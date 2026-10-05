Cena ojetin v Česku klesá. Zas tak moc se ale neradujte
Průměrná cena ojetých aut v září proti srpnu klesla o 4000 korun na 315.339 Kč. Proti letošnímu únoru, kdy byly ceny nejvyšší, je to pokles o 19.000 korun. Počet prodaných autz druhé ruky v září meziročně vzrostl o sedm procent na 76.200 vozů. Vyplývá to z analýzy společnosti Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto a Mototechna.
Průměrné stáří auta z druhé ruky se v září udrželo na 11 letech, tedy o rok méně než v prvních sedmi měsících letošního roku. Proti letním měsícům klesl průměrný nájezd o 2000 km na 159.500 kilometrů.
"Zřejmě i díky klesajícím cenám je letošní září prodejně nejsilnější za posledních pět let, kdy se prodeje pohybovaly pod hranicí 70.000 aut. Mnohdy i výrazně, například v roce 2022 se prodalo o 10.000 aut méně," uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček. Trh v meziročním srovnání narostl i v celkovém součtu letošních devíti měsíců, a to o jedno procento na 640.334 prodaných vozů.
Z pohledu karoserií sekundárnímu trhu stále dominují kombíky s 25 procenty, SUV však dotahují s 23procentním podílem, třetí jsou hatchbacky s 19procentním podílem. Automatickou převodovku mělo letos v září 46,5 procenta prodaných aut. To je meziroční zvýšení o čtyři procentní body.
Nejprodávanějším palivem zůstala i v září nafta, meziročně ale její podíl klesl o 2,5 procentního bodu na 47,8 procenta. Skokany roku jsou elektromobily, které navýšily svůj podíl na téměř dvojnásobných 3,3 procenta.
Zdroj: ČTK