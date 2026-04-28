Chcete hot-rod na každý den? FullGood vám jej prodá v Evropě s moderním pohonem
Mezi generickými vozy desítek značek v Pekingu vyčnívala zejména jedna lokální automobilka. Její vozy sice mají moderní pohony, vzhledem ale jako by vypadly z jiného století.
Letošní pekingský autosalon dokázal, že po krátkém odvážném období se čínské automobilky dostaly do nudného období. V podstatě se představila jen tři nová auta, jen s logy desítek různých značek. Výjimek se najde jen málo a vedle terénní značky 212 vyčnívá zejména bizarní automobilka FullGood Motor.
Ta není na čínských autosalonech žádným nováčkem a psal jsem o ní už loni, kdy jsem na její stánek narazil v Šanghaji. Od té doby však prošla změnou jména, a tak v loňském článku jsem o ní ještě psal jako o Songsan Motors. Už v té době se ale na stánku dalo narazit také na nová loga s anglickým názvem.
Ten k modelům automobilky jistě sedí lépe, všechny jsou totiž inspirovány slavnými historickými vozy ze Západu. Většina zůstala stejná jako minule, objevil se však i jeden zcela nový. FullGood Motor se opět inspiroval v Americe a postavil moderní hot-rod.
Moderní alespoň pohonem, protože na první pohled auto opravdu vypadá jako tradiční americký hot-rod, postavený na základě něčeho předválečného. Fullgood zjevně karoserii postavilo od základu, protože není založená na žádném existujícím čínském voze.
Zároveň je ale také jasné, že nejde o nic z minulého století, třeba už kvůli sklonu předního okna, které je na poměry hot-rodů značně šikmé. Jinak ale nechybí pořádné výfuky na bocích, nášlapy pod dveřmi, chromovaná zrcátka nebo soška na vrchu chladiče.
Úplně blízko k autu se dostat nedalo, i z dálky je ale zjevný zcela moderní interiér s běžnými sedačkami a velikým displejem multimédií uprostřed. Na rozdíl od běžného hot-rodu by tak ten čínský mohl být docela použitelným autem s komfortní kabinou. Ta má navíc podle obrázků ze stánku odnímatelnou střechu, takže z vozu lze udělat kabriolet. Kolem auta rozložené cedule v čínštině ale nic moc dalšího o voze neřekly.
Proto jsem byl rád, když se u mě náhle objevila paní Erelly, tvrdící, že je spoluzakladatelkou a viceprezidentkou FullGood Motor, což stojí i na její vizitce. Chováním se sice k bizarním modelům hodila, znalostmi už ale nepřesvědčila. Na moje dotazy, co je základem hot-rodu, nebo co přesně jej pohání, totiž ani ona neznala odpověď. Vím tak jen to, co už se dá vyčíst z cedulí. Hot-rod je plug-in hybrid a na čínském trhu stojí v přepočtu 1.573.000 Kč, s výrobou se počítá od příštího roku.
V současné době má FullGood jediný produkční model, nazvaný Summer. Původně šlo o věrnou kopii Volkswagenu Type 2, produkční vůz má přeci jen trochu originálnější design, stále ale na německou klasiku silně odkazující. Pohon je také plug-in hybridní a pochází od BYD.
Znamená to přeplňovanou benzínovou patnáctistovku o výkonu 115 kW, elektromotor se 160 kW umístěný v převodovce e-CVT a kombinovaný výkon 242 kW. Skoro 5,3 metru dlouhá dodávka má baterii o kapacitě 15 kWh, na kterou údajně ujede až 60 km jen na elektřinu, kombinovaný dojezd je 700 km. V Číně stojí FullGood Summer v přepočtu rovný milion korun.
Stejně jako loni byl na stánku i 5,8 metru dlouhý sedan Rocket, který se zjevně inspiroval v amerických autech 60. let, nejvíce asi u Cadillacu DeVille. I ten sice působí bizarně, ale také překvapivě pohledně. Opět je zjevné, že karoserie nemá základ v ničem existujícím, takže auto působí dobře i proporčně.
Hezký je také interiér, dobře kombinující 60. léta s modernou. Pohon je plug-in hybridní, ale více nevěděla jak Erelly, tak čínská média. Rocket každopádně v Číně vyjde v přepočtu na 2.010.000 Kč, pokud se příští rok opravdu začne vyrábět.
Na to nemá FullGood vlastní továrnu, vozy pro něj vyrábí automobilka BYD. Není to jen kvůli usnadnění práce, ale také z nutnosti. Každá čínská automobilka totiž k výrobě potřebuje licenci, kterou není snadné získat ani s neomezeným rozpočtem. Nové startupy si tak nechávají auta vyrábět u zavedených automobilek s volnou kapacitou. Potkalo to i ty nejznámější, včetně Nio nebo Xpeng.
FullGood takto ještě pod původním jménem Songsan začal u BYD s vlastní verzí původní Corvetty. SS Dolphin byl postaven na podvozku plug-in hybridního BYD a kromě proporčně nevyvážené dvoudveřové verze se objevilo i čtyřdvířko. Dvoudveřová verze se doopravdy začala vyrábět a vzhledem k požadavkům čínské vlády nesla loga výrobce, tedy BYD. Čtyřdveřovou slibuje FullGood na příští rok, s cenou stanovenou v přepočtu na 1.156.000 Kč.
Na stánku se opět objevila i stylová malá tříkolka s odhaleným motorem, nápadně připomínající Morgan Three Wheeler. K té ale opět nebyly informace vůbec žádné. Z Erelly jsem tak alespoň vytáhl, že všechny produkční vozy FullGood jsou zamýšleny i pro export, mají mít schválení pro provoz v Evropě a počítá se s lokálním prodejem. Pokud na to dojde, místní ceny jistě budou podstatně vyšší než ty čínské, ale díky netradičnímu a bizarnímu zjevu si určitě pár zájemců najdou.
Firma byla založena v roce 1995 v Pekingu původně jako motocyklový klub a tuningová dílna. Zakladatelé byli nadšenci do stylu easy rider a americké chopper kultury. Postupem času se vypracovali na dovozce luxusních motocyklů (včetně značky Harley-Davidson) do Číny. Změna přišla až v roce 2020, kdy se představil jejich první automobilový počin SS Dolphin.
Zdroj: Autorský text, zdroj foto: Michal Dokoupil, zdroj videa: Songsan