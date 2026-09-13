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Celoroční vs zimní pneumatiky: Testy ukázaly, že záleží na použití a teplotě

Celoroční vs zimní pneumatiky

Celoroční vs zimní pneumatiky Zdroj: ADAC

Celoroční vs zimní pneumatiky
Celoroční vs zimní pneumatiky
Celoroční vs zimní pneumatiky
Celoroční vs zimní pneumatiky
Celoroční vs zimní pneumatiky
Celoroční vs zimní pneumatiky
Test zimních pneumatik ADAC
Test zimních pneumatik ADAC
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Přezouvat dvakrát do roka, řešit fronty v pneuservisech a platit za uskladnění kol, nebo prostě obout jednu sadu a mít na pár let klid? Otázka celoročních pneumatik rozděluje řidiče na dva nesmířitelné tábory. Poslední nezávislé testy naštěstí ukázaly premianty i propadáky.

Porovnat reálné schopnosti celoročních a zimních pneumatik vyžaduje pohled na data. Německý AutoBild na to jde přímočaře: do svého velkého testu celoročních plášťů nasazuje přímo na trať referenční zimní a letní pneumatiku, díky čemuž měří rozdíly v brzdné dráze i ovladatelnosti na metry a sekundy za naprosto identických podmínek.

Aby testovací komisaři Auto Bildu zjistili přesný rozdíl mezi oběma světy, vzali na zimní polygon Wanaka na Novém Zélandu celoroční pláště společně s referenční čistokrevnou zimní pneumatikou.

Autoklub ADAC zase vychází ze své dlouholeté a mimořádně detailní metodiky. Celoroční pneumatiky podrobuje samostatným zkouškám a jejich výsledky následně porovnává s přísně nastavenými bezpečnostními benchmarky pro ryzí zimní obutí.

Výsledky? Celoroční modely jako Pirelli Cinturato All Season SF3 nebo Continental AllSeasonContact 2 dokázaly na uježděném sněhu nabídnout takovou trakci a boční vedení, že se pocitově i jízdně téměř vyrovnaly zimním pneumatikám střední třídy.

Jakmile však přišlo na krizové brzdění na čistém sněhu a ledu, rozdíly se prohloubily. Čistokrevné zimní pneumatiky, reprezentované kvalitními modely Michelin Pilot Alpin 5 nebo Continental WinterContact TS870, zastavily v zimních disciplínách vždy o několik důležitých metrů dříve. Důvodem je hustší síť jemných lamel a speciální mrazuvzdorná směs. Pokud tedy žijete na horách nebo pravidelně jezdíte po neudržovaných zasněžených silnicích, čistokrevná zimní pneumatika je pro vás i nadále jedinou bezpečnou volbou.

Mokro a sucho: V české zimě mohou mít celoročky navrch

Zima v českých nížinách vypadá většinou úplně jinak než na horském hřebeni. Většinu sezóny tvoří mokrý asfalt, břečka, dešťové přeháňky a teploty mezi 2 a 8 stupni nad nulou. A právě v těchto podmínkách se karty začínají obracet ve prospěch celoročních pneumatik.

Typická zimní pneumatika má velmi měkkou směs a hluboké drážky, což na suchém nebo lehce navlhlém asfaltu při vyšších teplotách způsobuje delší brzdnou dráhu a méně přesnou odezvu v řízení.

Naopak špičková celoročka, jakou je například Bridgestone Turanza All Season 6, dosahuje v brzdění na suchém i mokrém asfaltu výsledků, které se povážlivě blíží letním pneumatikám.

Pro městský provoz, dálniční přesuny v nížinách a středoevropské blátivé zimy tak kvalitní celoročka nabízí paradoxně stabilnější a přesnější jízdní vlastnosti než ryzí zimák.

Kdy ušetříte a kdy proděláte?

Na první pohled je matematika celoročních pneumatik výhodná. Ušetříte za nákup druhé sady disků, odpadají vám platby za sezónní přezouvání dvakrát do roka a ušetříte i za uskladnění kol v servisu, což dohromady dělá roční úsporu kolem dvou až čtyř tisíc korun.

Má to ale dvě zásadní „ale“. Prvním je nájezd a opotřebení. Celoroční pneumatika jezdí v kuse v létě i v zimě. Během horkých letních dnů se její směs opotřebovává rychleji než u tvrdé letní gumy. Pokud najezdíte ročně přes 20.000 kilometrů, celoročky sjedete za dvě sezóny a veškerá úspora je pryč.

Druhým háčkem je fakt, že s úbytkem vzorku pod 4 milimetry ztrácí celoročka své zimní schopnosti, i když by pro letní provoz zákonných 1,6 milimetru ještě stačilo. Celoročka se tak vyplatí primárně řidičům s ročním nájezdem do 15.000 kilometrů.

Levné se nevyplácí v žádné kategorii

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv pneumatiku, nejdůležitějším poznatkem z testů ADAC a AutoBild zůstává důrazné varování před nejlevnějšími značkami. Jak v kategorii zimních, tak celoročních pneumatik znamenají levné asijské pláště, typicky zakoupené z e-shopů, obrovské riziko.

V testu celoroček potřebovala levná čínská pneumatika Goodride k zastavení ze stokilometrové rychlosti na mokru a suchu neuvěřitelných 103 metrů, zatímco špičkový Bridgestone zastavil na 83 metrech. Stejně tak v testu zimních gum propadly modely jako Syron nebo Evergreen, které měly na mokru o 15 metrů delší brzdnou dráhu než vítězný Goodyear.

Špatná celoroční i špatná zimní pneumatika vás v krizové situaci pošlou do smyku úplně stejně. Pokud chcete šetřit, vybírejte alespoň ze zavedené střední třídy (jako je Hankook, Vredestein nebo Kleber), která nabízí rozumnou bezpečnost za přijatelnou cenu.

Srovnání zimních a celoročních pneumatik
Kritérium a disciplínaČistokrevná zimní pneumatika (např. Michelin Pilot Alpin 5, Conti TS870)Špičková celoroční pneumatika (např. Pirelli SF3, Conti AllSeasonContact 2)
Brzdění a záběr na sněhu a leduKrálovská disciplína: Nejkratší brzdná dráha, maximální záběr lamel v hlubokém sněhu.Překvapivě blízko: Velmi dobrá trakce a jistota, na ledu však brzdy potřebují o něco delší dráhu.
Jízda na mokru a břečce (2–10 °C)Slušný průměr: Měkčí směs a drážky dobře odvádějí vodu, ale guma má tendenci se žvýkat.Excelentní: Často kratší brzdná dráha než u zimní pneu, vysoká odolnost vůči aquaplaningu.
Chování na suchu a v mírných teplotáchSlabina: Měkký vzorek prodlužuje brzdnou dráhu na suchu a způsobuje nejisté průjezdy zatáčkou.Velmi dobré: Přesnější odezva v řízení, kratší brzdná dráha a vyšší stabilita než u zimní guma.
Provozní náklady a pohodlíVyšší náklady (nutnost 2 sad kol, platby za přezouvání 2x ročně, skladování).Maximální komfort: Nulové starosti s přezouváním, úspora za pneuservis cca 2–4 tisíce Kč/rok.
Pro koho je tato varianta ideální?Pro řidiče z horských oblastí, dálniční střelce a vozy s vysokým ročním nájezdem.Pro řidiče z nížin a měst, rodinné vozy s nájezdem do 15 000 km ročně.

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Test zimních a celoročních pneumatik (2023) • Autoklub České republiky

Zdroje: ADAC, Auto Bild

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