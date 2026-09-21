Česko povolilo autopilota od Tesly, na videu projíždí Prahou. Dříve, než se čekalo
Česká republika, teprve jako sedmá země Evropské unie, oficiálně posvětila provoz pokročilého asistenčního systému Tesla FSD. Ten si dokáže poradit se záludnostmi rušných křižovatek, úzkých uliček i tramvajemi. Evropská legislativa na plošném schválení teprve pracuje, ale Česko se rozhodlo nečekat.
O tom, že pokročilé autonomní systémy od Tesly zvládají i specifika evropského provozu, se už můžeme oficiálně přesvědčit v Česku. Evropské zastoupení automobilky zveřejnilo video, na kterém nová verze asistenčního systému (FSD 14.2) sama proplouvá přímo samotným centrem Prahy.
Elektromobil na záznamu plynule a bez zaváhání projíždí kolem historické Prašné brány, elegantně míjí Hotel Downtown v Žitné ulici a zastavuje, aby dal přednost červenobílé tramvaji pražské integrované dopravy na lince číslo deset.
Systém navíc ukazuje předvídavost, když se vůz dostane do svízelných situací v úzkých obousměrných uličkách, které jsou po obou stranách lemovány zaparkovanými auty. Umělá inteligence zde sama sníží rychlost na bezpečných deset až dvacet kilometrů v hodině, pečlivě si hlídá chodce na přechodech i projíždějící cyklisty.
Řidič má po celou dobu ruce připravené v pohotovostní poloze blízko volantu, ovšem do řízení ani jednou nezasáhne. Vše sleduje jen prostřednictvím 3D vizualizace okolního provozu, která se v reálném čase vykresluje na centrálním displeji. Velmi působivé, nicméně nutno podotknout, že případná zaváhání by sám výrobce v oficiálním videu pravděpodobně stejně nepublikoval.
Autonomie s přísným dohledem
Ačkoliv název Full Self-Driving (FSD) svádí k představě zcela autonomního vozu, ve kterém si cestou do práce v klidu přečtete noviny, legislativně i fakticky se stále jedná o systém druhé úrovně podle standardu SAE. To znamená provoz pod neustálým lidským dohledem.
Auto sice zvládne samo odbočovat, hladce proplouvat kruhovými objezdy, reagovat na semafory či dopravní značení, měnit jízdní pruhy a odnavigovat vás od startu až do cílové destinace, ale plná odpovědnost leží neustále na řidiči. Kamery v interiéru tak bedlivě sledují, zda věnujete pozornost provozu a máte ruce připravené k převzetí kontroly.
Zavedení této technologie do Evropy přitom představuje docela napínavý byrokratický souboj. Evropská unie je tradičně v přijímání autonomních systémů mnohem přísnější a konzervativnější než Spojené státy. Zásadní průlom nastal až v dubnu tohoto roku, kdy nizozemský dopravní úřad RDW po více než osmnácti měsících přísného testování v reálném i zkušebním provozu udělil systému první typové schválení.
Nizozemci k tomu využili specifickou výjimku v evropském nařízení 2018/858, jež umožnila certifikovat systém podle předpisu UN R-171 o asistenčních systémech. Ačkoli automobilka pochopitelně cílí na plošné celoevropské schválení v rámci Technického výboru pro motorová vozidla v Bruselu, ke kterému je potřeba souhlas států zastupujících minimálně pětašedesát procent populace unie, proces se poněkud táhne. Velcí hráči jako Německo, Francie nebo Švédsko si vyžádali více času na hlubší bezpečnostní analýzy.
Jak se to Česku povedlo?
Právě zde ovšem nastupuje flexibilita unijního práva, které umožňuje jednotlivým členským státům převzít dočasnou nizozemskou homologaci takzvanou zrychlenou cestou pouze pro své vlastní území. České ministerstvo dopravy zpočátku postupovalo opatrně a plánovalo vyčkat na koordinované unijní stanovisko, nakonec ale domácí úřady po důkladné revizi podkladů změnily názor.
Schválením systému FSD Supervised od Tesly se Česká republika v září 2026 připojila k Nizozemsku, Litvě, Estonsku, Dánsku, Belgii a Slovinsku.
Tato služba se otevírá prostřednictvím bezdrátové aktualizace primárně pro majitele vozů Tesla s nejnovějším palubním počítačem (Hardware 4), kteří si ji mohou předplatit za asi 2400 Kč měsíčně (99 eur). Pokud si v minulosti již zakoupili balíček rozšířeného autopilota, vyjde je měsíční poplatek na polovic. Pro majitele starších modelů s počítačem třetí generace je pak v přípravě mírně upravená verze V14-Lite.
Zdroje: Ministerstvo dopravy ČR, RDW (Nizozemský dopravní úřad), Tesla Europe, UNECE (Předpis UN R-171)