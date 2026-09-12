Ceny aut v Česku rostou, lidem to ale moc nevadí. Chtějí větší a dražší!
Ceny nových aut šly výrazně nahoru. Jak na to reagují Češi? Kupují ta rozměrnější, mohutnější, vybavenější – a tedy logicky dražší. Jaký rozdíl proti minulosti i současné Evropě, kde prodejům vládnou malé vozy.
Jako kdysi u nás.
Naše velké přehledové tabulky a grafy mluví jasně: před dvaceti lety českému trhu vládla malá auta: jen fabií se ročně prodávalo čtyřicet až padesát tisíc kusů. Na taková čísla už se téměř jistě žádné auto nedostane.
A dařilo se i dalším prckům: Češi jako diví kupovali nehezký Renault Thalia, hitem reklam i prodejů byl Ford Fusion, zlaté časy zažívaly malé francouzské hatchbacky Citroën C3, Peugeot 207, Renault Clio. Však před dvaceti lety patřil mezi značkami Renault na stupně vítězů po bok Škody s Volkswagenem a třeba Citroën byl za rok 2006 pátý s víc než 8700 prodanými auty. Dnes? S 1660 auty okupuje osmnáctou příčku. Třeba Dacii v té době patřila s 1551 vozy jednadvacátá pozice.
Jestli se za dvacet let něco změnilo opravdu výrazně, pak je to právě obří sešup malých aut. Renault Clio a Peugeot 208 žuchly žebříčkem modelů na konec stovky. O letos 129. Volkswagenu Polo, 187. Opelu Corsa či 219. Seatu Ibiza ani nemluvě.