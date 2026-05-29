Český BYD láká nové zájemce. Nabídne zdarma servis na 10 let a akci jako kdysi Škodovka
V dřevních dobách elektromobility u nás se dost lidí chytlo na nabíjení zdarma. Tyto časy jsou dávno pryč a zaplatit musíte i před Lidlem nebo Kauflandem. Vzpomínku na staré časy nabízí některé automobilky, nově také BYD s novou promo akcí.
Je to už přes rok, co čínská značka BYD vstoupila na náš trh. Prodeje zatím nijak úchvatné nemá, za loňský rok se dle statistik SDA u nás registrovalo 282 aut a letos za první čtyři měsíce 278 aut. Nejúspěšnější je mimochodem nejdražší z modelů, elektrický Sealion 7, kterého se letos registrovalo už 92 kusů.
Aby prodeje trochu podpořil, přichází český importér BYD s marketingovou akcí nazvanou „10+1“. Ke každému novému elektromobilu BYD zákazníci získají 10 let pravidelného servisu zdarma. V rámci akce BYD hradí pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem po dobu až 10 let.
Součástí nabídky je až pět servisních prohlídek během 120 měsíců nebo do nájezdu 150.000 kilometrů podle toho, co nastane dříve. Nevztahuje se na výměnu opotřebitelných dílů, provozní náplně, diagnostiku ani jakékoli opravy či úkony nad rámec předepsané údržby.
„Chceme, aby zákazník prostě jen jezdil a užíval si svůj elektromobil BYD bez přemýšlení nad tím, kolik bude stát servis nebo nabíjení. Přijedete na pravidelnou prohlídku, předáte klíčky a o zbytek se postaráme my. Stejně tak jsme se rozhodli pokrýt i první rok běžného nabíjení,“ říká Jan Hauptvogel, marketingový manažer BYD Czech & Slovakia.
Součástí akce je totiž také přednabitá nabíjecí karta BYD Charge s kreditem 25.000 Kč (1000 eur na Slovensku) na veřejné nabíjení. S tou je možné dobíjet na stanicích většiny předních poskytovatelů u nás. Částka 25.000 Kč podle Hauptvogela odpovídá útratám za roční provoz elektromobilu s nabíjením na veřejných stanicích v Česku.
Akce 10+1 platí pro všechny plně elektrické modely BYD zakoupené v době trvání nabídky, s výjimkou nejlevnějšího elektromobilu v nabídce, Dolphinu Surf. Nabídka je časově omezená a dostupná u autorizovaných partnerů značky BYD v České republice.
Nabíjení zdarma patřilo k marketingovým tahákům zejména u Tesly, která jej do roku 2016 dávala ke každému vozu. Tehdy ale šlo o doživotní nabíjení zdarma, které navíc firma stále dodržuje. Nic podobného si už žádná další automobilka nikdy nedovolila nabídnout.
Když Škoda v roce 2019 uváděla na trh svůj první čistokrevný elektromobil Citigoe iV, nabídla prvním 500 zákazníkům v ČR „Rok zdarma s ČEZ“. Mercedes-Benz v Česku nabízí v rámci akce Electric Prémie kredit na nabíjení také ve výši 25.000 Kč. Také Kia v Česku nabízela bonus ve výši 5000 Kč na nabíjení.
Zdroj: BYD, zdroj foto: auto.cz, zdroj videa: BYD