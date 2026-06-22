Černá skříňka a kamera namířená na oči: Auta se od července povinně změní, nahraje to ojetinám
Povinné infrakamery na oči, černé skříňky a neustálé napomínání. Nová unijní legislativa opět mění kokpity moderních aut. A starší vozy bez otravných asistentů se stanou žádaným zbožím.
Evropská bezpečnostní směrnice známá pod zkratkou GSR II dospěla k dalšímu klíčovému milníku. Od letošního 7. července se nekompromisně zpřísní pravidla pro všechna nově registrovaná auta. Do základní výbavy plošně přibudou infrakamery sledující zorničky řidiče nebo povinné černé skříňky.
Zatímco dřívější systémy sledování únavy pouze odhadovaly bdělost řidiče podle pohybů volantu, nová generace asistentů se už dívá přímo do zorniček. Kamera ukrytá nejčastěji v kapličce na sloupku řízení neustále skenuje pohyby hlavy a očí.
V rychlosti nad 50 kilometrů v hodině stačí odvrátit zrak od silnice na více než tři a půl vteřiny a auto okamžitě spustí varovný tón. V pomalejším městském provozu mezi 20 a 50 km/h je systém o něco benevolentnější a toleruje pohled mimo osu po dobu šesti sekund.
Tolerována přitom není ani běžná práce v infotainmentu. Pokud řidič na pípání nereaguje a dál se dívá jinam, auto nátlak nesníží, ba naopak. Elektronika automaticky rozbliká varovná světla a začne vůz zpomalovat až do úplného zastavení.
Prý prevence. Opravdu?
Úředníci i pojišťovny argumentují statistikou, podle níž má technologický balík do budoucna zachránit desetitisíce životů a snížit nehodovost. Kritici včetně německého autoklubu ADAC však varují před pravým opakem. Neustálé akustické napomínání řidiče zbytečně stresuje, odvádí jeho pozornost od samotného řízení a nutí ho těkat očima mezi silnicí a displeji ze strachu, aby auto zase nezačalo křičet. A to je teprve začátek digitálního dohledu.
Povinnou výbavou nových vozů bude od července také černá skříňka. A ta aktivní bezpečnosti jistě nijak nepřidá. Na rozdíl od letadel sice nenahrává hovory v kabině, ale nepřetržitě monitoruje telemetrická data, jako je rychlost, síla brzdění nebo úhel natočení volantu. V případě nehody se data z posledních sekund před nárazem uzamknou a poslouží policii a pojišťovnám k přesnému rozklíčování viníka. K tomu si připočtěte ještě povinné autonomní brzdění s detekcí chodců a systém, který při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu automaticky rozbliká varovná světla.
Všechna auta navíc dostanou povinnou přípravu na zámek zapalování spojený s dýcháním na alkohol, takže do nich později půjde snadno namontovat přístroj, bez kterého opilý řidič neodjede. Dále se standardem stává mnohem agresivnější hlídání jízdních pruhů.
Tyto systémy sice půjdou manuálně vypnout, ale musí se opět automaticky aktivovat po každém nastartování vozu. Rituál vypínání otravných asistentů v hlubokém menu dotykových obrazovek se tak stane novým standardem mnoha moderních řidičů. Na trhu zároveň vzniká šedá zóna s přídavnými elektronickými moduly, které mají činnost asistentů blokovat.
Klid bude vzácný
Evropský tlak na asistenty pravděpodobně způsobí hlad na trhu ojetin, zájem bude o auta vyrobená před nasazením novinek. Ke zpětnému montování asistentů nikdo nenutí. Řidiči si raději připlatí za zachovalou ojetinu, než aby investovali do nového vozu, který je bude neustále vychovávat.
Provoz nového auta plného senzorů se navíc může dramaticky prodražit. Obyčejný drobný ťukanec na parkovišti, který dříve vyřešila výměna plastového nárazníku za pár tisíc korun, dnes může znamenat poškození drahých radarů. I výměna čelního skla prasklého od kamínku dnes vyžaduje specializovanou práci kvůli nezbytné kalibraci kamerových systémů. Vyšší náklady na opravy logicky zvedají i ceny pojistného. Ze snahy o absolutně bezpečné silnice se tak stává drahý špás, který paradoxně dělá žádaný artikl ze starších, analogovějších aut.
Pozor, některé automobilky na červenec nečekají. Oči sledující infrakamery už teď najdeme třeba v elektrických škodovkách či malé Toyotě Aygo. Přítomnost pokročilých asistentů je tedy třeba ona konkrétním voze.
Zdroje: ADAC, Al Volante, Auto Motor und Sport, AutoBild, Evropská komise, GDV