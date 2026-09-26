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Cenové rozdíly mezi mainstreamem a prémií se tenčí. Co to znamená pro kupce?

BMW X1 xDrive23d 7AT vs. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG7

BMW X1 xDrive23d 7AT vs. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG7 Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Srovnání základních cen vybraných modelů
Ceny pojištění
Náhradní díly
BMW X1 xDrive23d 7AT vs. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG7
BMW X1 xDrive23d 7AT vs. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG7
BMW X1 xDrive23d 7AT vs. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion DSG7
Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic vs. Seat Tarraco 2.0 TDI DSG AWD
Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic vs. Seat Tarraco 2.0 TDI DSG AWD
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Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
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Kupci nových vozů již jistě zaregistrovali, že při výběru modelů už nejsou tak propastné rozdíly v cenách mezi běžnými značkami a prémií. V posledních letech se opravdu procentuální rozdíly zásadně zmenšily. Podívali jsme se proč a co to znamená pro potenciální kupce.

Že auta zdražují, toho jste si už určitě všimli, ostatně jsme o tom psali mnohokrát. Jedním z efektů, které to přineslo, je sblížení cen prémiových značek a těch masovějších. Ukázkovým příkladem toho je srovnávací test Mercedesu GLB a Škody Kodiaq. Jsou to podobně veliké vozy se spalovacími motory a pohonem všech kol, z této dvojice je to však mercedes, který je levnější.

A nejde o jediný případ, na českém trhu dnes najdete mnoho vozů prémiových značek, které jsou na první pohled cenově srovnatelné s masovou konkurencí. Podívali jsme se proto, jestli jsou tyto modely opravdu srovnatelné, i když dojde na výbavu či provozní náklady. Právě ty tradičně také bývaly podstatně vyšší u prémiových značek.

Nejprve se ale můžeme podívat do historie. Když se na český trh počátkem 90. let dostaly všechny západní značky, cenový odstup prémie byl obrovský. Velikostně a výkonově srovnatelné vozy prémiových značek tehdy stály průměrně o 30 – 40 % více než ty masové, ale klidně i dvojnásobek. Samozřejmě se už tehdy objevily i srovnatelnější modely, většinou ale šlo o velké vozy jako Opel Omega nebo Renault Safrane, které se ambicemi konkurovat prémii netajily.

Dnes se ale díváme u porovnatelných vozů průměrně na příplatek 10 – 20 % za prémiové značky. Myšleny tím jsou tedy spíše ty menší a levnější modely prémiových značek, protože na opačném konci nabídky se dá naopak cenově stoupat výše než kdy předtím. V tabulkách uvádíme několik běžnějších případů, dalo by se jich ale najít mnohem více. Zejména pokud bychom se podívali i na značky jako Volvo nebo Mazda, které už nakukují do prémiového segmentu.

Srovnání základních cen vybraných modelůSrovnání základních cen vybraných modelů | Zdroj: Svět motorů

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