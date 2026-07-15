Českému trhu v první polovině roku dominovala Škoda Auto. Nejvíce rostou elektromobily
První polovina roku 2026 je za námi, a to znamená možnost podívat se na statistiky prodejů osobních automobilů na českém trhu. Komu se dařilo a komu naopak ne? A jak jsou na tom elektromobily?
Asi nikoho nepřekvapí, že největší podíl trhu připadl i tentokrát domácí automobilce Škoda. Počet celkově prodaných (nových) osobních vozidel vzrostl meziročně o 5,85 % na 129.810 kusů. V přepočtu více než každé třetí auto (36,84% tržní podíl) byla Škodovka.
Na prvním místě se o téměř 2000 kusů před populárním kodiaqem umístila stále oblíbená octavia, jejíž modernizovaná varianta již byla zachycena v maskované podobě při silničním testování. Kodiaq je na prvních pěti místech modelem s meziročně největším nárůstem podílu, zatímco ostatní modely spíše stagnují.
Škoda Auto už pracuje na nové generaci modelu Karoq, který by měl přijít do dvou let. „Bude to jeden z nejrychlejších vývojových projektů, jaké jsme kdy ve skupině Volkswagen a v rámci této značky realizovali. (...) Budeme postupovat čínskou rychlostí,“ řekl britskému magazínu AutoExpress vedoucí technického vývoje společnosti Škoda, Johannes Neft.
Stárnoucí karoq se sice stále prodává dobře, v nové generaci by ale pravděpodobně měl šanci kamiq i kodiaq znovu sesadit. Na pátém místě se jen těsně umístil model Scala před fabií (rozdíl šesti prodaných kusů) a dominanci tuzemské automobilky zakončil vrcholný superb.
Následují další auta české výroby – populární Hyundai Tucson a Hyundai i30 vyráběné v Nošovicích dosáhly na 2,2 a 2,07 % trhu s novými vozy. Do top desítky se tak dostal jediný model bez vazby na Českou republiku, kterým je japonská Toyota Corolla s výsledkem 2160 prodaných kusů (1,66% podíl).
Mezi značkami domácí Škodu následovaly mateřský Volkswagen, Hyundai a Toyota. Na pět procent s 5360 prodanými vozy nedosáhla Dacia, Kia ani Ford. V těsném závěsu za modrým oválem byl Mercedes-Benz, čímž se v prvním pololetí roku 2026 stal nejoblíbenější prémiovou značkou na českém trhu. BMW prodalo o čtvrtinu méně vozidel a nejlepší desítku zakončil Renault s podílem 2,3 %.
Hybridy na vzestupu
Z hlediska paliv mezi zákazníky stále vede benzín, který představuje 65,45 % trhu u nových vozidel a 49 % u ojetých. Právě u ojetin zaznamenal Svaz dovozců automobilů největší nárůst popularity čistě elektrických modelů, jejichž prodeje meziročně stouply o 76 %. Tržní podíl mezi ojetinami se blíží deseti procentům. U nových vozidel byl zaznamenán nárůst o čtvrtinu.
Čistě elektrická nová auta tak tvoří 6,65 % českého trhu s novými vozy a překonávají tak plug-in hybridní vozy kombinující zážehový agregát s elektromotorem, které skončily těsně pod pětiprocentní hranicí. Meziročně však jejich obliba vzrostla o 31,18 %. Méně tradiční plug-in hybridy se vznětovým motorem zvolilo pouze 177 zákazníků, pro kombinaci benzín+LPG se jich rozhodlo 2730.
Pokud budeme ještě specifičtější, čistě spalovací vozy se zážehovým pohonem představovaly v první polovině roku 44,6 % prodejů, se vznětovým motorem 18,35 %. Všechny hybridní vozy se podílejí 28,95 % (nárůst o téměř 20 %). Z toho 5 % připadá plug-in hybridům, jejichž obliba meziročně vzrostla o více než 30 %. V předchozím odstavci vycházíme z rozdělení SDA, který hybridy bez možnosti externího dobíjení neřadí do kategorie benzín+elektro.
Do Česka se v první polovině roku dovezlo o 10,4 % více ojetin. Jejich průměrné stáří přesahuje 10 let u necelé poloviny, podíl dovezených ojetin starších 15 let je 23,27 %. Ve druhém čtvrtletí rostly registrace i ve všech ostatních kategoriích vozidel. Vysokých čísel dosáhly opět motocykly, které zaznamenaly meziroční nárůst o 26,6 % (v červnu o 38,9 %).
Zdroj: SDA