Češi berou pumpy útokem. Dražší benzín a nafta mají nečekaný efekt
Navzdory prudkému zdražování pohonných hmot zažívají čerpací stanice v Česku nečekaný nápor. Zatímco ceny benzinu i nafty v posledních týdnech výrazně rostly, poptávka místo očekávaného útlumu překvapivě zesílila.
Češi tankují víc než obvykle, a to i přesto, že si za plnou nádrž citelně připlatí. Podle údajů petrolejářů stoupla v březnu spotřeba nafty přibližně o čtvrtinu oproti běžnému stavu. U benzinu je nárůst o něco mírnější, ale stále výrazný – zhruba o 15 %.
Ještě v lednu a únoru se benzín i nafta držely stabilně kolem 33 až 34 korun za litr a kolísaly jen minimálně. Zlom přišel se začátkem března, kdy ceny během několika dní začaly prudce růst a postupně vyskočily o několik korun na litr. Z grafů je patrné, že zatímco benzín se dostal zhruba k hranici 41 Kč, nafta vystřelila až k 48 Kč za litr.
Za paradoxně vyšším odběrem pohonných hmot stojí kombinace několika faktorů. Jedním z hlavních je obava z dalšího růstu cen. Řidiči se předzásobují, tankují častěji a někdy i více, než skutečně potřebují, aby se vyhnuli ještě vyšším nákladům v budoucnu. Roli hraje i přeshraniční pohyb. Do Česka přijíždí více motoristů ze sousedních zemí, kde jsou ceny paliv ještě vyšší.
Nedostatek nehrozí, alespoň zatím
Přes zvýšený zájem odborníci uklidňují: nedostatek paliv v Česku aktuálně nehrozí. Zásobování funguje a trh zůstává stabilní. Zvýšená poptávka tak zatím nepřerostla v logistický problém.
Situace ale zůstává citlivá na vývoj v zahraničí. Růst cen je podle dostupných informací spojený mimo jiné s napětím v oblasti Hormuzského průlivu, klíčové tepny pro světové dodávky ropy. Jakékoli narušení zdejší dopravy se rychle promítá do globálních cen a následně i do cen na českých pumpách.
V posledních dnech se sice zdá, že prudké zdražování lehce zpomalilo, což může na první pohled působit jako uklidnění situace. Ve skutečnosti však jde spíše o krátkodobé zbrzdění než o skutečný obrat trendu.
Co čekat dál?
Zatím nebyla přijata žádná státní opatření, která by vedla k udržitelnému snížení cen. Řidiči tak i nadále čelí vysokým nákladům a nejistotě, zda se ceny v dohledné době skutečně vrátí na nižší úroveň.
Vývoj na trhu s pohonnými hmotami bude v následujících týdnech záviset především na globální situaci. Pokud napětí na klíčových trasách přetrvá nebo se ještě vyhrotí, tlak na ceny může pokračovat.
Jedno je ale už teď zřejmé: současná situace ukazuje, že chování řidičů není vždy přímočaré. Místo omezení spotřeby může zdražování – alespoň krátkodobě – vyvolat pravý opak. A české čerpací stanice jsou toho v těchto dnech jasným důkazem.
Zdroje: Anadolu Agency, Kurzy.cz, Český statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Eurostat