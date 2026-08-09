Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Češi bodovali v nejtěžším enduro závodě planety. Znáte Red Bull Romaniacs?

Red Bull Romaniacs 2026

Red Bull Romaniacs 2026 Zdroj: CFMOTO

Red Bull Romaniacs 2026
Red Bull Romaniacs 2026
Red Bull Romaniacs 2026
Red Bull Romaniacs 2026
56 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (1)

Odlehlá příroda východních Karpat, kde po většinu roku vládne absolutní klid, se jednou za rok promění v hučící kotel. Třiadvacátý ročník nejtěžší hard enduro rallye světa, Red Bull Romaniacs, nabídl vše, co si fanoušci extrémního terénu mohou přát.

Rumunské město Sibiu a přilehlé horské hřebeny se na několik dní opět zaplnily jekotem dvoutaktních motorů. Zdejší prostředí prověří ty nejlepší jezdce planety. Hluboké bahno, kolmé výjezdy po mokrých kořenech, ostré kamení a spalující únava. Red Bull Romaniacs patří dlouhodobě k nejtěžším závodům světa.

V královské třídě Gold se ukázala naprostá suverenita. Německý fenomén Manuel Lettenbichler opět předvedl výkon z jiné planety. Závod ovládl s drtivým náskokem přesahujícím celou hodinu a v cíli mohl slavit svůj v pořadí již sedmý titul z Romaniacs.

Tímto počinem vyrovnal dosud nepřekonaný rekord legendárního Grahama Jarvise a definitivně se zapsal mezi nesmrtelné ikonické postavy tohoto sportu. Druhé místo si po stabilním výkonu pohlídal Bulhar Teodor Kabakchiev a stupně vítězů doplnil jihoafrický drak James Moore.

Česká stopa však v nejprestižnější divizi rozhodně nezapadla. David Cyprian na KTM prokázal obrovskou odolnost a v brutální konkurenci továrních týmů vybojoval skvělé desáté místo, což je v neúprosné třídě Gold výsledek světových rozměrů. Výbornou zprávu pro české barvy doručil také závod třídy Atom, kde po vyrovnaném souboji dosáhl na fantastickou bronzovou příčku Aleš Pour.

Video placeholder
Red Bull Romaniacs 2026 • Red Bull Romaniacs

Stále větší pozornost diváků i odborné veřejnosti přitahuje kategorie Adventure, určená pro dvouválcové cestovní stroje. Třídy Ultimate, Core a Light přitom nerozdělují motocykly podle objemu motoru, ale dle náročnosti trati. Nejvyšší třída Ultimate vodí jezdce do brutálních krpálů, varianta Light nabízí o něco schůdnější profil trati.

Nejnapínavější souboje se udály v nejostřejší třídě Ultimate, kterou nakonec ovládl španělský profík Mario Román na stroji CFMOTO 450MT. Za sebou nechal i soupeře na silnějších strojích typu Yamaha Ténéré 700.

Mimořádný český okamžik pak přišel v divizi Adventure Light. Nádherné třetí místo zde urval Matěj Oliva, který pro Českou republiku získal pódium na Romaniacs po dlouhých deseti letech. Matěj jel na prakticky sériovém stroji 450MT s minimem úprav. V prostřední třídě Core pak předvedl neuvěřitelnou bojovnost Jan Šlemenda, který i přes bolestivé zranění zatnul zuby a svou mašinu CFMOTO 800MT-X úspěšně dovezl až do cíle.

Letošní Red Bull Romaniacs znovu ukázal fascinující kontrast. Na jedné straně panenská karpatská divočina, na straně druhé syrový hluk motorů, zápach spáleného benzínu a stovky bojovníků překonávajících sami sebe.

Výsledky: Red Bull Romaniacs 2026
Třída/KategorieUmístěníJezdecZnačka
Gold1. místoManuel LettenbichlerKTM
 2. místoTeodor KabakchievSherco
 3. místoJames MooreBeta
 10. místoDavid CyprianKTM
Silver1. místoSandon KerswellKTM
 2. místoFlorian KirchmayerKTM
 3. místoLorenz SteinkellnerKTM
Bronze1. místoBenjamin RichterKTM
 2. místoDavid RusanescuKTM
 3. místoEmanuel GyenesKTM
Iron1. místoNico FriedmannKTM
 2. místoPatrick JirjahnKTM
 3. místoMark WhyteKTM
Atom1. místoDaniel FaschingKTM
 2. místoIñigo Zardoya EgañaKTM
 3. místoAleš PourKTM
Adventure Ultimate1. místoMario RománCFMOTO
 2. místoDieter RudolfYamaha
 3. místoPol TarrésYamaha
Adventure Core1. místoRene ColumnaCFMOTO
 2. místoSam SunderlandTriumph
 3. místoChris PowerCFMOTO
 DokončilJan ŠlemendaCFMOTO
Adventure Light1. místoGuishu HeCFMOTO
 2. místoAdrian RadutaYamaha
 3. místoMatěj OlivaCFMOTO

Zdroje: Beta, CFMOTO, GasGas, KTM, Red Bull Romaniacs, Sherco, Yamaha

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů