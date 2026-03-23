Cena Jaguaru za transformaci byla velká. Ian Callum prozradil, co všechno se zrušilo
Ian Callum poodhalil, co musel Jaguar obětovat kvůli radikální proměně značky. A také naznačil, v čem podle něj dělá nový směr zásadní chybu.
Jaguar je zatím stále tichým hráčem, u něhož čekáme, co se s ním stane. Vše záleží na prvním sériovém voze nové doby založeném na prototypu Type 00. Ten by se měl ukázat během letošního roku. Je také možné, že automobilka spekuluje a pečlivě plánuje marketingovou a prodejní strategii vzhledem k tomu, že současná poptávka po elektromobilech klesá. Nevíme, co ji čeká, ale víme, co musela transformaci obětovat.
Rozpovídal se o tom bývalý ředitel designového oddělení Ian Callum v podcastu Road to Success. Callum opustil značku v roce 2019, v období, kdy se usilovně pracovalo na nových nástupcích prakticky celého modelového portfolia.
Na stole byla vlajková limuzína XJ, jejíž historie se táhla až do roku 1968. Vůz byl téměř připravený do sériové produkce, a dokonce s maskovaným kusem byly prováděny silniční testy. Měl tradičnější, ale zároveň ostré linie. V souvislosti s ním padaly reakce, že by mohl mít elektrický motor. Mezi další projekty patřily sedan XF a také SUV F-Pace, které se stalo nejprodávanějším vozem značky. Součástí plánu byla i náhrada za sportovní F-Type.
Všechno ale bylo najednou zastaveno. Callum řekl, že sice zná důvod zrušení projektů, ale i tak pro takovou věc podle něj není žádná podložená omluva. Vyjádřil se také k prototypu Type 00. Ten má podle něj zásadní chybu. Není dostatečně elegantní, na čemž by si Jaguar měl zakládat. Chybí mu krása, je příliš „retro“. Podle Calluma má Jaguar šanci na záchranu, ale ve vedení je potřeba mít někoho, kdo se na věc nezaujatě podívá a vše udělá důkladně.
Callum pracoval pro Jaguar mezi lety 1999 až 2019. Jeho nástupcem na pozici se stal Julian Thomson, který značku v roce 2021 opustil. Nyní Ian Callum vede soukromou designovou agenturu, kde vznikají sportovní vozy, ale najde se i minivan, motocykl či prostředky pro městskou mobilitu.
Zdroj: Callum Designs, Car and Driver, Jaguar, Road to Success I Video: Jaguar