Červenou necháme Ferrari, říká Cupra. Z nabídky zmizely křiklavé barvy
Pochmurné, tmavé, mystické a zajímavé. Takový výběr lakování karoserie plánuje automobilka v rámci zakořenění své identity. Pestré barvy, které pro ni byly symbolem pod křídly automobilky Seat, už nečekejte.
Když se před osmi lety Cupra stala samostatnou značkou, velmi rychle jsme si s jejími modely spojili bronzové doplňky karoserie. Svou image značka postupně dotváří implementací trojúhelníkových tvarů, které korespondují také s tvarem samotného loga automobilky.
Jedna z věcí, která se ale pomalu mění v zákulisí, je nabídka laků karoserie. Z ní postupně zmizely červené laky a barevná paleta značky se zúžila na neutrální barvy. Ke zmíněným bronzovým doplňkům se hodí a speciální verze laků mají vždy neotřelý nádech.
„Proto klademe mnohem větší důraz na matné povrchy a velmi syté barevné odstíny,“ řekla britskému magazínu Autocar vedoucí oddělení barev a výbavy ve společnostech Seat a Cupra Francesca Sangalliová.
Pro modely Cupra vyráběné pod křídly automobilky Seat byly přitom v minulosti křiklavé barvy téměř synonymem. Vozy jako Seat Ibiza Cupra nebo Leon Cupra si asi každý představí ve žluté, potažmo červené. V limitované edici vozu León Cupra R nebo u modelu Seat Ibiza GTi 16V Cupra dokonce automobilka nadělila vozům křiklavě zelené lakování.
Nové modely se takových barev už ale „nikdy“ nedočkají. Podle Sangalliové by značka uvedením pestrých barev dokonce riskovala svůj zánik. Vysvětluje to tím, že pestré barvy nabízejí všechny automobilky a vozy Cupry si zakládají především na svérázném a emotivním designu, který se odlišuje od jiných.
Na trhu ojetin stále najdeme několik modelů, které byly specifikovány v různých odstínech červené, ale podle Sangalliové už nikdy novou Cupru v červené barvě nekoupíte. Vozy značky totiž zákazníci vybírají proto, že se jim líbí, a proto by si také měli vybrat barvu, která k vozu sedí. Ne že si vyberou barvu a následně ji budou požadovat od automobilky.
Sangalliová dokonce zašla tak daleko, že v rozhovoru pro Autocar pronesla: „(žluté a červené) lakování necháme Ferrari nebo ostatním automobilkám s výraznými barvami. Ladí to s jejich identitou, ale k nám to nesedí.“
Zatímco automobilky jako Renault nebo Fiat si na návratu pastrých barev zakládají, Cupra se svou identitou jde tak trochu proti proudu. A do jisté míry je to možná strategický krok, jak se ještě víc odlišit od modelů automobilky Seat. Ty v poslední době naopak pestré barvy do své nabídky také vracejí. Například modernizované modely Ibiza a Arona jsou k dostání v červené Liminar a žluté Hypnotic.
Nově představený model Cupra Raval se ale představil v matně zeleném laku Manganese a faceliftovaný model Born přišel s tmavým lakováním Dark Forest. Oblíbený model Terramar jste dříve mohli pořídit v červené Desire, dnes v nabídce zbývá například tmavě modré lakování Cosmos nebo zvláštní metalický lak Dark Void, který ve správném světle má nádech fialové perleti. Ve stínu je však šedý.
Pro zákazníky, kteří si budou přát barevně ozvláštnit svou Cupru, tak nezbyde nic jiného než se spolehnout na trh s fóliemi, nebo si celý vůz nechat znovu nalakovat. V dnešní době, kdy se čím dál více automobilek pouští do co největší individualizace za tučné příplatky, je tento přístup přinejmenším zarážející. Jestli by pestřejší barevná nabídka ovlivnila celkové prodeje, a jakým směrem, to se zřejmě nikdy nedovíme.
Zdroje: CarScoops, Autocar, Cupra