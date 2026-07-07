Ceny ojetin v Česku klesají! V průměru jsou ale pořád dražší než nejlevnější fabia
Průměrná cena ojetých aut prodávaných na českém trhu v červnu proti předchozímu měsíci klesla o 2,1 procenta na nejnižší letošní hodnotu 320.799 korun. Meziročně se naopak o tři procenta zvýšila. Vyplývá to z analýzy skupiny Aures Holdings.
"Průměrná cena je nejnižší v letošním roce, což by mohl být pro zákazníky příznivý signál - loni totiž ceny kontinuálně rostly. Léto bývá tradičně nejlepší dobou pro nákup auta, ceny totiž mírně klesají před začátkem nejsilnější podzimní sezony," uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček.
V červnu se prodeje ojetých aut proti stejnému měsíci loni zvýšily o 11,3 procenta na 76.459 vozů. V meziměsíčním srovnání zůstaly prodeje na stejné úrovni, což podle Vaněčka vypovídá o tom, že po krizovém jaru, spojeném s geopolitickými otřesy, se trh definitivně stabilizoval. Za celé první pololetí se prodalo 416.000 ojetých vozů, tedy meziročně zhruba o 1000 méně. Zatímco loni se prodejům extrémně dařilo v lednu a směrem k létu se zhoršovaly, letos byly květen a červen výrazně silnější než v roce 2025.
Průměrné stáří prodaných ojetých aut zůstává na 12 letech, výrazněji se nemění ani kilometrový nájezd (161.000 kilometrů). Červen potvrdil vedení vozů s karoserií kombi (26 procent) nad SUV (23 procent), třetí hatchbacky drží 19 procent trhu. Dvanáct procent zaujímají sedany, druhdy populární rodinná MPV pak už jen paběrkují se šesti procenty.
Červen také přinesl pokračování drobného oslabení jarního elektromobilního boomu. Fosilní paliva po částečném odeznění íránské krize opět zlevnila. Zatímco v dubnu byl podíl elektromobilů 4,5 procenta trhu, v květnu se snížil na 3,3 procenta a v červnu na 2,69 procenta. I tak je to meziročně nárůst.
Na pořadí nejprodávanějších značek tuzemského sekundárního trhu se meziročně nic nezměnilo. Dominanci v prvním pololetí udržela domácí značka Škoda s podílem 26 procent, druhou příčku zaujímá Volkswagen (14 procent), o třetí a čtvrtou se s šestiprocentním podílem perou Ford a BMW a první pětici uzavírá Mercedes s pětiprocentním podílem.