Česko vs. Slovensko: Jaká auta letos frčí u nás a u sousedů?
České prodeje díky silné domácí poptávce a rostoucím reálným mzdám chytají druhý dech a mírně rostou, slovenský trh se potýká s ekonomickým útlumem a celkovým poklesem zájmu o nové vozy. Jaké modely jsou letos nejprodávanější? A jak si vedeme historicky?
Automobilové trhy v Česku a na Slovensku prožily začátek letošního roku odlišně. Tradiční lídry sice nikdo z trůnu nesesadil, ale na Slovensku jim na záda dýchá dravá japonská konkurence.
Českému automobilovému trhu se v první třetině roku 2026 dýchá poměrně lehce. Domácí ekonomika sice vykazuje mírné zpomalení růstu reálného HDP na 2,4 %, ale klesající inflace kolem 2,1 % a stabilně nízká nezaměstnanost na úrovni 2,8 % dodávají českým firmám i domácnostem odvahu utrácet. To se přímo odráží na registracích nových vozů v Česku, které za první čtvrtletí dosáhly 60.552 kusů. I když tuzemský trh aktuálně mírně zaostává za celoevropským růstem o 3,8 %, prodejci si stěžovat nemohou.
Za řekou Moravou panuje o poznání opatrnější nálada. Slovenská ekonomika letos podle prognóz poroste jen symbolicky o 0,5 %, inflace se kvůli vyšším podnikovým nákladům a konsolidačním opatřením drží kolem 4 % a nezaměstnanost atakuje hranici 6 %. Omezený růst reálných mezd se okamžitě podepsal na nákupním apetitu a slovenský automobilový trh za první tři měsíce roku poklesl o 4,1 %.
Celkově se v prvním kvartálu na Slovensku zaregistrovalo 20.042 nových automobilů (podle některých statistik čistých prodejů 19.534 kusů), což je v porovnání s loňským rokem pokles o 335 aut. Jistou naději na obrat však vykázal březen, kdy prodeje po úvodním útlumu vyskočily o více než sedm set kusů na konečných 8300 vozů.
Škodovka jede, dacia jen v Česku
Česko: Pohled na české žebříčky značek tradičně ukazuje naprostou dominanci domácí Škody Auto. Ta si drží neochvějnou první příčku s masivním tržním podílem 38,6 % a meziročním růstem o 11,1 %. Její náskok před druhým Volkswagenem, který si polepšil o jednu pozici a vyrostl o 8,3 %, je propastný.
Naopak vrásky na čele mají u značek Hyundai a Kia, které zaznamenaly ztráty přesahující 31 %. To uvolnilo prostor pro jiné dravce. Skutečnou senzací je španělská Cupra, která vystřelila o šest příček nahoru a usadila se na devátém místě s neuvěřitelným nárůstem o 71,1 %. Mezi desítku se dále probojovala čtvrtá Toyota, pátá Dacia, sedmý Ford, osmý Mercedes-Benz a desítku uzavírá BMW.
Slovensko: I přes lehký meziroční pokles si prvenství s přehledem drží Škoda s podílem 20,7 %. Na druhé místo se probojoval Volkswagen s podílem 9,5 %, který tak odsunul na třetí pozici Kiu, ta ztratila výrazných 11,7 %. Čtvrtá Toyota a páté Hyundai rovněž počítají ztráty. Největší šok však slovenskému trhu uštěpilo japonské Suzuki. To v celkovém pořadí značek vyskočilo o osm pozic na skvělé osmé místo díky impozantnímu meziročnímu růstu o 54,2 %.
|Nejprodávanější značky automobilů v Česku a Slovensku (Q1 2026)
|Pořadí
|Česko (podíl)
|Slovensko (podíl)
|1.
Škoda (38,2 %)
Škoda (20,9 %)
|2.
Volkswagen (7,5 %)
Volkswagen (10 %)
|3.
Hyundai (5,80 %)
Toyota (8,90 %)
|4.
