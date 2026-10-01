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Černá perla od Alfy Romeo odhaluje každý detail karoserie. Její karbon skládali ručně

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera Zdroj: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera
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Mario Rychtera
Mario Rychtera
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Majitel ovlivnil podobu karoserie, sedadel i nejmenších detailů v kabině. Výsledkem je neopakovatelný exemplář se šestiválcem o výkonu 630 koní.

Alfa Romeo v továrním muzeu v Arese představila unikátní provedení supersportu 33 Stradale nazvané Perla Nera, tedy Černá perla. Jméno vybral a zaregistroval majitel vozu, který patří mezi sběratele italské značky. Jde o jediný exemplář z 33 vyrobených kusů s kompletně odhalenou karbonovou karoserií a matnou povrchovou úpravou.

Orientace uhlíkových vláken není náhodná. Jejich skladba zvýrazňuje proporce, symetrii a zakřivení jednotlivých částí karoserie. Na přední kapotě podtrhuje charakteristický motiv ve tvaru písmene V, zatímco přes střechu pokračuje vzor připomínající rybí kost.

Karbon se do forem skládal ručně a jeho uspořádání vznikalo souběžně s tvarem jednotlivých panelů. Alfa Romeo průběžně konzultovala vzhled i technické řešení s budoucím majitelem. Výsledné zpracování mělo nechat vyniknout strukturu materiálu, aniž by ji narušovaly další ozdobné prvky.

Černé provedení doplňují kola vytvořená výhradně pro tento vůz. Z karoserie zmizela také většina vnějších označení. Zachována zůstala pouze loga Alfa Romeo, takže hlavním výtvarným prvkem zůstává samotná kresba karbonu.

Stejná kombinace materiálů pokračuje v kabině, kde uhlíkový kompozit doplňuje černá Alcantara. Sedadla byla přepracována podle postavy majitele, jeho požadavků na pohodlí a preferované ergonomie.

Úpravou prošlo také tradiční podélné čalounění označované jako Cannelloni. Stejný motiv se opakuje na dveřních výplních a prazích. Nově tvarované hlavové opěrky dostaly karbonové vložky s nápisem Perla Nera, který se objevuje také na dveřích a samostatném štítku v interiéru.

Otočný volič jízdních režimů nese iniciály majitele. Součástí výbavy je rovněž sada zavazadel z černé Alcantary opatřená číslem konkrétního vozu. Symboly Quadrifoglio a Autodelta jsou ukryté uvnitř kabiny, kde odkazují na závodní historii značky.

Technika se proti ostatním vozům ze série nezměnila. Uprostřed uložený dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 3,0 litru poskytuje výkon přes 463 kW (630 k). S osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou pohání zadní kola. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá méně než tři sekundy a nejvyšší rychlost dosahuje 333 km/h.

Základem vozu je karbonový monokok doplněný hliníkovou konstrukcí ve tvaru písmene H. Tato kombinace má zajistit nízkou hmotnost a vysokou torzní tuhost.

Novodobá Alfa Romeo 33 Stradale svým názvem a základními proporcemi odkazuje na stejnojmenný supersport z roku 1967. Perla Nera vznikla v zakázkovém oddělení Bottega Alfa Romeo, které je součástí společného programu Bottegafuoriserie značek Alfa Romeo a Maserati.

Jediná Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera bude v muzeu automobilky v Arese vystavena do 18. října 2026.

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Alfa Romeo 33 Stradale • Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

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