AllSeasonContact 2 dokázaly na uježděném sněhu nabídnout takovou trakci a boční vedení, že se pocitově i jízdně téměř vyrovnaly zimním pneumatikám střední třídy.
Jakmile však přišlo na krizové brzdění na čistém sněhu a ledu, rozdíly se prohloubily. Čistokrevné zimní pneumatiky, reprezentované kvalitními modely Michelin Pilot Alpin 5 nebo Continental WinterContact TS870, zastavily v zimních disciplínách vždy o několik důležitých metrů dříve. Důvodem je hustší síť jemných lamel a speciální mrazuvzdorná směs. Pokud tedy žijete na horách nebo pravidelně jezdíte po neudržovaných zasněžených silnicích, čistokrevná zimní pneumatika je pro vás i nadále jedinou bezpečnou volbou.
Mokro a sucho: V české zimě mohou mít celoročky navrch
Zima v českých nížinách vypadá většinou úplně jinak než na horském hřebeni. Většinu sezóny tvoří mokrý asfalt, břečka, dešťové přeháňky a teploty mezi 2 a 8 stupni nad nulou. A právě v těchto podmínkách se karty začínají obracet ve prospěch celoročních pneumatik.
Typická zimní pneumatika má velmi měkkou směs a hluboké drážky, což na suchém nebo lehce navlhlém asfaltu při vyšších teplotách způsobuje delší brzdnou dráhu a méně přesnou odezvu v řízení.
Naopak špičková celoročka, jakou je například Bridgestone Turanza All Season 6, dosahuje v brzdění na suchém i mokrém asfaltu výsledků, které se povážlivě blíží letním pneumatikám.
Pro městský provoz, dálniční přesuny v nížinách a středoevropské blátivé zimy tak kvalitní celoročka nabízí paradoxně stabilnější a přesnější jízdní vlastnosti než ryzí zimák.
Kdy ušetříte a kdy proděláte?
Na první pohled je matematika celoročních pneumatik výhodná. Ušetříte za nákup druhé sady disků, odpadají vám platby za sezónní přezouvání dvakrát do roka a ušetříte i za uskladnění kol v servisu, což dohromady dělá roční úsporu kolem dvou až čtyř tisíc korun.
Má to ale dvě zásadní „ale“. Prvním je nájezd a opotřebení. Celoroční pneumatika jezdí v kuse v létě i v zimě. Během horkých letních dnů se její směs opotřebovává rychleji než u tvrdé letní gumy. Pokud najezdíte ročně přes 20.000 kilometrů, celoročky sjedete za dvě sezóny a veškerá úspora je pryč.
Druhým háčkem je fakt, že s úbytkem vzorku pod 4 milimetry ztrácí celoročka své zimní schopnosti, i když by pro letní provoz zákonných 1,6 milimetru ještě stačilo. Celoročka se tak vyplatí primárně řidičům s ročním nájezdem do 15.000 kilometrů.
Levné se nevyplácí v žádné kategorii
Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv pneumatiku, nejdůležitějším poznatkem z testů ADAC a AutoBild zůstává důrazné varování před nejlevnějšími značkami. Jak v kategorii zimních, tak celoročních pneumatik znamenají levné asijské pláště, typicky zakoupené z e-shopů, obrovské riziko.
V testu celoroček potřebovala levná čínská pneumatika Goodride k zastavení ze stokilometrové rychlosti na mokru a suchu neuvěřitelných 103 metrů, zatímco špičkový Bridgestone zastavil na 83 metrech. Stejně tak v testu zimních gum propadly modely jako Syron nebo Evergreen, které měly na mokru o 15 metrů delší brzdnou dráhu než vítězný Goodyear.
Špatná celoroční i špatná zimní pneumatika vás v krizové situaci pošlou do smyku úplně stejně. Pokud chcete šetřit, vybírejte alespoň ze zavedené střední třídy (jako je Hankook, Vredestein nebo Kleber), která nabízí rozumnou bezpečnost za přijatelnou cenu.
|Srovnání zimních a celoročních pneumatik
|Kritérium a disciplína
|Čistokrevná zimní pneumatika (např. Michelin Pilot Alpin 5, Conti TS870)
|Špičková celoroční pneumatika (např. Pirelli SF3, Conti AllSeasonContact 2)
|Brzdění a záběr na sněhu a ledu
|Královská disciplína: Nejkratší brzdná dráha, maximální záběr lamel v hlubokém sněhu.
|Překvapivě blízko: Velmi dobrá trakce a jistota, na ledu však brzdy potřebují o něco delší dráhu.
|Jízda na mokru a břečce (2–10 °C)
|Slušný průměr: Měkčí směs a drážky dobře odvádějí vodu, ale guma má tendenci se žvýkat.
|Excelentní: Často kratší brzdná dráha než u zimní pneu, vysoká odolnost vůči aquaplaningu.
|Chování na suchu a v mírných teplotách
|Slabina: Měkký vzorek prodlužuje brzdnou dráhu na suchu a způsobuje nejisté průjezdy zatáčkou.
|Velmi dobré: Přesnější odezva v řízení, kratší brzdná dráha a vyšší stabilita než u zimní guma.
|Provozní náklady a pohodlí
|Vyšší náklady (nutnost 2 sad kol, platby za přezouvání 2x ročně, skladování).
|Maximální komfort: Nulové starosti s přezouváním, úspora za pneuservis cca 2–4 tisíce Kč/rok.
|Pro koho je tato varianta ideální?
|Pro řidiče z horských oblastí, dálniční střelce a vozy s vysokým ročním nájezdem.
|Pro řidiče z nížin a měst, rodinné vozy s nájezdem do 15 000 km ročně.
Zdroje: ADAC, Auto Bild