Češi dobíjejí auta stále častěji. U PRE vítězí ultrarychlé stojany
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Společnost PRE za prvních letošních devět měsíců hlásí meziročně téměř o polovinu vyšší počet transakcí na svých dobíjecích stojanech, přičemž lidé preferují ty nejvýkonnější.
Od letošního ledna do konce září bylo v Česku zaregistrováno 13.806 nových elektromobilů, tedy na kus stejný počet jako za celý rok 2025. Podle údajů Centra dopravního výzkumu bylo v České republice k polovině října registrováno přibližně 87 tisíc bateriových elektromobilů kategorií M1 a N1.
Bateriové elektromobily letos představují 7,4 procenta registrací nových osobních automobilů. V samotném září však jejich podíl dosáhl už 11,2 procenta.
Od začátku letošního roku jejich počet na tuzemských silnicích přitom vzrostl o více než 25 tisíc. Významnou roli totiž hrají ojeté elektromobily dovezené ze zahraničí, kterých bylo přes deset tisíc. Spolu s rostoucím počtem aut s lokálně bezemisním pohonem stoupá také množství dobíječek a odebrané elektřiny.
Podle aktuálních dat Pražské energetiky (PRE), která prostřednictvím své sítě PRE Point ke konci letošního září provozovala celkem 929 veřejných dobíjecích stanic se 1469 dobíjecími body, zákazníci za prvních devět měsíců letošního roku odebrali téměř 10,8 GWh elektřiny (meziročně o 44 procent více). Jen pro srovnání: jaderná elektrárna Temelín takové množství elektrické energie vyprodukuje asi za 5,5 hodiny.
Nejvíce táhne ultrarychlé dobíjení
Od ledna do konce září řidiči v síti PRE Point uskutečnili přesně 531.376 dobíjecích transakcí, meziročně o 38 procent více, přičemž stále více využívají výkonné dobíjecí stanice. Právě na ultrarychlých dobíječkách zákazníci odebrali největší množství elektřiny. Na jednu transakci zde připadalo v průměru 29,8 kWh.
Ve třetím čtvrtletí dosáhl průměrný měsíční počet dobíjení 62.244 transakcí. Celá síť letos každý měsíc překonala spotřebu 1 GWh, přičemž dosavadní rekord zaznamenala v srpnu, kdy řidiči odebrali 1,3 GWh elektřiny.
Zajímavý je také vývoj počtu zákazníků. Ve třetím čtvrtletí se jejich počet meziročně zvýšil o 92 procent, což potvrzuje, že veřejné dobíjení využívá stále širší skupina motoristů.
Nejvytíženější lokalitou celé sítě se stal dobíjecí hub v pražské Novovysočanské ulici, který nabízí čtyři dobíjecí body s výkonem až 400 kW. Následovaly stanice Vločka Power Pankrác a KFC Loket na 66. kilometru dálnice D1.
Síť se stále rozšiřuje
Pražská energetika pokračuje v rozšiřování infrastruktury. Meziročně do její sítě přibylo 55 veřejných dobíjecích stanic a celkový instalovaný výkon už přesáhl 35 MW.
Do konce letošního roku plánuje společnost zprovoznit dalších dvacet dobíjecích lokalit. U osmi stávajících chce navíc zvýšit dostupný výkon, což by mělo přispět k rychlejšímu a pohodlnějšímu dobíjení.
Zdroj: PRE, SDA, CDV a autorský článek, foto: PRE a auto.cz, video: auto.cz