Toyota (5,40 %)
Kia (8,2 %)
|5.
Dacia (3,8 %)
Hyundai (7,4 %)
|6.
Kia (3,3 %)
Suzuki (3,6 %)
|7.
Ford (3,2 %)
Peugeot (3,4 %)
|8.
Mercedes-Benz (3 %)
Citroën (3 %)
|9.
Cupra (2,3 %)
Ford (2,9 %)
|10.
BMW (2,3 %)
Mercedes-Benz (2,8 %)
Superb na špici jen v Česku
Česko: Pokud se podíváme na konkrétní modely za první kvartál roku 2026, mladoboleslavská automobilka si pro sebe sobecky uzmula prvních sedm míst. První pozici suverénně obhájila Škoda Octavia se 4894 dodanými kusy, i přes drobný meziroční pokles o 2,7 %. Na paty jí šlape skvěle jedoucí kodiaq s 3773 kusy a trojici nejlepších uzavírá scala s rovnými 3000 registracemi. Hned za nimi se seřadily modely Kamiq, který zaznamenal impozantní skok o 40,7 %, dále modely Karoq, Fabia a nová generace superbu. Teprve od osmé pozice pouští domácí hegemon ke slovu konkurenci – konkrétně Toyotu Corolla, následovanou modely Hyundai Tucson a i30. Patnáctku nejúspěšnějších pak doplňují Dacia Duster, nový model Bigster, Volkswagen Tiguan, elektrický enyaq a sportovně střižená Cupra Ateca.
Slovensko: V žebříčku konkrétních modelů u našich sousedů za první kvartál roku 2026 sice stále vede Škoda Octavia s 883 prodanými kusy, ale čelí meziročnímu poklesu o 14,2 % (úbytek 146 aut). Na paty jí totiž začíná velmi dýchat Toyota Corolla. Ta zaznamenala meziroční nárůst o 76 % a se 683 vozy (přírůstek 295 aut) se usadila na druhé příčce. Třetí místo si drží Škoda Fabia se 656 kusy, následovaná karoqem s 615 kusy. Pátou pozici zaujala Kia Ceed s 536 vozy, což je však drtivý pád o 41,1 %. O šesté místo se dělí Škoda Kamiq a překvapivý skokan Hyundai i20, oba s 512 prodanými kusy, přičemž korejský hatchback meziročně vyrostl o úctyhodných 62,5 % (o 197 aut více). Desítku nejprodávanějších na Slovensku uzavírají Škoda Kodiaq, Kia Sportage a Škoda Scala. Poměrně zajímavé je, že Dacia, která je v Česku na pátem místé, je na Slovensku až na místě jedenáctém.
Zatímco tak v českém top 10 žebříčku modelů najdeme Škodu Superb, Hyundai Tucson a Hyundai i30, na Slovensku pozice obsadily vozy Kia Ceed, Hyundai i20 a Kia Sportage.
|Nejprodávanější modely automobilů v Česku a Slovensku (Q1 2026)
|Pořadí
|Česko (počet kusů)
|Slovensko (počet kusů)
|1.
|Škoda Octavia (4 894)
|Škoda Octavia (883)
|2.
|Škoda Kodiaq (3 773)
|Toyota Corolla (683)
|3.
|Škoda Scala (3 000)
|Škoda Fabia (656)
|4.
|Škoda Kamiq (2 916)
|Škoda Karoq (615)
|5.
|Škoda Karoq (2 844)
|Škoda Kamiq (512)
|6.
|Škoda Fabia (2 749)
|Kia Ceed (536)
|7.
|Škoda Superb (1 587)
|Hyundai i20 (512)
|8.
|Toyota Corolla (1 281)
|Škoda Kodiaq (472)
|9.
|Hyundai Tucson (1 186)
|Kia Sportage (468)
|10.
|Hyundai i30 (934)
|Škoda Scala (444)
Elektrický dravec není čínský
Zajímavý příběh píší také elektromobily. Český EV sektor jde proti unijnímu proudu a dokázal za první čtyři měsíce roku vyrůst o 30,1 %. Pomáhá tomu i postupné zahušťování veřejné dobíjecí sítě.
