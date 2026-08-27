Česká policie hojně využívá drony. Rychlost zatím neměří, ale pokuty padají
Česká policie i městští strážníci stále častěji sázejí na drony, které ze vzduchu vidí i to, co řidiči považují za bezpečně skryté. Rychlost se u nás z výšky zatím neměří, využití je ale i tak obrovské. A jinde v Evropě už drony létají zcela automaticky, bez lidského operátora.
Drony nefungují jako radary pro měření rychlosti. Na dálnicích a rizikových silnicích prvních tříd však fungují v rámci celkového dohledu nad bezpečností silničního provozu a slouží spíše jako záznamníky přestupků.
Operátor dronu těží z extrémního optického přiblížení – díky zhruba osmadvacetinásobnému zoomu dokáže za dobré viditelnosti sledovat dění na cestě až na vzdálenost sedmi kilometrů. Pod dohledem tak končí mobily v ruce, nebezpečné předjíždění kamionů v zakázaných úsecích, projíždění na červenou na dočasných semaforech, či ignorování přednosti v jízdě.
Drony se již staly nepostradatelnými při vyšetřování dopravních nehod. Z výšky dokážou následky střetu do detailu i v širším kontextu nafotit. Vzdušná fotodokumentace pak vyšetřovatelům zásadně usnadňuje celkové ohledání místa i následné zakreslení precizního situačního plánku havárie, což mimo jiné zkracuje dobu, po kterou musí být silnice zcela uzavřená.
Hlídka počká za rohem
Samotný operátor dronu nikoho nestaví – sedí stranou od hlavního tahu a soustředí se výhradně na monitor. Jakmile kamerou zachytí nebezpečné předjíždění, jízdu na červenou nebo telefon v ruce, předává detailní obraz i popis auta v reálném čase takzvané likvidační hlídce. Ta trpělivě čeká dále ve směru jízdy. Pro šoféry bývá následné zastavení obrovským překvapením a pod tíhou průkazného videozáznamu se většinou hned přiznají.
Technologie se posouvá mílovými kroky dál. Policie začíná využívat drony napájené kabelem, díky čemuž vydrží nad křižovatkou viset téměř neomezeně dlouho. Při vážných haváriích zase laserové skenery na dronech vytvoří během pár minut milimetrově přesný 3D model místa činu, což dramaticky zkracuje dobu uzavření dálnice. V noci se pak dohled přesouvá nad odpočívadla, kde termovize hlídá spící kamioňáky před zloději nafty a zloději.
Mimo dálnice slouží drony i městským strážníkům k ochraně veřejného pořádku. Vybavené termokamerami nahrazují chybějící pouliční kamery, odhalují černé skládky a zloděje v opuštěných areálech nebo pomáhají při nočním pátrání po pohřešovaných lidech i zvířatech. Jde o mimořádně efektivní investici, která mnohdy nahradí i drahý policejní vrtulník.
Vzhledem k varováním kybernetických úřadů před možným únikem dat z čínské techniky přitom města řeší komunikaci s drony lišácky – přes vlastní, plně uzavřené a bezpečné privátní 5G sítě.
Jediným nepřítelem této taktiky zůstává počasí – jakmile začne pršet, padne mlha nebo stoupne vlhkost, citlivá elektronika musí zůstat na zemi.
V Evropě jsme pozadu
Za hranicemi jdou dopravní složky výrazně dál. Absolutním průkopníkem v plné automatizaci je Španělsko. Tamní dopravní úřad dotáhl legislativu i techniku do stavu, kdy certifikovaný dron s funkcí sledování vozidel nahrává přestupky úplně samostatně. Záznam automaticky vyhodnotí registrační značku a pokuta za telefonování či jízdu bez pásů putuje hříšníkovi přímo do poštovní schránky. Bez toho, aby auto o pár kilometrů dál stavěla hlídka.
Sousední Polsko zase vsadilo na represi v městském provozu. Polská policie integrovala pokročilé drony do každodenní rutiny nejen na dálnicích, ale hlavně u přechodů pro chodce. V kombinaci s polským bodovým systémem tak jediný tichý přelet nad nepřehlednou křižovatkou může znamenat pro řidiče okamžité odebrání řidičského průkazu.
Technologické hranice posouvá také Francie, která schválila drony vybavené certifikovanými radary pro přímé měření rychlosti přímo z oblohy i kontrolu nedodržení bezpečné vzdálenosti. Ve Velké Británii se drony již propojují s umělou inteligencí, jež v reálném čase sama vyhodnocuje rizikové manévry. Dronařské týmy tam navíc slouží k pronásledování nebezpečných motorkářů v místech, kam auta nemohou.
Vizi blízké budoucnosti pak předvádějí Belgie a Lucembursko, kde u klíčových dálničních křižovatek budují autonomní stanice. Při nahlášení nehody vystartuje dron ze svého doku do 60 sekund zcela sám, bez přítomnosti lidského pilota na místě, a předává živý obraz na operační středisko ještě před příjezdem prvních majáků.
Zdroje: Auto Express, L'Argus, Automobilwoche, Quattroruote, CarNewsChina, Motor.es, Auto Bild, Auto Świat, Asia Financial, Motor.es