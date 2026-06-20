Cestování autem v Chorvatsku: Perly Istrie
Největší, nejnavštěvovanější a nejživější oblast na Jadranu i v celém Chorvatsku, to je Istrie. Jezdit po ní můžete po dálnicích – takzvaným Ypsilonem. Vůbec se to ale nevyplatí.
Istrie má pro Čechy mnoho výhod. Z našich hranic je to sem nejblíž. A když na to přijde, nemusíte vůbec platit chorvatské mýto. Ze Slovinska totiž přejedete na tento 3700 m2 rozlehlý poloostrov, ležící mezi Terstským a Kvarnerským zálivem, běžnou silnicí. A po nezpoplatněných komunikacích můžete cestovat po Istrii celou dovolenou. Znamená to krásné výhledy na pobřežních silnicích, kratší vzdálenost a často i časovou úsporu.
Ypsilon se říká dálniční síti kvůli tvaru: severovýchodní A8 spojuje Rijeku s Pazinem a A9 vede západní Istrií od slovinských hranic až do Puly. Obě dálnice se protínají u obce Kanfanar, tvoří tak na pohled právě písmeno Y. My na A8 nakoukli až na úplný závěr cestou domů, kdy jsme využili kousek na severu – stálo nás to necelých pět eur, tedy něco málo přes stokorunu. Jinak jsme s radostí brázdili hory i pobřeží. Také na něm jsou silnice krásné, dá se po nich jezdit svižně a přitom mnohem více zažijete. S jednou výjimkou: Pula coby největší město Istrie je letos rozkopaná až hrůza, lepší je zaparkovat zdarma dál od centra a do něj dojít kolem Jadranu pěšky.
Motovun & Hum
Vnitrozemí Istrie skrývá tyhle dva skvosty, k nimž nevede snadná cesta, ale výsledek stojí za to. Motovun nad řekou Mirnou s hradbami, kamennými domy, a hlavně konobami prý nabízí nejvyšší gastro známku poloostrova, snad díky všudypřítomným lanýžům. Nedaleký Hum je pak zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejmenší město na světě. Téměř tisíc let vypadá skoro stejně: sto metrů dlouhé hradby, uvnitř pouhé tři řady domků. Hum nikdy nevyrostl, přesto psal důležité dějiny. Na dávné centrum písemnictví odkazuje sedm kilometrů dlouhá alej Hlaholitů z obce Roče do Humu s jedenácti kamennými obelisky, na nichž jsou vyvedeny nápisy ve staré hlaholici.
Vodnjan
Podle legendy vznikl Vicus Attinianum, pozdější Dignano a dnešní Vodnjan, spojením sedmi římských vil. Dnešní realitou je spíš odlesk renesance a benátské gotiky. Historickou atmosféru nám dokázaly staré Chorvatky a Italky v černém šatu a také kočka chystající útok na psa, tedy ne toho našeho. Památky přežily ve skvělém stavu nadvládu Benátčanů, vpád Napoleona i světové války. My autem zajeli až před kostel sv. Blažeje s nejvyšší zvonicí na celé Istrii a také s pozoruhodnou sbírkou mumií svatých a muzeem sakrálního umění. Kdo nemusí kostely, kterých je ve městě fakt hodně, může vyrazit za Vodnjan mezi kažuni – chýše stavěné technikou suché kamenné zdi.
Vrsar
Za Svět motorů stříbrná placka! Vrsar leží deset kilometrů jižně od většího a turisticky vytíženějšího Poreče. Ten sice díky Eufraziově bazilice figuruje na seznamu UNESCO, ale Vrsar za nás nabízí víc. Kouzlo starého rybářského města tkví v kopci, na němž stojí celé staré město s výhledy na moře a desítky ostrůvků. Toulat se Vrsarem znamená hodně zeleně a hodně romantiky.
Fažana & Brijuni
Příjemné překvapení! Malý přístav v jihozápadní části Istrie v průlivu nabízí krásné koupání, mnoho parků a krásné centrum. Fažanu chrání před Jadranem ostrovy Brijuni, kam jezdí z městečka mnoho lodí. Konkrétně na Veliki Brijun, největší ostrov národního parku. Dodnes na něm najdeme pozůstatky římských vil i safari, které vzniklo díky zvířecím darům od státníků celého světa, když sem jezdili za prezidentem Titem. Ten využíval Brijuni coby uzavřenou letní rezidenci. Dnes sem může každý.
Rovinj
Nejkrásnější město na Istrii, za nás zlatá medaile! Právě tohle město jsme si proto zvolili jako základnu všech cest. A když se večer vraceli, kromě klidu u moře si užívali chvíle s výhledy na moře a západy slunce. Historické centrum se vine kolem kostela svaté Eufemie, k němuž vede síť kamenných uliček plných barů, kaváren, restaurací, galerií a obchůdků. Chorvatské Benátky je přesná přezdívka – je to tu víc italské než chorvatské.
Novigrad
Za nás bronzový stupínek. Novigrad je menší a klidnější než další přímořská města. Severně od historického centra doporučujeme pláž Karpinjan – je rozsáhlá, mačkat se nebudete, voda doslova čaruje a borový háj nabízí tolik potřebný stín.
Kamenjak
Absolutní ráj na samém jihu Istrie s členitým skalnatým pobřežím, skrytými zákoutími, plážemi s magicky zbarveným mořem. Můžete se potápět, skákat ze skal. Pro pěší a cyklisty je tento přírodní park zdarma, auta teď v létě platí dvacet eur za den, s on-line rezervací o deset procent méně.
Pula
Největší město Istrie s takzvanou Arénou coby hlavním tahákem. Patří totiž k největším římským amfiteátrům na světě. Cesta k němu autem je peklo – na samotné přecpané příjezdové silnici i hledáním parkoviště. Ušetřili jsme si nervy, zaparkovali jsme zdarma necelé dva kilometry od centra a pěšky byli u amfiteátru dříve než řidiči hledající volné placené místo.
Baredine
Jedna z nejznámějších krasových jeskyní na Istrii leží jen deset kilometrů od Novigradu. Po nenápadném vstupu do podzemí vás čeká necelá hodinka v pěti podzemních síních a také jezírko s výjimečnými živočichy: slepými mloky. Vstup činí 14 eur, nejmenší děti ho mají zdarma, větší a studenti 10 a 11 eur, skupinové vstupné začíná na sedmi. Otevírá se v deset ráno, zavírá v šest večer.
Grožnjan
Další skvost vnitrozemí. Přezdívka „město umělců“ mluví za vše. Nejlepší je toulat se úzkými kamennými uličkami, nahlížet do ateliérů nebo si dát jako my kávu pod staletými stromy na malém náměstí. A ty výhledy na okolní vinice!
Ceny v Chorvatsku
V restauracích i obchodech zaplatíte víc než loni a víc než v Česku. Nejlacinější bývá pizza (8 €), ale třeba za obří porci dvou kotlet s přílohou jsme dali 12 €. Čepované pivo začíná na stovce (4 €), v obchodech vyjde plechovkové na dvacet až padesát korun (1 – 2 €), podobně jako šunka, klobásy, čokoláda. Paliva jsou na tom v Chorvatsku dobře, benzin nás vyšel na 1,60 € za litr, nafta stála kupodivu úplně stejně, tedy pod čtyřicet korun. Za parkování jsme neplatili nikde, ale cedule ve městech hlásaly, že v létě vyjde hodina zhruba na třicet korun.
Zdroj: Svět motorů