Černá skříňka už i v autobusech a kamionech. Jak moc nás šmíruje?
Povinnost mít ve vozidle takzvanou černou skříňku, kterou mají dávno všechna nová auta, se letos rozšířila i na nová těžká nákladní auta a autobusy. Jak tato technologie doopravdy funguje, co na vás prozradí vyšetřovatelům a proč z ní mají strach podvodníci s pojištěním?
Když se řekne černá skříňka, většina lidí si představí oranžový válec z letadla nebo palubní kameru. Modul EDR (Event Data Recorder) v automobilech, o kterém dnes bude řeč, však představuje úplně jiný koncept. Nečte vaše zprávy, nenahrává rozhovory v kabině a nekouká na cestu. Jde o drobný modul integrovaný přímo do řídicí jednotky airbagů.
Povinnost mít ve výbavě modul EDR se v Evropské unii zavádí postupně. Jako první se dotkla zcela nových modelů osobních aut a dodávek homologovaných od 6. července 2022. Od 7. července 2024 se tato povinnost rozšířila na všechna nově registrovaná osobní auta a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny (N1).
Od 7. ledna 2026 pak černou skříňku musejí mít všechny nově schvalované typy nákladních vozů a autobusů (kategorie M2, M3, N2 a N3), přičemž od 7. ledna 2029 se tento požadavek stane povinným pro úplně všechny nově registrované nákladní vozy a autobusy bez výjimky.
Pracuje neustále, ukládá výjimečně
Tento čip neustále dokola vyhodnocuje fyzikální veličiny a po několika sekundách je bez trvalého uložení zase přepisuje novými. Místo neustálého sledování ale modul zachycuje jen letmý záblesk reality – pět sekund před nehodou a pár milisekund po ní.
Do trvalé paměti se záznam propíše až ve chvíli, kdy nastane krizová situace. Pro aktivaci paměti stačí překvapivě málo. Klíčovým spouštěčem je náhlá změna rychlosti v podélném či příčném směru o více než 8 km/h během 150 milisekund a méně.
Stejně tak uložení dat vyvolá vystřelení airbagů, aktivace předpínačů bezpečnostních pásů nebo odmáčknutí aktivní kapoty při střetu s chodcem. V ten moment se čas zmrazí a systém nekompromisně uloží přesně 5 sekund dění před nárazem a 300 milisekund po něm.
Záznam neobsahuje žádné emoce posádky, ale přesný technický otisk chování stroje i člověka za volantem. Vyšetřovatelé z uloženého kódu vyčtou rychlost vozidla v jednotlivých sekundách před nárazem, přesnou polohu plynového pedálu, sešlápnutí brzdy, otáčky motoru, úhel natočení volantu i zásahy elektronických strážců typu ABS a stabilizačního systému.
Fáze těsně po nárazu zase odhalí směr a sílu zpoždění, které na auto působily. Skříňka si navíc pamatuje, zda byli řidič se spolujezdcem připoutáni a v jaké milisekundě od nárazu se nafoukly jednotlivé airbagy.
Modul EDR při kolizi odhalí i to nejmenší zaváhání v reakci. Znalci díky němu přesně uvidí, zda řidič před nárazem vůbec sešlápl brzdu, jak intenzivně to udělal, nebo zda spoléhal na automatické asistenční systémy nouzového brzdění.
Soukromí stále pod zámkem
S příchodem této technologie se přirozeně objevily obavy ze ztráty soukromí a neustálého dohledu. Přísná pravidla ochrany osobních údajů ale nastavila jasné hranice. Záznamník je striktně offline. Údaje se nikam neposílají vzduchem, neukládají se na cloud a auto je nikomu neposílá přes mobilní síť.
K datům se lze dostat výhradně fyzickým připojením diagnostického kabelu do zástrčky OBDII v interiéru. Pokud je přípojka při havárii zničena, technici musí řídicí jednotku z vraku vyjmout a vyčíst ji laboratorně. Systém navíc z důvodu ochrany soukromí nezapisuje kompletní VIN kód ani identitu řidiče. Samotná data bez vazby na konkrétní vyšetřovací spis nikoho jmenovitě neoznačují.
Data z právního hlediska patří majiteli vozidla. Při běžné servisní prohlídce nebo na STK sice mechanik může k diagnostice teoreticky přistoupit, ale k oficiálnímu vyčtení a použití dochází prakticky výhradně na pokyn policie, státního zástupce nebo soudu při vyšetřování závažných nehod.
U banální odřeniny na parkovišti můžete vyčtení dat odmítnout. Jakmile však jde o těžkou nehodu se zraněním nebo obětí na životě, orgány činné v trestním řízení si vyčtení vynutí, protože veřejný zájem na objasnění činu v tu chvíli dostává přednost.
Pojišťovny zbystřily
Ačkoliv pojišťovny nemají k datům z EDR přímý dálkový přístup, pro řešení nejasných nebo sporných událostí představuje tento modul vítaný podklad. Běžné škody se samozřejmě vyřizují standardně a bez nutnosti cokoliv stahovat. Vyčtení EDR přichází na řadu výjimečně – především v situacích, kdy nahlášený průběh nehody výrazně neodpovídá fyzickému poškození auta a je potřeba fakta přesně rekonstruovat.
V rámci havarijního pojištění je vyčtení dat cestou, jak vznik škody jednoznačně potvrdit. Pokud by v takto sporném momentě k ověření nedošlo, proces likvidace se může protáhnout, protože pojišťovna vychází z toho, že okolnosti události zatím nebyly dostatečně doloženy. Pro poctivého řidiče tak EDR představuje spíše užitečného spojence, který dokáže pochybnosti rychle rozptýlit.
U závažnějších nehod vyšetřovaných Policií ČR bývá analýza černé skříňky běžnou součástí oficiálního znaleckého posudku, ze kterého pak pojišťovna při finálním vyúčtování škody legálně a přirozeně čerpá.
V případě povinného ručení musí pojišťovna škodu poškozené třetí straně vždy uhradit. Pokud však jde o těžší nehodu vyšetřovanou policií, pojišťovna legálně nahlédne do policejního spisu, jehož součástí už bývá znalecký posudek z vyčtené černé skříňky.
Jakmile z dat vyplyne, že viník způsobil nehodu hrubou nedbalostí, pod vlivem nebo se pokusil o podvod, pojišťovna sice oběti peníze pošle, ale následně je vymáhá po viníkovi v rámci takzvaného regresu zpět.
Přestože jde o pokročilou technologii, černá skříňka není všemocná a nenahrazuje lidský úsudek ani ostatní stopy na místě činu. Výborně se ale doplňuje například s palubními kamerami.
Zatímco kamera vizuálně zachytí, že vám do cesty zničehonic vběhla zvěř nebo vjel nepozorný řidič z vedlejší ulice, černá skříňka nezpochybnitelně doloží, že jste reagovali okamžitě a udělali vše pro to, abyste střetu zabránili. Spojení obou systémů tak chrání poctivé řidiče před neoprávněným obviněním a pojišťovnám výrazně zužuje prostor pro manipulace.
Zdroje: ADAC, Evropská unie (Nařízení EU 2019/2144), Občanský zákoník ČR, Policie ČR, Všeobecné pojistné podmínky pojišťoven