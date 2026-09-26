Cenové rozdíly mezi mainstreamem a prémií se tenčí. Co to znamená pro kupce?
Kupci nových vozů již jistě zaregistrovali, že při výběru modelů už nejsou tak propastné rozdíly v cenách mezi běžnými značkami a prémií. V posledních letech se opravdu procentuální rozdíly zásadně zmenšily. Podívali jsme se proč a co to znamená pro potenciální kupce.
Že auta zdražují, toho jste si už určitě všimli, ostatně jsme o tom psali mnohokrát. Jedním z efektů, které to přineslo, je sblížení cen prémiových značek a těch masovějších. Ukázkovým příkladem toho je srovnávací test Mercedesu GLB a Škody Kodiaq. Jsou to podobně veliké vozy se spalovacími motory a pohonem všech kol, z této dvojice je to však mercedes, který je levnější.
A nejde o jediný případ, na českém trhu dnes najdete mnoho vozů prémiových značek, které jsou na první pohled cenově srovnatelné s masovou konkurencí. Podívali jsme se proto, jestli jsou tyto modely opravdu srovnatelné, i když dojde na výbavu či provozní náklady. Právě ty tradičně také bývaly podstatně vyšší u prémiových značek.
Nejprve se ale můžeme podívat do historie. Když se na český trh počátkem 90. let dostaly všechny západní značky, cenový odstup prémie byl obrovský. Velikostně a výkonově srovnatelné vozy prémiových značek tehdy stály průměrně o 30 – 40 % více než ty masové, ale klidně i dvojnásobek. Samozřejmě se už tehdy objevily i srovnatelnější modely, většinou ale šlo o velké vozy jako Opel Omega nebo Renault Safrane, které se ambicemi konkurovat prémii netajily.
Dnes se ale díváme u porovnatelných vozů průměrně na příplatek 10 – 20 % za prémiové značky. Myšleny tím jsou tedy spíše ty menší a levnější modely prémiových značek, protože na opačném konci nabídky se dá naopak cenově stoupat výše než kdy předtím. V tabulkách uvádíme několik běžnějších případů, dalo by se jich ale najít mnohem více. Zejména pokud bychom se podívali i na značky jako Volvo nebo Mazda, které už nakukují do prémiového segmentu.
Srovnání základních cen vybraných modelů |