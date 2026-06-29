Cena ropy za barel: Online graf a rozdíly typů Brent a WTI
Pohled na to, jak kolísá aktuální cena ropy na burze, napoví mnohé o stavu globální ekonomiky. Cena za barel ropy totiž bezprostředně ovlivňuje náklady na dopravu, výrobu i ceny běžného spotřebního zboží. Ať už sledujete evropskou cenu ropy Brent nebo americkou WTI, hodí se živý online graf, který najdete v tomto článku.
Ropa extrémně citlivě reaguje na politické krize. Po historických propadech z pandemického roku 2020 a následném válečném šoku na Ukrajině, kdy americké embargo na ruskou ropu vyhnalo ceny k maximům, zažívá trh nové turbulence. Nervozitu na začátku roku způsobily hrozby v Hormuzském průlivu, který odbavuje pětinu světových dodávek, což vedlo k rekordnímu čerpání globálních rezerv.
V současnosti však trh zažívá citelné uvolnění. Diplomatická jednání na Blízkém východě a agresivní navýšení produkce v USA, Brazílii a Kanadě vykompenzovaly výpadky dodávek. Brent se stabilizoval v nižším pásmu kolem 72 dolarů za barel. Na pokles cen tlačí také silný americký dolar a slabší poptávka z Číny.
Barel je standardní objemová jednotka ropného průmyslu. 1 barel ropy = 158,98 litrů surové ropy. A když česká média hlásí cenu barelu ropy, mluví zpravidla o severomořském benchmarku Brent.
Online graf ropy Brent: Hlavní pro Evropu
Severomořská ropa Brent je nejdůležitějším globálním benchmarkem, podle kterého se oceňují plné dvě třetiny světových dodávek, a to zejména v Evropě, Africe a na Středním východě. Tato surovina se těží z ložisek v Atlantickém oceánu a z chemického hlediska obsahuje zhruba 0,37 % síry.
Hlavním finančním parketem pro její oceňování je komoditní burza v Londýně. Ceny se zde tvoří prostřednictvím takzvaných futures kontraktů, což jsou termínové dohody o budoucích dodávkách, které těžaře i rafinérie chrání před prudkými tržními výkyvy.
Od roku 2011, kdy konkurenční americký trh zasáhl břidlicový boom, si Brent stabilně udržuje mírný cenový náskok. Oproti americké WTI se dlouhodobě prodává v průměru o 3 až 5 dolarů za barel dráž.
Pro investory, kteří chtějí na vývoj této komodity vsadit, je vedle sledování cen ropy online nejpopulárnějším nástrojem specializovaný burzovně obchodovaný fond (ETF) s názvem United States Brent Oil Fund (BNO).
Online graf ropy WTI: Americký standard
Americká West Texas Intermediate, známá pod zkratkou WTI, představuje klíčový standard pro trh ve Spojených státech. V porovnání s evropským Brentem je tato ropa o něco lehčí a obsahuje méně síry – pouhých 0,24 %. Díky tomuto čistšímu složení se surovina podstatně snáze rafinuje, což z ní dělá ideální základ pro přímou výrobu benzinu a nafty. Domovským centrem tohoto benchmarku je komoditní burza v Chicagu.
Fyzickým a logistickým srdcem ropy WTI jsou obří zásobníky v oklahomském městě Cushing. Právě situace v Cushingu přepsala v roce 2011 historii; masivní rozmach domácí těžby z břidlic tehdy vytvořil na americkém trhu obrovský přebytek zásob, který cenu WTI dlouhodobě stlačil pod úroveň Brentu.
I u WTI jsou základem jištění futures kontrakty, přičemž drobní investoři k obchodování nejčastěji využívají populární fond United States Oil Fund (USO).
Jak se ropa těží
Výsledná cena ropy za barel odráží technologickou náročnost jejího získávání. Celý proces těžby probíhá ve třech fázích. V primární fázi surovina vyvěrá sama díky přirozenému tlaku v ložisku, což je finančně nejlevnější a zajistí to 30 až 60 % zásob vrtu bez nutnosti nasazení čerpadel.
Jakmile vnitřní tlak klesne, nastupuje sekundární fáze. Těžaři musí spustit hlubinné pumpy nebo do sousedních vrtů vtlačovat vodu a plyn, čímž vytlačí dalších 10 až 20 procent suroviny.
Finančně nejnáročnější je terciární fáze, kdy se chemicky či tepelně snižuje viskozita husté ropy, aby se uvolnilo posledních 5 až 15 procent kapacity. Kvůli obřím nákladům se tyto pokročilé metody spouští jen tehdy, když je barel ropy cena na trhu dostatečně vysoko, aby pokryla investice.
Vzhledem k různé hustotě ropy váží jeden barel zhruba 97 až 167 kg. Z jednoho barelu ropy (159 litrů) lze v rafinerii vyrobit přibližně 70 až 75 litrů benzinu a 25 až 35 litrů motorové nafty. Zbytek tvoří další produkty jako asfalt, LPG či letecký petrolej.
Dlouhodobá prognóza
I přes aktuální letní pokles cen zůstává dlouhodobý výhled trhu strukturálně napjatý. Analytici upozorňují, že strategické rezervy západních států jsou vyčerpané a jejich doplňování potrvá roky. Ropa sice čelí tlaku na uhlíkovou neutralitu do roku 2045 či 2050 a Mezinárodní agentura pro energii (IEA) apeluje na zastavení investic do nových vrtů, reálná poptávka v rozvíjejících se asijských ekonomikách (Indie, Čína) však tento ústup na Západě vyvažuje.
V dlouhodobém horizontu bude cena ropy vykazovat spíše růstový trend. Hlavním důvodem nebude nedostatek zájmu, ale fakt, že snadno dostupná ložiska s nízkými náklady na primární těžbu nezadržitelně mizí. Ropa sice jen tak nedojde, ale každý další získaný barel z hlubokomořských oblastí nebo břidlic bude technologicky náročnější a dražší, což vytvoří pevné cenové dno, pod které trh surovinu nepustí.
Zdroje: E15.cz, Yahoo Finance, Google Finance