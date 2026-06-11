Česká armáda zakázala vjezd čínským vozům. Není v tom zdaleka první
V návaznosti na varování přibývajících čínských vozů na českých cestách a riziko jejich zneužití čínskými orgány vydala česká armáda zákaz jejich vjezdu do vlastních areálů. S podobným zákazem už dříve přišly i armády jiných evropských zemí.
Česká armáda zakázala do svých areálů vjezd vozům čínského původu, s touto informací přišlo několik českých zpravodajských webů. Armáda tak učinila po varování kybernetických expertů státu a chce se tím bránit špionáži. Mnohé čínské vozy jsou totiž vybaveny kamerami a dalšími senzory a zároveň jsou neustále připojeny k internetu, potenciálně tedy mohou odesílat citlivá data přímo pod nos čínským úřadům. Tamní automobilky totiž mají zákonnou povinnost spolupracovat s tamními bezpečnostními složkami.
Zpráva přichází v době, kdy čínské značky silně útočí na český i evropský trh. Dvojznačka Omoda/Jaecoo z portfolia automobilky Chery je letos už na celkově 10. pozici v registracích, na stejné příčce je i vůz Jaecoo 7. Úspěšná je také značka MG, vlastněná koncernem SAIC, která je letos zatím na 7. místě ve statistikách SDA. Ty sledují registrace, ne prodeje, ale i tak ukazují, že čeští uživatelé začínají více slyšet na nabídku čínských vozů.
„V návaznosti na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a zkušenosti některých spojenců v NATO byl omezen vjezd vybraných vozidel do určených prostor resortu,“ potvrdila mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová pro web Seznam Zprávy. „Opatření reaguje na možné riziko sběru a přenosu dat prostřednictvím technologií ve vozidlech, má preventivní charakter a je průběžně vyhodnocováno s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci,“ doplnila mluvčí.
Zákaz se týká všech objektů armády a stojí za ním digitální zmocněnec ministerstva obrany generál Petr Šnajdárek. Zákaz však neplatí pro všechny čínské vozy univerzálně, omezení se budou vyhodnocovat podle konkrétního vozu a citlivosti areálu. Ne všechna čínská auta jsou totiž vybavena více kamerami a stálým připojením k internetu. Například levnější spalovací modely by tak mohly být bezpečné, naopak u dražších elektromobilů je riziko větší.
Nejde o první případ v Česku ani v Evropě. Už letos v zimě zakázala vjezd čínských vozů polská firma Orlen Unipetrol. Petrochemický gigant Orlen Unipetrol v Česku zavedl pro čínská auta plošný zákaz vjezdu a parkování. Opatření platí od 11. března 2026 a týká se čtyř strategických chemických a rafinérských závodů, které tvoří kritickou energetickou infrastrukturu státu.
Zákaz se vztahuje na průmyslové areály v Litvínově, Kralupech nad Vltavou, na Paramo Pardubice a Spolanu Neratovice. Zákaz je vázán na VIN čísla automobilů, a pokud začíná písmenem L (což značí Čínu), do areálů nesmí. Znamená to ale zákaz i pro většinu u nás prodaných modelů Tesla Model 3, ale také pro Dacii Spring, BMW iX3 první generace, Cupru Tavascan, Mazdu 6e nebo některé modely Hondy.
Generální štáb polských ozbrojených sil kompletně také zakázal vjezd všem vozidlům vyrobeným v Čínské lidové republice do chráněných vojenských objektů. Britské ministerstvo obrany zavedlo přísná omezení pro vjezd čínských elektromobilů a vozidel obsahujících kritické čínské komponenty do citlivých vojenských základen a strategických vládních areálů. V zemi je dnes přitom nejprodávanějším vozem právě čínské Jaecoo 7.
Zasáhl také Izrael, velení IDF a ministerstvo obrany vydaly striktní nařízení, kterým kompletně stáhly z oběhu zhruba 700 čínských automobilů, které dosud využívali armádní důstojníci. V Izraeli je tento problém obzvláště aktuální, protože letos už tam drží čínské značky přes 45 % trhu s novými automobily.
Stejná situace ale nastala i obráceně, a už před několika lety. Čínská armáda vydala interní nařízení, kterým kompletně zakázala vjezd vozům Tesla do všech vojenských areálů, vládních budov, a dokonce i do obytných komplexů, kde bydlely rodiny armádních zaměstnanců a lidí pracujících v citlivých státních odvětvích.
Všechny Tesly musely zůstat parkovat vně perimetru, a to i ty, které jsou vyrobeny v čínské továrně automobilky. Později se k zákazům přidala i některá civilní, ale strategická místa. Například na letišti Sanhe ve městě Jüe-jang visely na parkovištích oficiální cedule: „Uzavřená oblast s tajnými informacemi, vjezd vozům Tesla zakázán.“
Firma i Elon Musk na to reagovali rychle a Musk vystoupil na čínské státní konferenci, kde prohlásil, že „pokud by Tesla zneužívala svá auta ke špionáži v Číně nebo kdekoli jinde, okamžitě by nás zavřeli.“ Tesla poté ustoupila tlaku Pekingu a vybudovala v Číně dedikovaná datová centra.
Všechna data z čínských aut tak od té doby musí zůstat na čínském území a nesmí se posílat do USA. Automobilka navíc musela upravit systém tak, aby vládní úřady měly jistotu, že kamery v citlivých zónách opravdu nic nenahrávají. Teprve poté, co Tesla tato přísná pravidla splnila a lokalizovala data, začala Čína po několika letech restrikce postupně uvolňovat.
Čínské vozy dnes v Česku prodává i firma Agrotec spadající do holdingu Agrofert českého premiéra Andreje Babiše. Jde o vozy italské firmy DR Automobiles, která z Číny dováží CKD kity a montuje je v italské továrně (což ale tamní úřady rozporují) a prodává je v Evropě pod osmi značkami.
Čtyři z toho jsou přes Agrotec aktivní u nás a prodávají se takto vozy s původem u čínských automobilek Chery, Jetour, JAC, BAIC, Kaiyi a Changan. Ve většině případů jde ale o vozy, které ani nemají aktivní datové připojení k internetu. Modely Evo 5 importované Agrotecem využívají i městští policisté v Terezíně. Ve Znojmě má zase místní policie nově ve flotile vozy Chery Tiggo 7.
Čínský vůz se mimochodem objevil i v tendru na nákup nových terénních vozů pro českou armádu jako náhrada za zastaralé UAZY. Šlo o upravený BAIC BJ80, tedy tamní kopii Mercedesu třídy G, který pod svým logem do tendru přihlásila přeloučská firma SVOS. Záměrem firmy bylo dovážet z Číny auta ve formě kitů a v České republice je finálně kompletovat.
SVOS chtěl vozy upravit podle specifických požadavků české armády – tedy vybavit je vojenskou elektroinstalací, komunikačními systémy, držáky na zbraně a případně lehkým pancéřováním. Nabídka čínského auta pro českou armádu okamžitě vyvolala vlnu kritiky z řad bezpečnostních expertů i části politické scény. V kritizovaném tendru nakonec po změně podmínek vyhrála Toyota Hilux.
Zdroj: Seznam Zprávy, zdroj foto: Chery, zdroj videa: Auto.cz