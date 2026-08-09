Češi bodovali v nejtěžším enduro závodě planety. Znáte Red Bull Romaniacs?
Odlehlá příroda východních Karpat, kde po většinu roku vládne absolutní klid, se jednou za rok promění v hučící kotel. Třiadvacátý ročník nejtěžší hard enduro rallye světa, Red Bull Romaniacs, nabídl vše, co si fanoušci extrémního terénu mohou přát.
Rumunské město Sibiu a přilehlé horské hřebeny se na několik dní opět zaplnily jekotem dvoutaktních motorů. Zdejší prostředí prověří ty nejlepší jezdce planety. Hluboké bahno, kolmé výjezdy po mokrých kořenech, ostré kamení a spalující únava. Red Bull Romaniacs patří dlouhodobě k nejtěžším závodům světa.
V královské třídě Gold se ukázala naprostá suverenita. Německý fenomén Manuel Lettenbichler opět předvedl výkon z jiné planety. Závod ovládl s drtivým náskokem přesahujícím celou hodinu a v cíli mohl slavit svůj v pořadí již sedmý titul z Romaniacs.
Tímto počinem vyrovnal dosud nepřekonaný rekord legendárního Grahama Jarvise a definitivně se zapsal mezi nesmrtelné ikonické postavy tohoto sportu. Druhé místo si po stabilním výkonu pohlídal Bulhar Teodor Kabakchiev a stupně vítězů doplnil jihoafrický drak James Moore.
Česká stopa však v nejprestižnější divizi rozhodně nezapadla. David Cyprian na KTM prokázal obrovskou odolnost a v brutální konkurenci továrních týmů vybojoval skvělé desáté místo, což je v neúprosné třídě Gold výsledek světových rozměrů. Výbornou zprávu pro české barvy doručil také závod třídy Atom, kde po vyrovnaném souboji dosáhl na fantastickou bronzovou příčku Aleš Pour.
Stále větší pozornost diváků i odborné veřejnosti přitahuje kategorie Adventure, určená pro dvouválcové cestovní stroje. Třídy Ultimate, Core a Light přitom nerozdělují motocykly podle objemu motoru, ale dle náročnosti trati. Nejvyšší třída Ultimate vodí jezdce do brutálních krpálů, varianta Light nabízí o něco schůdnější profil trati.
Nejnapínavější souboje se udály v nejostřejší třídě Ultimate, kterou nakonec ovládl španělský profík Mario Román na stroji CFMOTO 450MT. Za sebou nechal i soupeře na silnějších strojích typu Yamaha Ténéré 700.
Mimořádný český okamžik pak přišel v divizi Adventure Light. Nádherné třetí místo zde urval Matěj Oliva, který pro Českou republiku získal pódium na Romaniacs po dlouhých deseti letech. Matěj jel na prakticky sériovém stroji 450MT s minimem úprav. V prostřední třídě Core pak předvedl neuvěřitelnou bojovnost Jan Šlemenda, který i přes bolestivé zranění zatnul zuby a svou mašinu CFMOTO 800MT-X úspěšně dovezl až do cíle.
Letošní Red Bull Romaniacs znovu ukázal fascinující kontrast. Na jedné straně panenská karpatská divočina, na straně druhé syrový hluk motorů, zápach spáleného benzínu a stovky bojovníků překonávajících sami sebe.
|Výsledky: Red Bull Romaniacs 2026
|Třída/Kategorie
|Umístění
|Jezdec
|Značka
|Gold
|1. místo
|Manuel Lettenbichler
|KTM
|2. místo
|Teodor Kabakchiev
|Sherco
|3. místo
|James Moore
|Beta
|10. místo
|David Cyprian
|KTM
|Silver
|1. místo
|Sandon Kerswell
|KTM
|2. místo
|Florian Kirchmayer
|KTM
|3. místo
|Lorenz Steinkellner
|KTM
|Bronze
|1. místo
|Benjamin Richter
|KTM
|2. místo
|David Rusanescu
|KTM
|3. místo
|Emanuel Gyenes
|KTM
|Iron
|1. místo
|Nico Friedmann
|KTM
|2. místo
|Patrick Jirjahn
|KTM
|3. místo
|Mark Whyte
|KTM
|Atom
|1. místo
|Daniel Fasching
|KTM
|2. místo
|Iñigo Zardoya Egaña
|KTM
|3. místo
|Aleš Pour
|KTM
|Adventure Ultimate
|1. místo
|Mario Román
|CFMOTO
|2. místo
|Dieter Rudolf
|Yamaha
|3. místo
|Pol Tarrés
|Yamaha
|Adventure Core
|1. místo
|Rene Columna
|CFMOTO
|2. místo
|Sam Sunderland
|Triumph
|3. místo
|Chris Power
|CFMOTO
|Dokončil
|Jan Šlemenda
|CFMOTO
|Adventure Light
|1. místo
|Guishu He
|CFMOTO
|2. místo
|Adrian Raduta
|Yamaha
|3. místo
|Matěj Oliva
|CFMOTO
Zdroje: Beta, CFMOTO, GasGas, KTM, Red Bull Romaniacs, Sherco, Yamaha