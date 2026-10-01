Černá perla od Alfy Romeo odhaluje každý detail karoserie. Její karbon skládali ručně
Majitel ovlivnil podobu karoserie, sedadel i nejmenších detailů v kabině. Výsledkem je neopakovatelný exemplář se šestiválcem o výkonu 630 koní.
Alfa Romeo v továrním muzeu v Arese představila unikátní provedení supersportu 33 Stradale nazvané Perla Nera, tedy Černá perla. Jméno vybral a zaregistroval majitel vozu, který patří mezi sběratele italské značky. Jde o jediný exemplář z 33 vyrobených kusů s kompletně odhalenou karbonovou karoserií a matnou povrchovou úpravou.
Orientace uhlíkových vláken není náhodná. Jejich skladba zvýrazňuje proporce, symetrii a zakřivení jednotlivých částí karoserie. Na přední kapotě podtrhuje charakteristický motiv ve tvaru písmene V, zatímco přes střechu pokračuje vzor připomínající rybí kost.
Karbon se do forem skládal ručně a jeho uspořádání vznikalo souběžně s tvarem jednotlivých panelů. Alfa Romeo průběžně konzultovala vzhled i technické řešení s budoucím majitelem. Výsledné zpracování mělo nechat vyniknout strukturu materiálu, aniž by ji narušovaly další ozdobné prvky.
Černé provedení doplňují kola vytvořená výhradně pro tento vůz. Z karoserie zmizela také většina vnějších označení. Zachována zůstala pouze loga Alfa Romeo, takže hlavním výtvarným prvkem zůstává samotná kresba karbonu.
Stejná kombinace materiálů pokračuje v kabině, kde uhlíkový kompozit doplňuje černá Alcantara. Sedadla byla přepracována podle postavy majitele, jeho požadavků na pohodlí a preferované ergonomie.
Úpravou prošlo také tradiční podélné čalounění označované jako Cannelloni. Stejný motiv se opakuje na dveřních výplních a prazích. Nově tvarované hlavové opěrky dostaly karbonové vložky s nápisem Perla Nera, který se objevuje také na dveřích a samostatném štítku v interiéru.
Otočný volič jízdních režimů nese iniciály majitele. Součástí výbavy je rovněž sada zavazadel z černé Alcantary opatřená číslem konkrétního vozu. Symboly Quadrifoglio a Autodelta jsou ukryté uvnitř kabiny, kde odkazují na závodní historii značky.
Technika se proti ostatním vozům ze série nezměnila. Uprostřed uložený dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 3,0 litru poskytuje výkon přes 463 kW (630 k). S osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou pohání zadní kola. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá méně než tři sekundy a nejvyšší rychlost dosahuje 333 km/h.
Základem vozu je karbonový monokok doplněný hliníkovou konstrukcí ve tvaru písmene H. Tato kombinace má zajistit nízkou hmotnost a vysokou torzní tuhost.
Novodobá Alfa Romeo 33 Stradale svým názvem a základními proporcemi odkazuje na stejnojmenný supersport z roku 1967. Perla Nera vznikla v zakázkovém oddělení Bottega Alfa Romeo, které je součástí společného programu Bottegafuoriserie značek Alfa Romeo a Maserati.
Jediná Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera bude v muzeu automobilky v Arese vystavena do 18. října 2026.
Zdroj: Alfa Romeo