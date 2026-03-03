Češi pořád jezdí ve starých vracích, starší má jen Řecko. Emise tomu odpovídají
Češi jsou národ řidičů. Na tisíc obyvatel připadá 687 vozidel, což je čtvrtý nejvyšší počet v celé Evropské unii. Jenže česká auta patří k nejstarším v Evropě a jejich obměna je pomalejší než v západních zemích.
Česká republika patří k zemím, kde je automobil pevnou součástí každodenního života i ekonomiky. Přesto se za vysokým počtem vozidel skrývá méně lichotivý obraz: pomalejší obměna vozového parku, vyšší stáří aut i opatrnější nástup elektromobility. Česko je plné výrazných kontrastů.
Vycházíme především z nejnovějšího vydání ACEA Pocket Guide 2025/2026, které shrnuje oficiální evropská data o výrobě, registracích, stáří vozového parku, emisích i zaměstnanosti.
Evropský průměr činí 646 vozidel na tisíc obyvatel. Česko je tedy výrazně nad ním. Na každou tisícovku lidí připadá 687 vozidel, což zemi řadí na čtvrté místo v celé Evropské unii. Více mají jen Kypr (818), Itálie (789) a Lucembursko (785). Francie je níž, Německo také. Česko se tak dlouhodobě drží v absolutní evropské špičce motorizace.
|Počet vozidel na 1000 Evropanů (kusů)
|1. Kypr (818)
|10. Španělsko (639)
|19. Chorvatsko (561)
|2. Itálie (789)
|11. Polsko (635)
|20. Dánsko (544)
|3. Lucembursko (785)
|12. Rakousko (635)
|21. Švédsko (541)
|4. Česko (687)
|13. Německo (634)
|22. Irsko (539)
|5. Francie (681)
|14. Nizozemsko (600)
|23. Litva (531)
|6. Portugalsko (674)
|15. Belgie (596)
|24. Maďarsko (500)
|7. Slovinsko (656)
|16. Slovensko (588)
|25. Rumunsko (496)
|8. Evropský průměr (646)
|17. Finsko (575)
|26. Lotyšsko (431)
|9. Řecko (645)
|18. Estonsko (569)
Jen 21 nových aut 1000 lidí
V přepočtu na nové registrace už Česko tak výjimečně nepůsobí. V roce 2024 připadlo na tisíc obyvatel 21 nových osobních aut, zatímco evropský průměr činí 24. Rozdíl není dramatický, ale při srovnání s nejdynamičtějšími trhy je propastný.
V Lucembursku se ročně prodá 69 nových aut na tisíc obyvatel. V Belgii 38, v Německu 34. Český trh je spíše stabilní než expanzivní.
|Počet nových vozidel na 1000 Evropanů (kusů)
|1. Lucembursko (69)
|10. Evropský průměr (24)
|19. Kypr (16)
|2. Belgie (38)
|11. Irsko (23)
|20. Malta (14)
|3. Německo (34)
|12. Nizozemsko (21)
|21. Finsko (13)
|4. Dánsko (29)
|13. Česko (21)
|22. Řecko (13)
|5. Rakousko (28)
|14. Španělsko (21)
|23. Maďarsko (13)
|6. Itálie (26)
|15. Portugalsko (20)
|24. Litva (10)
|7. Švédsko (26)
|16. Estonsko (18)
|25. Lotyšsko (9)
|8. Francie (25)
|17. Slovensko (17)
|26. Rumunsko (8)
|9. Slovinsko (25)
|18. Chorvatsko (17)
V absolutních číslech se loni v Česku registrovalo 232 tisíc nových osobních automobilů a dalších 32 tisíc užitkových vozidel a autobusů. Na jedenáctimilionovou zemi jde v rámci evropského kontextu o lehce podprůměrný výsledek.
Průměrné české auto je staré 16,2 roku
Skutečný problém se ukáže při pohledu na stáří vozového parku. Průměrné osobní auto v Česku má 16,2 roku. Starší auta mají jen v Řecku. Evropský průměr je 12,5 roku. Nejmladší vozový park má Lucembursko.
Nákladní vozidla jsou ještě starší – v průměru 18,4 roku. Dodávky mají 14,6 roku a autobusy 15 let. Český vozový park tak patří k nejstarším v celé Evropské unii. To má přímé dopady: vyšší emise, vyšší spotřebu paliva, nižší bezpečnostní standardy a pomalejší nástup moderních asistenčních systémů.
|Průměrné stáří osobních aut v EU (roky)
|1. Řecko (17,5)
|10. Španělsko (14,2)
|19. Nizozemsko (11,9)
|2. Česko (16,2)
|11. Lotyšsko (14,4)
|20. Francie (11,2)
|3. Rumunsko (15,4)
|12. Litva (14,7)
|21. Švédsko (11,0)
|4. Malta (~16,1)
|13. Portugalsko (13,6)
|22. Belgie (9,9)
|5. Polsko (15,1)
|14. Chorvatsko (13,4)
|23. Německo (10,3)
|6. Maďarsko (15,0)
|15. Finsko (13,2)
|24. Dánsko (9,6)
|7. Estonsko (13,0)
|16. Irsko (12,0)
|25. Rakousko (9,3)
|8. Slovensko (15,1)
|17. Itálie (12,8)
|26. Lucembursko (8,0)
|9. Slovinsko (11,5)
|18. Evropský průměr (12,5)
Průměrné nové auto prodané v Česku vypouští 132,7 gramů CO₂ na kilometr. Evropský průměr je 108 gramů. Český trh zůstává silně orientovaný na spalovací motory, zatímco podíl bateriových elektromobilů v EU v roce 2025 dosáhl téměř 17,4 %.
Výrobní velmoc ve starších autech
Zvláštní kontrast k poměrně tristnímu stáří českého vozového parku vytváří výroba, nové vozy totiž vyvážíme do celého světa. I když se světové i evropské trhy potýkají s nejistotami, český automobilový průmysl v roce 2025 opět potvrdil svou sílu.
České továrny vyrobily přibližně 1.445.776 osobních aut, což je druhý nejlepší výsledek v historii české produkce. Více osobních aut než Česko v roce 2025 vyrobilo v rámci EU už jen Německo a Španělsko.
Z celkového objemu tvořily elektrifikované vozy přibližně šestinu až pětinu produkce, přičemž výroba bateriových elektromobilů meziročně výrazně rostla. Na jednoho pracovníka připadá 8,1 vyrobeného vozidla ročně, což je výrazně nad unijním průměrem šesti vozů.
Elektromobilita nastupuje pomaleji
Česká veřejná dobíjecí síť v roce 2025 výrazně posílila. Na konci roku bylo v provozu 7574 veřejných dobíjecích bodů, což znamená meziroční růst o 19 procent. Přibylo více než 1200 nových bodů a téměř tisíc z nich už nabízí výkon 150 kW a více, tedy rychlé a ultrarychlé dobíjení. Tempo růstu odpovídá vývoji v celé EU, kde počet veřejných dobíjecích bodů vzrostl na více než 1,06 milionu.
V relativním srovnání však Česko zůstává pod průměrem. V přepočtu připadá zhruba 0,7 dobíjecího bodu na tisíc obyvatel, zatímco hustota infrastruktury v západní Evropě je výrazně vyšší. Polovina všech dobíječek v EU je však soustředěna jen ve třech zemích – Nizozemsku, Francii a Německu.
Česká situace je tak docela paradoxní. Máme čtvrtý nejvyšší počet aut na obyvatele v Evropské unii, ale kupujeme výrazně méně nových aut než západní Evropa. Patříme přitom mezi největší výrobce aut v EU.