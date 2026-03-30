Češi hromadně prchají od nafty, rostou ojeté elektromobily a LPG
Válka v Íránu vyšroubovala ceny paliv do nevídaných výšin a český trh s ojetinami zažívá zemětřesení. Zatímco éra nafťáků končí, prodeje elektroaut a vozů na plyn vykazují skoky vzhůru.
Současná ropná krize, vyvolaná narušením námořních tras, přes které proudí pětina světové produkce černého zlata, nenechala chladným nikoho, kdo se pohybuje na čtyřech kolech. Když ceny na totemech čerpacích stanic vyskočily až k 47 korunám za litr nafty, začaly se v bazarech dít věci.
Podle Romana Švidrnocha z AAA Auto se chování zákazníků při vyhledávání automobilů na webu i při samotné koupi vozu změnilo takřka okamžitě. Hlavním poraženým březnových statistik je jednoznačně nafta.
Zájem o dieselová auta ve srovnání s únorem poměrně výrazně klesl, konkrétně o více než 7 %, a jejich současný podíl na celkových prodejích se nyní zastavil na hranici 39 %. Tento trend přitom není žádným náhlým výkyvem, diesely jsou na sestupné trajektorii už několik let.
Konec naftové éry?
Zatímco naftové motory ztrácejí dech, na opačném pólu zájmu klíčí tichá elektrická revoluce. Prodeje bateriových elektromobilů v Česku rostou nebývalým tempem. Meziměsíční nárůst prodejů o 43 % sice vypadá na papíře impozantně, je však nutné dodat, že tato čísla startují z velmi nízkého základu. Celkový podíl čistě elektrických aut na prodejích v "áčkách" tak aktuálně dosahuje 5 %. Přesto je zvýšený hlad po elektromobilech nepřehlédnutelný, což potvrzuje i online prostředí největšího českého autobazaru, kde vyhledávání elektroaut vzrostlo o 38 %.
Švidrnoch k tomuto trendu poznamenává: „Dá se očekávat, že nárůst zájmu o elektromobily bude pokračovat s prodlužujícím se konfliktem na Blízkém východě, nečekáme ale žádné dramatické nárůsty. Potřeby mnohých motoristů totiž bateriové vozy nejsou schopny plně uspokojit, a navíc jejich ceny jsou stále vyšší než u spalovacích vozů.“
Jistá střízlivost v očekávání je patrná i u hybridních modelů. Přestože by se v době drahého benzínu dalo čekat, že řidiči budou hromadně přecházet na tyto úsporné kombinované pohony, realita je jiná. Podíl hybridů na trhu českých ojetin stagnuje na zhruba 6,5 %. Jde o překvapivý úkaz, protože právě hybridy by měly být logickou volbou pro ty, kteří chtějí šetřit, ale nechtějí se vzdát komfortu spalovacího motoru.
LPG je nečekaný skokan
Nečekaným skokanem března se staly vozy na LPG, u nichž prodeje vyletěly o 50 %. Tento masivní zájem přichází paradoxně ve chvíli, kdy i plyn prochází cenovým šokem – cena LPG na stojanech zamířila k hranici 22 korun za litr.
Přestože se tak plyn prodává výrazně dráže než v loňském roce, v kontextu benzínu atakujícího padesátikorunovou hranici zůstává pro mnohé jedinou záchranou. I když celkový tržní podíl ojetin na plyn v AAA Auto zůstává na marginální úrovni 1,5 %, jde o jasný signál, že řidiči hledají cesty, jak udržet své náklady na palivo na uzdě.
Navzdory všem turbulencím a geopolitickým otřesům však jedna jistota zůstává neotřesena. Český trh stále stojí na pevných základech benzinových motorů. Ty nejenže neztrácejí, ale dokonce lehce posilují. S nárůstem o 2 % si drží dominantní 48% podíl a zůstávají hlavním tahounem českých bazarů.
Vše nasvědčuje tomu, že český trh právě prochází historickým bodem zlomu. Benzín zůstává tahounem, ale dny největší popularity nafty jsou sečteny. „Zájem o benzinové motory dlouhodobě setrvale roste, jejich role tahouna trhu bude dále posilovat,“ potvrzuje závěrečný komentář Švidrnocha.
Pokud bude konflikt v Íránu dál eskalovat a ceny paliv neustoupí, březnový 43% skok u elektromobilů nemusí být jen dočasným výkyvem, ale začátkem laviny, která může překreslit rozložení českého vozového parku.
Zdroje: AAA Auto, Reuters