Elektrickému segmentu vládne opět Škoda s téměř čtyřicetiprocentním podílem a růstem o 20,3 %, na druhé příčce se drží Tesla a bronzový stupínek vybojoval Opel, který v žebříčku poskočil o 16 míst na šestiprocentní podíl.
Skutečnou revoluci na poli elektromobility dokázalo Suzuki. Slovenský trh s elektrickými vozy sice tvoří stále skromný 6,9% podíl na celkových prodejích, ale v prvním kvartálu meziročně vystřelil o 53,5 %. A právě Suzuki se stalo novým neohroženým králem slovenských elektromobilů. Díky představení nových modelů a vládním pobídkám pro elektromobilitu vyrostlo o 67,2 %, urvalo pro sebe 23 % celého EV trhu a sesadilo z trůnu druhou Škodu. Suzuki letos na Slovensku trefilo nastupující vlnu cenově dostupné elektromobility. Třetí příčku, podobně jako v Česku, obsadil dravý Opel, který si polepšil o patnáct pozic.
|Tržní podíl automobilů dle pohonu v Česku a Slovensku (Q1 2026)
|Typ paliva
|Slovensko
|Česko
|Benzín
|41,01 %
45,30 %
|Hybrid (vč. PHEV/plug-in)
|40,65 %
28,45 %
|Nafta
|11,43 %
18,72 %
|Elektro (BEV)
|5,59 %
6,18 %
|LPG
|1,32 %
1,34 %
|Jiný/Ostatní
|0,00 %
0,01 %
Horská dráha se stabilizuje
Když se podíváme na obě země v širším kontextu posledního desetiletí, je jasné, že automobilový průmysl obou zemí má tuhý kořínek. Český trh zažil svůj zlatý věk v roce 2017 s rekordem 270.842 prodaných vozů, po němž následoval propad umocněný pandemií v roce 2020 o téměř 19 %. Následné oživení sice v roce 2022 přerušila krize polovodičů, ale roky 2023 a 2024 přinesly silný návrat s růstem o 4,6 % na více než 230 tisíc vozů a následný posun až na 246.318 vozů. Ruku v ruce s tím roste zájem o elektrické pohony, které po úvodním skoku v roce 2020 zaznamenaly silný dvouciferný růst – v roce 2024 o 81,2 % a následně o 33,9 % na 12.427 jednotek v roce 2025.
Slovensko prožilo svůj historický vrchol v roce 2019 se 109.978 prodanými vozy, ze kterého spadlo kvůli pandemii o více než čtvrtinu na 82.014 kusů. Postupný návrat přes hranici 88 tisíc v roce 2023 a více než 93 tisíc v roce 2024 se sice v loňském roce s počtem 93.089 prodaných vozů (včetně 5244 elektromobilů) mírně stabilizoval. Cesta zpět na historická maxima však bude kvůli slabší vnější poptávce ještě trnitá. Rychlejší ekonomický restart a výraznější růst HDP se u našich sousedů očekává až v roce 2027.
Rozdílný nákupní apetit se podepisuje také na stárnutí vozového parku, který v obou zemích výrazně překračuje unijní průměr (cca 12,5 roku). Podle dat pro rok 2025 dosáhl průměrný věk osobních automobilů v České republice rekordních 16,68 roku, což zemi řadí na přední příčky s nejstaršími vozy v EU.
Slovenský vozový park je na tom s průměrným věkem 15,1 roku o něco lépe, avšak i zde se projevuje rostoucí trend způsobený odkládáním obnovy aut a dovozem starších ojetin ze zahraničí.
Zdroje: Focus 2 Move, MF ČR, MF SR, Svaz dovozců automobilů (SDA), Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP)